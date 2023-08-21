F-16 заборонять бити по РФ, Швеція не дасть ЗСУ Gripen, Путін не їде до Ердогана: новини дня

Тема західних винищувачів для України лишається головною котрий день поспіль. Швеція поки не планує передавати свої літаки Gripen. У Данії нагадали, що F-16 можна буде використовувати тільки на території Україні.

Зеленський прибув до Греції, де повідомили про приєднання до так званої авіаційної коаліції: долучаться до навчання українців на винищувачах.

Республіка Косово, яку Сербія вважає своєю територією, приєдналося до декларації про "гарантії безпеки" для України. Цікаво, що у вівторок сербський президент буде зустрічатися зі своїм українським колегою.

Ердоган ніяк не зустрінеться з Путіним і радить Швеції "захищати вулиці Стокгольма" для вступу в НАТО. Про це він згадує на тлі акцій зі спалення Корану. Сьогодні невідомий у боксерських рукавичках побив палія Корану у Швеції.

Але і це ще не все!

Все важливе і цікаве за 21 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Винищувачі для України: нові деталі

На вихідних президент Володимир Зеленський відвідав Швецію, Нідерланди та Данію, де говорив, серед іншого, про винищувачі для України.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів Gripen, зазначивши, що планів їх передачі Україні поки немає.

Нідерланди і Данія оголосили про передачу ЗСУ американських F-16.

Сьогодні прем’єра Нідерландів розкритикували за плани постачання винищувачів Україні.

На думку деяких депутатів, таке важливе рішення потребує парламентських консультацій.

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен заявив, що Україна може використовувати передані їй винищувачі F-16 лише на своїй території.

Крім того, він розкритикував посла РФ у Копенгагені Владіміра Барбіна, який назвав передачу винищувачів F-16 Україні ескалацією конфлікту.

"Представник країни, яка вторглася до мирного сусіда і вбиває мирних жителів, наважується говорити, що інші розганяють конфлікт, який вони могли б зупинити завтра, просто сказавши, що зараз ми відходимо до своєї країни", – заявив Еллеман-Єнсен.

"Я думаю, йому має бути соромно", – додав він.

Зеленський прибув до Данії у неділю ввечері і залишився там до понеділка. Сьогодні він виступив у парламенті Данії і зустрівся з королевою Данії.

До речі, радимо подивитися цікаве відео про те, як зустріли президента України в парламенті Данії.

Після Данії Зеленський прибув у Грецію, де повідомили про приєднання до так званої авіаційної коаліції.

"Сьогодні ми маємо важливий результат для авіаційної коаліції: Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16", – оголосив президент України на пресконференції в Афінах.

Лідери України та Греції обговорили експорт зерна в Чорному морі на тлі блокади РФ.

Косово і притягнення РФ

Косово приєдналося до декларації G7 щодо підтримки України.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті підкреслив, що забезпечення перемоги України та притягнення російських лідерів до відповідальності за їхні злочини "є важливими для збереження миру та демократії".

"Косово готове сприяти цим зусиллям", – резюмував Курті.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна не визнає незалежність Косова.

Цікаво, що сербський президент Александар Вучич у вівторок, 22 серпня, зустрінеться із Володимиром Зеленським в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан.

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що формат створення спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України може бути визначений до кінця року.

Крім того,віе вважає, що розглядати ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду в Україні варто вже після перемоги у війні проти Росії.

Проросійські сили у Європі

Проросійський автопробіг у Кельні зібрав куди менше учасників, ніж очікувалось.

У тому же німецькому місті сьогодні обшукали помешкання проросійського подружжя, яке допомагає армії РФ.

Литва підозрює у співпраці з розвідкою РФ білоруську активістку, якій відмовила у притулку.

У Молдові пояснили, чому не пустили сербського музиканта Бреговича з проросійськими поглядами.

Туреччина, НАТО і Путін

Сьогодні невідомий у боксерських рукавичках побив палія Корану у Швеції.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль та внутрішні перевірки, а також підвищила рівень терористичної загрози.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган натякнув, що Швеція має "захистити вулиці Стокгольма" для вступу в НАТО.

Тим часом, очікуваний візит до Анкари президента Росії Владіміра Путіна, ймовірно, відкладається на невизначений термін, щонайменш до вересня.

Решта новин дня

Президента Болгарії розкритикували як загрозу майбутньому країни в ЄС.

Лідер румунських ультраправих розкритикував угоду про транзит зерна з України.

У Латвії заявили, що нелегали стають агресивнішими: довелося стріляти.

У Туреччині в ДТП з автобусом загинули 12 людей.

У Бельгії спалахнули сутички після вбивства водія поліцією.