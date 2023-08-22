Дев’ять нових КПП на кордоні ЄС, Ердоган їде до Путіна, 1,5 млрд євро для України: новини дня

Вівторок – завершальний день турне Зеленського по Європі. Він відвідав Швецію, Нідерланди, Данію та Грецію. Але провів переговори не тільки з лідерами цих країн.

Президент повідомив, що "повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями". Детальніше про це у дайджесті.

Поки Зеленський перебував у Греції, до Києва прямують делегації інших країн: Молдови та Угорщини. До речі, Угорщина нарешті затвердила призначення посла України.

В Білому домі зазначили, що війна не зайшла в глухий кут, а Україна продовжує відвойовувати землі.

Болгарія розпочне передачу Україні бронетехніки восени, а Латвія передасть Україні ще 38 авто, конфіскованих у п’яних водіїв.

Посол у Франції анонсував подальші партії далекобійних ракет SCALP.

Ну а Ердоган нібито вирішив сам їхати до Путіна.

Все важливе і цікаве за 22 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Низка зустрічей в Афінах

Президент України Володимир Зеленський у вівторок перебував у Греції.

Нагадаємо, на вихідних він відвідав Швецію, Нідерланди та Данію, де говорив, серед іншого, про винищувачі для України.

Нідерланди і Данія оголосили про передачу ЗСУ американських F-16. А Швеція поки не планує передавати Україні винищувачі Gripen. Сьогодні стало відомо, що вісім українських льотчиків почали навчання на американських винищувачах у Данії.

Зеленський прибув до Данії у неділю ввечері і залишився там до понеділка. У понеділок він виступив у парламенті Данії і зустрівся з королевою Данії.

Вчора ввечері він прибув у Грецію, де повідомили про приєднання до так званої авіаційної коаліції.

Того ж вечора, 21 серпня, на саміті Україна-Балкани в Афінах 11 країн прийняли декларацію на підтримку України.

Документ підписали: президент Сербії, президентка Молдови, президент України, президент Чорногорії, прем’єр-міністр Греції, прем’єр-міністр Румунії, прем’єр-міністр Косово, голова Ради міністрів Боснії і Герцеговини, прем’єр-міністр Північної Македонії, прем’єр-міністр Болгарії, прем’єр-міністр Хорватії у присутності президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Згідно з декларацією, країни висловили свою непохитну підтримку "незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, заснованих на цінностях демократії та верховенства права, перед обличчям російської агресії".

У вівторок в Афінах президент України провів низку зустрічей під час неформального саміту країн Західних Балкан

За словами Зеленського, він провів "відкриту, чесну та плідну" зустріч зі своїм сербським колегою Александаром Вучичем.

"Гарна розмова про повагу до Статуту ООН і непорушність кордонів. Про спільне майбутнє наших народів у спільному європейському домі. Про розвиток наших відносин, це в наших обопільних інтересах", – зазначив Зеленський.

Також президент України зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що зустріч була "продуктивною" і на ній йшлося про прогрес України на шляху до вступу у ЄС, а також європейську підтримку України на тлі російської агресії.

Також під час переговорів скоординували позиції щодо майбутнього саміту для реалізації запропонованої Києвом "формули миру".

Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримала від ЄС черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро. За її словами, загальна сума вже виплаченої макрофінансової допомоги ЄС для України з травня 2022 року досягла 19,2 млрд євро.

Із прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем Зеленський обговорив нову оборонну підтримку та експорт зерна. Пленкович після зустрічі оголосив про підготовку чергового пакета військової допомоги Україні вартістю 30 мільйонів євро.

Крім того, президент провів переговори з президенткою Молдови, прем’єром Північної Македонії, з президентом Чорногорії.

Сьогодні ж стало відомо, що Чорногорія долучилась до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України, як і Люксембург.

"Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через "коридори солідарності" по суходолу", – підсумував турне Зеленський.

Також він згадав про дуже важливу домовленість із Грецією, за яку він особливо вдячний прем’єру країни, – це "готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси".

У вівторок ввечері президент України вирушив додому.

Слід додати, що поки в Афінах проходили переговори, в іншій частині Греції тривали лісові пожежі в районі Александруполіса – це північний схід країни. Європейський Союз повідомив, що надсилає до країни додаткову спецтехніку і пожежні команди.

В лісі поблизу кордону з Туреччиною навіть знайшли 18 обгорілих тіл.

Крім того, лісові пожежі вже вирують у передмісті Афін: евакуюють села в передмісті столиці.

Делегації на шляху до Києва

Поки президент Зеленський перебував в Греції, до Києва прямують делегації інших країн.

Вранці стало відомо, що президентка Угорщини Каталін Новак почала візит у Закарпатську область.

Каталін Новак приїхала в Україну напередодні третього Міжнародного саміту Кримської платформи, про її візит було відомо заздалегідь. За інформацією Telex, вона прибула у Берегове близько 9 години ранку.

Президентка Угорщини зустрілася з керівництвом обласної військової адміністрації, облради, Берегова та району. На зустрічах обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували після початку повномасштабної війни.

Після цього президентка вирушила до Києва.

Слід зазначити, що Угорщина нарешті затвердила призначення посла України.

Також відомо, що до Києва прямує велика делегація уряду Молдови.

Крім того, глава МЗС Туреччини відвідає Україну на тлі спроб реанімувати "зернову угоду".

Війна з РФ

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок відкинув твердження про те, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну нібито зайшло в глухий кут.

"Ми бачимо, що вона (Україна. – Ред.) продовжує відвойовувати території на методичній, систематичній основі", – додав він.

Глава МЗС Німеччини вважає легітимними удари дронів по Москві.

Нагадаємо, що удари здійснюють не тільки по російській столиці.

Вранці 19 серпня українські Сили оборони атакували безпілотниками військовий аеродром у Новгородській області РФ, було пошкоджено щонайменше один літак.

Британська розвідка припускає, що атака дронів по аеродрому у Сольцях в Новгородській області, де був знищений стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-22М3, могла здійснюватись з російської території.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре відкинув можливість підписання угоди про мир із Росією в обмін на відмову від частини своєї території.

А у Єврокомісії звинуватили Росію у фальсифікації історії.

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова та комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявили, що Путін повернув на континент війну, переслідування та незаконну окупацію.

"Ми не припинимо наших зусиль з просування історичної обізнаності та розвінчання цього спотворення історичних фактів, де б ми з ним не зіткнулися", – заявили провідні посадовці Єврокомісії

Військова допомога

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Інше щодо України і українців

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Вісім держав разом із Україною приєднались до нових персональних санкцій ЄС проти Білорусі.

Польща готова продовжити заборону імпорту зерна з України попри загрозу санкцій. Крім того, у Польщі сімнадцять ультрас побили й пограбували двох українців.

В Україні розпочала роботу нова посол Словенії.

Решта новин дня

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