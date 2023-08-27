Трамп збирає рекордні пожертви, ДТП з українцями в Італії, пошуки у Лох-Нессі: все за вихідні

Прем'єрка Литви вважає, що Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України, а Канада вже розпочала переговори про довгострокову допомогу Києву.

Хоча, країни Заходу обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, допомога надходить з затримками.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі вважає, що Україна вже найближчим часом може отримати винищувачі F-16.

Голова МЗС Угорщини знову нарікає на "неефективність" санкцій проти Росії, а високий представник Євросоюзу назвав неправдою те, що санкції ЄС проти Росії не працюють.

Жахливі аварії у Європі. На півночі Італії потрапив у ДТП автобус з українськими туристами. МЗС України каже про чотирьох ушпиталених у важкому стані. А у Румунії в аварію потрапив автобус із десятками туристів з Молдови.

Все важливе і цікаве за вихідні 26 та 27 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Війна на виснаження

Між українськими і російськими морськими та повітряними силами йдуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так звані "вишки Бойка", повідомляє британська розвідка.

У відомстві зазначають, що ці платформи не тільки "контролюють цінні вуглеводневі ресурси" але, як і острів Зміїний на заході, також "можуть використовуватися як бази передового розгортання, вертолітні майданчики і для розміщення ракетних систем дальнього радіусу дії".

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте вважає, що президент РФ Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.

Канадський прем’єр Джастін Трюдо заявив, що держави "Групи семи" усвідомлювали тривалий характер повномасштабної війни Росії проти України та готові підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

Канада, яка входить до "Групи семи", вже розпочала переговори з Україною про двосторонню угоду щодо довгострокових безпекових зобов’язань.

На Банковій не уточнили подробиць розмов, але зазначили, що майбутні двосторонні "гарантії безпеки" зроблять Україну "більш захищеною ще до набуття повноправного членства в НАТО".

Хоча, країни Заходу обіцяють підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, допомога надходить з затримками. Саме через це, впевнений український посол у Берліні Олексій Макеєв, нинішній контрнаступ Збройних Сил не виправдовує очікувань за швидкістю.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі зауважує, що українським Збройним силам протистоять укріплені позиції російських окупантів, які протягом багатьох місяців готували мінні поля, танкові рови і так звані "зуби дракона".

"В українців залишилася значна кількість бойової сили, і це ще не кінець. Тому я думаю, що відверто кажучи, ще зарано говорити про успіх чи невдачу", – сказав Міллі.

Також він заявив, що країна вже найближчим часом може отримати винищувачі F-16.

"Щодо F-16. Насправді справа рухається вперед. Отже, існує програма навчання, і вони (українці – ред.), ймовірно, отримають F-16... у недалекому майбутньому", – зазначив Міллі.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вкотре попереджає, що домовлятись із Путіним не має сенсу. Він підкреслює, що ймовірне вбивство Євгенія Пригожина доводить це.

Тим часом з’явилися деталі щодо одного із лідерів угруповання російських бойовиків "Русич", якого затримали у Фінляндії. Він в'їхав до Фінляндії завдяки новому імені та навчанню дружини.

За словами юрисконсульта бойовика, той отримав посвідку на проживання у Фінляндії на ім'я Воїслава Тордена на підставі навчання своєї дружини, яка отримала місце в одному з фінських університетів прикладних наук.

Бойовика внесли до санкційного списку ЄС під ім'ям Ян Петровський. Він в'їхав до Фінляндії автомобілем через пункт пропуску Ваалімаа 19 липня в супроводі дружини і трьох дітей.

Петровського затримали у вестибюлі аеропорту Гельсінкі-Вантаа 20 липня за підозрою в імміграційних злочинах, коли з сім'єю прямував до Ніцци (Франція), щоб відвідати родичів.

Вплив санкцій на Росію

Голова МЗС Угорщини знову нарікає на "неефективність" санкцій проти Росії.

На думку міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, санкції Євросоюзу проти Росії не дали бажаного результату, і з них "сміються в усьому світі".

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав неправдою те, що санкції ЄС против Росії не працюють.

Високий представник Євросоюзу наголосив, що за рік санкції "значно обмежили можливості Москви, спричинивши фінансову скруту, відрізавши країну від ключових ринків та суттєво погіршивши її промисловий і технологічний потенціал".

"Щоб зупинити війну, ми повинні продовжувати цей курс. Наші обмежувальні заходи, якщо використовувати технічно правильний термін, є безпрецедентними за своїм масштабом і зосереджені на ключових секторах російської економіки, які мають вирішальне значення для військових зусиль Москви", – вважає Боррель.

Вплив Росії

За даними CNN, США виявили "операції впливу" РФ для поширення пропаганди через лідерів думки на Заході.

У Латвії повідомили, що спецслужби РФ намагаються вербувати українських біженців на російській території під час процедури перетину кордону.

Пропутінській оперній співачці Анні Нетребко заборонили виступати в Естонії, а в Латвії суд покарав громадянина країни за співпрацю з інформагентством РФ.

У Польщі поширили фейк про "бійку поляків із українцями", які примушували казати "Слава Україні", а ще у Польщі невідомі втрутилися у систему управління потягами та увімкнули гімн РФ.

Сербія після зустрічі з послом РФ відхрестилася від декларації Кримської платформи.

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