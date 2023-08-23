Заяви Кримської платформи, напад на українок в Чехії, "ядерні" санкції проти РФ: новини дня

У середу, на День Державного прапора, столиця України зібрала багато іноземних делегацій. У Києві відбувся третій саміт Кримської платформи. Про його деталі – далі, у дайджесті.

Велика Британія, за даними Financial Times, протягом декількох тижнів визнає російську групу Вагнера терористичною організацією. Не зрозуміло, чи буде це актуальним питанням, якщо виявиться, що керівництво групи дійсно загинуло сьогодні внаслідок авіатрощі.

Верховна Рада поновила фінансове звітування партій, чого вимагали у G7, а у Литві глава мовної інспекції порівняв польськомовні райони країни з окупованими Росією територіями України.

Все важливе і цікаве за 23 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Кримська платформа

У середу, на День Державного прапора, столиця України зібрала багато іноземних делегацій.

До Києва прибув президент Литви, вперше приїхав президент Португалії і навіть відвідав Бучу, прем’єр-міністр Фінляндії. А вчора ми повідомляли, що в українську столицю направляються президентка Угорщини та делегація з Молдови.

Всі вони приймали участь в третьому саміті Кримської платформи, яка стартувала сьогодні пообіді.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що цього року серед учасників саміту – 63 держави та організації. До речі, до Кримської платформи, серед інших країн, приєдналася і Сербія.

На відкритті саміту Кримської платформи Зеленський наголосив, що Кримський півострів відіграє дуже важливу стратегічну роль і це одна з причин, чому Україна не може змиритися з його окупацією.

"Чорне море – це ключ до світової продовольчої, а отже і соціальної стабільності. Крим – це ключ до безпеки у Чорному морі. Не можна залишити ключі у руках терористів. І ми не залишимо. Україна має чітку візію, як у Криму буде відновлено нормальне мирне, справедливе, демократичне життя після того, як ми демонтуємо російську тиранію на нашому українському півострові", – сказав український президент.

NASAMS з Литви і застереження Дуди

За ним виступив президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза, який закликав не відокремлювати питання окупованого Криму від загального контексту російського вторгнення в Україну.

"Будь-яка спроба відокремити ці два питання демонструє не підтримку, не допомогу українському народу, а є непотрібною перепоною відновленню територіальної цілісності України", – заявив де Соуза.

Частина спікерів проголосила свою промову онлайн. Наприклад, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який виступ слідом за президентом Португалії.

Президент Литви Гітанас Науседа, який особисто приймав участь в саміті, заявив: усе це почалося в Криму і має там закінчитися. Слід додати, що він окремо проводив переговори з українським президентом, після яких повідомив про прибуття установок NASAMS до України у вересні. А ще Науседа сьогодні вручив державні нагороди українським посадовцям і військовим командирам, серед яких головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та очільнику Міністерства оборони Олексій Резніков.

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму відеовиступі пояснив, чому "проковтнути" окупацію Криму небезпечно для всього світу.

"Ні в кого не має бути ілюзій, що окупація Криму – якась регіональна проблема. Це проблема глобального рівня. Якщо ми її не вирішимо разом, ми де-факто почнемо погоджуватися на нову безпекову архітектуру у світі, новий світовий порядок, що ґрунтується на "законі сили" – порядок, нав’язаний Росією. Деокупація Криму і повне відновлення територіальної цілісності України є необхідною передумовою не лише для безпеки у Чорноморсько-азовському басейні, а й стабільності глобальної архітектури безпеки. Не можна дозволити Путіну досягти його цілей щодо України", – наголосив президент Польщі.

Президентка Угорщини в укритті

Президентка Угорщини Каталін Новак впевнена, що війна закінчиться з поверненням Криму.

"Ми маємо чітко стояти на боці України і засуджувати неспровоковану агресію Російської Федерації… Суверенітет і територіальна цілісність України – це те, про що не стоїть питання. Україна має право сказати: де війна почалася, у Криму, там вона має і закінчитися – з поверненням Криму", – сказала Каталін Новак.

Ввечері стало відомо, що вона окремо зустрілася з Володимиром Зеленським. Вони обговорили питання "транскордонної співпраці та спільних ініціатив у Закарпатській області", а також розвиток двосторонніх відносин.

