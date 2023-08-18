США обіцяють дозвіл на F-16, похмурий прогноз про наступ ЗСУ, санкції для Туреччини: новини дня

У центрі уваги п’ятниці – тема американських винищувачів для України.

Ця тема спливає на тлі зливу розвідки США виданню The Washington Post про те, що українці не зможуть досягти ключової мети наступу.

А The New York Times пише, що Україна зазнала значних втрат в перші тижні контрнаступу через що ЗСУ змінили тактику.

В ЄС повідомляють, що їхні газові сховища заповнилися на 90% з випередженням графіка.

Естонська Нарва не погодилася перейменувати вулиці, названі на честь радянських військових, а у Латвії затримали таксиста за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

Вкрадені з Британського музею експонати були виставлені на eBay за $50, а суд у Латвії визнав, що лайк – це письмова згода.

Все важливе і цікаве за 18 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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F-16 для України

У центрі уваги п’ятниці – тема американських винищувачів для України.

Сьогодні вранці стало відомо, що Сполучені Штати обіцяють дозволити Данії та Нідерландам передати свої винищувачі F-16 Україні.

Як повідомив агентству Reuters американський посадовець, США запевнили Данію та Нідерланди, що прискорять схвалення запитів на передачу F-16 Україні після того, як пілоти пройдуть підготовку.

Ввечері стало відомо, що США схвалили програму навчання українців на F-16 у Данії.

Згодом у Білому домі підтвердили інформацію про те, що Сполучені Штати збираються схвалити запити на передачу F-16 Україні після того, як пілоти пройдуть підготовку.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що Вашингтон і раніше не відмовлявся від намірів передати Києву винищувачі.

"Цього тижня ми це підкреслили й поставили знак оклику", – додав Салліван.

Датський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен повідомив, що Данія та Нідерланди отримали "дружню відповідь" від Сполучених Штатів на свій запит, і що відповідь зараз "є частиною наших подальших дій".

Водночас він зазначив, що терміни передачі Україні винищувачів ще не визначені.

Тепер питання F-16 для України продовжать обговорювати з європейськими партнерами.

Окрім американських винищувачів, Київ сподівається отримати далекобійні ракети від Німеччини. Сьогодні стало відомо, що 52% німців – проти надання Україні ракет Taurus. До речі, більшість німців і незадоволена канцлером Шольцом.

Похмурий прогноз про наступ ЗСУ

Тема американських винищувачів Україні спливає на тлі зливу розвідки США виданню The Washington Post про те, що українці не зможе досягти ключової мети наступу.

Нова оцінка розвідки збігається з секретним лютневим прогнозом США, який вказує на те, що нестача обладнання і чисельності військ може означати, що контрнаступ буде "дуже далеким" від досягнення мети України – розірвати сухопутний міст до Криму до серпня. Ця оцінка була викладена в секретному документі, який виклав американський військовослужбовець Джек Тейшейра у соціальну мережу Discord.

Згодом радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував статтю.

Посадовець Білого дому нагадав, що за останні два роки з’являлись численні аналізи того, як розвиватиметься війна Росії проти України, й вони змінювались "у міру того, як змінювались динамічні умови на полі бою".

Радник Байдена підкреслив, що США не робитимуть прогнозів війни в Україні, бо вона "непередбачувана за своєю суттю".

"(Можу сказати. – Ред.), що я вірю і маю впевненість у спроможності й особливо хоробрості українських військових досягати подальшого прогресу на полі бою", – підсумував він.

The New York Times повідомляє, з посиланням на "американських посадовців", що значних втрат у "тисячі військовослужбовців" Україна зазнала в перші тижні контрнаступу, коли намагалась прорвати російські лінії оборони на півдні. Доклались і проблеми з евакуацією поранених і надання їм медичної допомоги на полі бою.

Після зміни тактики й переходу до обстрілів російських позицій втрати України значно зменшились, але у Вашингтоні тепер побоюються, що так українські запаси боєприпасів досить швидко вичерпаються.

Загалом, за оцінками Сполучених Штатів, з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тисяч пораненими.

З російського боку, як повідомляє The New York Times, втрати ще більші. Загальна кількість втрат становить 300 тисяч, з них 120 тисяч – загиблі й 170-180 тисяч – поранені.

Але, попри значні російські втрати, вона загалом має 1,33 мільйона строковиків, тоді як в Україні їх майже втричі менше – близько 500 тисяч, за оцінками американської сторони.

Разом з тим, в Естонії вважають, що і РФ не може розраховувати на успіхи у війні проти України на кшталт захоплення Донеччини. Для цього їй потрібно проводити велику хвилю мобілізації або пришвидшувати темпи вербування до своєї армії.

"Однак це вкрай непопулярний крок і тому, найімовірніше, РФ намагатиметься утриматися від мобілізації з внутрішньополітичних міркувань", – резюмується у зведенні.

Ну а латвійська розвідка попереджає, що режим Путіна стабільний, протести – малоймовірні.

Інше щодо України

Зеленський підписав закон про відбір суддів до КСУ, потрібний для переговорів про вступ в ЄС.

США продовжили до квітня 2025 року статус тимчасового захисту для українців.

Молдова і РФ

У Молдові набула чинності заборона йти на вибори членам "неконституційних" партій, а також Закон про Центр боротьби з дезінформацією.

У Молдові неконституційною оголосили партію "Шор". Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.

Тим часом, РФ оголосила відповідь на видворення Молдовою 45 співробітників посольства – забороняє в’їзд "низці посадовців" Молдови.

Як зазначив речник зовнішньополітичного відомства Молдови Ігор Захаров, рішення Москви "гідне жалю" і не є першим випадком, "коли російська влада вдається до таких заходів".

Захаров повідомив, що заборона в’їзду поширюється на 20 громадян Молдови. У цьому списку – 18 депутатів партії влади Молдови PAS, заступник директора Прикордонної поліції Молдови Олег Букатару й директор молдовської Асоціації незалежної преси Петру Маковей.

Сильні зливи

Південь Німеччини накрив потужний шторм, у Нюрнберзі був транспортний колапс після сильної зливи.

До цього сильні дощі завдали значних збитків Словенії, що призвело до обвалу щонайменше семи головних і регіональних мостів і вплинуло на дороги та енергетичну інфраструктуру. На допомогу країні направили українських рятувальників, які вже розчистили та розширили більше кілометра русла річки в Словенії.

Решта новин дня

WSJ: США попереджають Туреччину про можливі санкції за допомогу РФ.

Газові сховища ЄС заповнилися на 90% з випередженням графіка.

Естонська Нарва не погодилася перейменувати вулиці, названі на честь радянських військових, а у Латвії затримали таксиста за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

Суд у Латвії визнав, що лайк – це письмова згода.

У Боснії пройшли протести після вбивства у прямому ефірі в Instagram.

Колишньому канцлеру Австрії висунули звинувачення у неправдивих свідченнях.

У Швеції затримали жінку при спробі запобігти спаленню Корану.

Миротворців ООН на Кіпрі атакували – це перший подібний інцидент за багато років.

Вкрадені з Британського музею експонати були виставлені на eBay за $50.