Евакуація з Києва, Британія проти Мураєва, покарання німецького адмірала: головне за вихідні

США евакуюють сім'ї співробітників посольства в Україні; Британія розкрила план РФ скинути владу в Україні, уряд мав очолити Мураєв; командувач ВМС Німеччини йде у відставку через свою заяву про Путіна та Україну; Папа Римський закликав до світового дня молитви за мир в Україні; делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Європи.

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Про скандальні заяви командувача ВМС Німеччини

Під час конференції Індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара командувач Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шьонбах заявив, що окупований Росією Крим нібито ніколи не повернеться до складу України. Також він говорив про повагу Путіну і про те, що Україна не буде в НАТО.

Повний виступ командувача ВМС можна послухати у відео на нашому Youtube-каналі.

Міністерство закордонних справ України назвало категорично неприйнятними висловлювання Шьонбаха.

В МЗС заявили, що були особливо здивовані почути сентименти Шьонбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону.

Міністерство закордонних справ вимагало публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі.

Згодом Кай-Ахім Шьонбах заявив, що його скандальні заяви про Україну є особистою думкою, а не офіційною позицією держави.

Міноборони Німеччини повідомило, що заява глави ВМС щодо Криму не відповідає офіційній позиції.

Одне з найпопулярніших німецьких видань Bild оприлюднило редакційний заклик до уряду Німеччини звільнити командувача ВМС Німеччини.

Через скандальні висловлювання командувача ВМС міністерство закордонних справ України викликало пані посла Німеччина Анку Фельдгузен.

Шьонбах був змушений подати у відставку та йде на пенсію.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав відставку німецького віцеадмірала недостатньою і закликав уряд Німеччини докорінно змінити свою позицію в російсько-українському конфлікті.

За його словами, скандал залишив "купу уламків" і "поставив під сумнів міжнародну довіру та надійність Німеччини – і не лише з української точки зору".

Не Шьонбахом єдиним. Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер виступив проти жорстких санкцій проти Росії, заявивши, що вона не є ворогом Європи, та висловив переконання, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Британія розкрила плани РФ щодо України

Вночі 23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило офіційну заяву про розкритий спецслужбами план РФ зі зміни влади в Україні.

Там заявили, що мають в розпорядженні інформацію, яка свідчить, що Росія хоче встановити проросійського керівника у Києві, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України.

Уряд Сполученого Королівства стверджує, що за планом РФ очільником уряду мав стати колишній народний депутат, власник пропагандистського телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.

Контактними особами російських спецслужб на території РФ стали колишні українські посадовці, що втекли з України після Революції гідності, зокрема Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович та Микола Азаров, стверджує повідомлення британського уряду.

Британія наперед надала цю інформацію партнерам та, схоже, ще до оприлюднення її отримали кілька світових ЗМІ.

Російське МЗС назвало дезінформацією та провокаційною діяльністю заяву Лондона про те, що Москва намагається привести до влади в Україні проросійського лідера.

Про зброю з США та заборону від Німеччини

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму $200 мільйонів вранці 22 січня прибула до київського аеропорту Бориспіль.

Пакет допомоги був ухвалений президентом США Джо Байденом у грудні.

Допомога включає близько 200 тисяч фунтів (90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси.

Минулого року Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад $650 мільйонів, включаючи цей пакет допомоги, і понад $2,7 мільярда загалом з 2014 року.

США ще мають намір передати Україні вертольоти Mi-17.

Тим часом, Німеччина не надала дозвіл Естонії передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення.

На відміну від США, Великої Британії, Польщі та інших союзників, уряд Німеччини відмовився експортувати летальну зброю безпосередньо в Україну.

У випадку Естонії Берлін також відмовляється дозволити третій країні відправити артилерію в Україну, оскільки ця зброя походить з Німеччини, за словами естонських та німецьких офіційних осіб.

Німецькі чиновники заявили, що глухий кут є результатом тривалої політики щодо експорту зброї до напружених регіонів.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт в інтерв'ю Welt підтвердила, що Німеччина дотримується своєї політики не постачати летальної зброї до зон конфлікту. За її словами, Німеччина підтримує Україну іншими засобами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україні зброю.

Кулеба додав, що українці пам’ятатимуть це десятиліттями.

А от Канада розглядає можливість відправлення партії стрілецької зброї та військового спорядження до України.

Кулеба: німецькі партнери мають припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну.

Про евакуацію сімей дипломатів, зміну графіку авіарейсів

Державний департамент США наказав сім'ям співробітників посольства в Україні розпочати евакуацію з країни вже у понеділок.

Очікується, що наступного тижня Держдепартамент також запропонує американцям розпочати виліт з України комерційними рейсами, "поки вони ще доступні", сказав один чиновник.

Міністерство закордонних справ Німеччини працює над планом евакуації родичів співробітників німецького посольства в Україні.

За планом, у разі подальшого погіршення ситуації їх мають вивезти з країни.

А німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік кількох своїх нічних авіарейсів до Києва на тлі побоювань нападу Російської Федерації на Україну.

Про санкції щодо РФ, навчання НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю відкинув ідею введення економічних санкцій проти Росії зараз, заявивши, що це підірве здатність Заходу стримувати потенційну російську агресію проти України.

Він зазначив, що США разом зі своїми європейськими союзниками зосередили увагу на нарощуванні загрози масових наслідків для Росії, аби відмовити президента Путіна від введення військ в Україну та залишити двері відчиненими для дипломатії.

Глава МЗС Німеччини сумнівається у необхідності відключати Росію від SWIFT.

А Австрія підтримує жорсткі санкції ЄС проти Росії, але не в газовому секторі.

НАТО проведе масштабні військові навчання у Середземному морі.

Міністерство закордонних справ Румунії відкинуло як недоречні та безпідставні заяви МЗС РФ щодо військової присутності союзників на східному фланзі НАТО.

У МЗС нагадали, що присутність НАТО в союзних державах, є суто оборонною реакцією на все більш агресивну поведінку Російської Федерації, особливо з 2014 року, коли українська територія Криму була незаконно окупована Росією, і така поведінка продовжує посилюватися.

Папа Римський закликав до світового дня молитви за мир в Україні.

Інше: послаблення обмежень, "Талібан" в Європі

Бельгія послабила обмеження і скоротила дію COVID-сертифікатів до 5 місяців.

Німецька ХДС обрала нового лідера партії.

Берлусконі вийшов з боротьби за пост президента Італії.

У Німеччині планують обмежити можливість ПЛР-тестування на коронавірус.

Делегація "Талібану" вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Європи.

В Брюсселі водометом розігнали протест коронаскептиків.

Президент Вірменії подав у відставку.

Це лише частина цікавих новин 22 та 23 січня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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