Сьогодні і Каталіні Новак довелося стикнутися з реаліями життя українців, коли перебувала годину в укритті в урядовому кварталі Києва, куди прийшла для зустрічі з Володимиром Зеленським.

Виступав на саміті Кримської платформи і прем’єр Фінляндії Петтері Орпо, який також окремо проводив переговори з президентом України у Києві. На пресконференції після двосторонньої зустрічі прем’єр Фінляндії анонсував новий пакет допомоги Україні, а Зеленський попросив Фінляндію розглянути надання Україні своїх F-18, а також заявив про зацікавленість у спільному виробництві фінських бронетранспортерів в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму відеозверненні запевнив, що офіційний Париж продовжує вважати категорично протиправними та не визнає "привласнення" Росією Криму та інших окупованих територій України.

Санкції Канади і "помилка Заходу"

Прем’єр Канади Джастін Трюдо під час звернення до учасників третього саміту Кримської платформи онлайн оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії.

"Сьогодні Канада оголошує про нові санкції проти чотирьох фізичних і 29 юридичних осіб із Росії, зокрема в ядерній галузі", – сказав він.

Канада запровадила санкції проти чотирьох російських банків – "Уралсиб", "Зеніт", Росбанк і Всеросійський банк розвитку регіонів.

У чорному списку опинилися холдинг "Інтеррос", "Северсталь", "дочка" Росатома RUSATOM Overseas і ФГУП "Атомфлот", ПАТ "НВО "Алмаз" та інші організації.

Серед них згадуються й ті, що пов’язані з російською ядерною енергетикою: Троїцький інститут інноваційних і термоядерних досліджень, Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики, Науково-дослідний інститут атомного реактора, Курчатовський інститут.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у своєму виступі на саміті Кримської платформи запевнила, що Берлін вважає протиправною і нікчемною анексію Росією усіх окупованих територій України.

Також на саміті Кримської платформи виступала і прем’єрка Італії. У своєму виступі згадала, що Італія може прийняти конференцію з відновлення України у 2025 році.

Крім того, виступали президент Естонії, Латвії, голова президії Боснії і Герцеговини (приймав участь особисто), президент Європейської Ради, спадкоємний принц Королівства Ліхтенштейн, прем’єр Молдови, президент Республіки Кіпр, президент Ісландії, президентка Грузії та інші.

На пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи в Києві Зеленський повідомив, що Україна може розраховувати на всі 42 винищувачі F-16, які мають у своєму розпорядженні Нідерланди, але отримає їх не одразу.

Крім того, він вважає, що в переговорах про постачання далекобійних ракет Україна отримає результат, як це вже було з іншими видами озброєнь.

Слід зазначити, що сьогодні повідомлялося і про прибуття до України делегації парламентарів 14 країн і Європарламенту.

Допомога Україні

Білий дім впевнений, що Конгрес схвалить додаткові кошти для України.

А ще в США вчергове заявили, що не підтримують удари дронів у глибині Росії.

Велика Британія надасть кредитні гарантії на суму 225 млн євро для допомоги Україні позбавитися залежності від ядерного палива з РФ.

До того ж, Велика Британія, за даними Financial Times, протягом декількох тижнів визнає російську групу Вагнера терористичною організацією. Не зрозуміло, чи буде це актуальним питанням, якщо виявиться, що керівництво групи дійсно загинуло сьогодні внаслідок авіатрощі.

Решта новин дня

Верховна Рада поновила фінансове звітування партій, чого вимагали у G7.

Глава мовної інспекції Литви порівняв Вільнюський регіон з окупованими територіями України.

На кордоні Литви з Білоруссю двоє невідомих зрізали стовпи з відеокамерами.

У Чехії чоловік жорстоко побив двох українок, дізнавшись про їхню національність.

У Греції чотирьох осіб арештували за підозрою у підпалах, через які там вирують масштабні лісові пожежі. А на північному заході сусідньої з Грецією Туреччини через лісову пожежу евакуювали 9 сіл і закривали Дарданелли.

У Польщі в ДТП потрапив автобус з молдованами, швидка з постраждалими теж зазнала аварії.

У Фінляндії присплять 120 тисяч лисиць і норок через спалах пташиного грипу.

Норвегія відкрила найбільшу у світі плавучу вітрову електростанцію.