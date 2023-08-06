Крок до “формули миру”, загибель українки у Грузії, установки NASAMS з Литви: новини вихідних

Головна подія вихідних – саміт у місті Джидда в Саудівській Аравії 5-6 серпня щодо "формули миру".

За словами Єрмака, країн-учасниць на зустрічі у Джидді було майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені, а розмова була "надзвичайно чесною і відкритою".

За даними джерела видання Corriere della Sera, на саміті у Саудівській Аравії учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

Міністри оборони США та Польщі обговорили ситуацію із "вагнерівцями" у Білорусі, а у Литві розпочались навчання з перевірки боєготовності Збройних сил.

А ще Литва напередодні повідомила про виділення Україні чергового пакета військової допомоги, яка буде включати установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Цікаво, з початку повномасштабної війни президентка Словаччини дозволила воювати в ЗСУ 9 громадянам, відмов – 26.

Чимало новин надходило щодо стихійних лих та аварій. Зокрема, українська медійниця загинула внаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі, а у Молдові на шляху до України зійшли з рейок шість вагонів із зерном.

Все важливе і цікаве за вихідні 5 та 6 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Крок до "формули миру"

Головна подія вихідних – саміт у місті Джидда в Саудівській Аравії 5-6 серпня щодо "формули миру".

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, країн-учасниць на зустрічі у Джидді було майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені, а розмова була "надзвичайно чесною і відкритою".

У (вже другій) зустрічі щодо "формули миру" брали участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн.

Цього разу у консультаціях брали участь представники наступних країн:

з Європи – Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, ЄС як союз;

з Близького Сходу та Азії – Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Корея, Туреччина, Японія;

з Африки – Єгипет, ПАР;

Північна Америка – Канада і США;

з Південної Америки – Аргентина, Бразилія, Чилі, а також ООН як організація. Раніше ЗМІ називали серед учасників Мексику, проте в опублікованому керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком списку її немає.

Росію, як відомо, до участі не запрошували.

"Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру…", – коментує Єрмак.

За його словами, зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною.

За даними джерела видання Corriere della Sera, на саміті у Саудівській Аравії учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.

Ті ж джерела розповіли, що було вирішено сформувати робочі групи щодо ключових тем 10 пунктів "формули миру", яку запропонував Київ.

"Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року вона вважається цілком реальною", – пояснюють вони.

Керівник Офісу президента додав, що більшість країн-учасників них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули.

"Вагнерівці" на сході НАТО

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. Говорили, серед іншого, про присутність групи Вагнера в Білорусі. Остін і Блащак домовилися продовжувати уважно стежити за розвитком ситуації.

Раніше у Пентагоні заявляли, що не бачать ризиків для НАТО через ситуацію на кордоні Польщі з Білоруссю.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський повідомив, що його країна розглядає будь-які кроки для свого захисту на тлі погіршення безпекової ситуації через присутність найманців групи Вагнера у Білорусі, але закриття кордону є крайнім заходом.

Він підкреслив, що загроза з боку Білорусі "є дуже реальною", оскільки "вагнерівці" здійснювали спроби проникнути на польську територію.

Яблонський розповів, що Польща розгортає все більше військ поблизу білоруського кордону, однак не уточнив їхню кількість.

Тим часом, у Литві, яка межує з Білоруссю, розпочались навчання з перевірки боєготовності Збройних сил.

Ще установки NASAMS

Литва, яка проводить військові навчання, напередодні повідомила про виділення Україні чергового пакета військової допомоги.

До нового пакета увійдуть пускові установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, антидронові системи та інше обладнання.

До речі, не тільки Литва надає Україні вагому військову допомогу. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов повідомив, що "дуже високо" оцінює партнерство України з Болгарією.

"Ваша країна надала нам значний обсяг озброєння, але головне, що вона збільшує обсяги виробництва нових боєприпасів", – наголосив керівник ГУР МО України в інтерв’ю болгарським журналістам.

За його словами, "потреби дуже великі", і тому для Києва "це дуже багато в чому є питанням виживання".

Війна з РФ

Ну а Україна продовжує захищатися і завдавати втрат ворогу. За даними британців, Росія втратила щонайменше половину своїх повітряно-десантних військ під час загарбницької війни проти України, що відповідає цифрі у 15 тисяч.

Цікаво, у Словаччині розповіли, що з початку війни президентка країни дозволила воювати в ЗСУ 9 громадянам, відмов – 26.

Нагадаємо, серед чеських громадян згоду президента на службу в ЗСУ отримали 146 осіб, з них 132 отримали його ще від попередника Петера Павела – Мілоша Земана.

Переговори з Туреччиною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Хаканом Фіданом щодо майбутнього Чорноморської зернової ініціативи після того, як Росія відмовилася продовжувати участь у ній.

"Я наголосив на негативних наслідках виходу з неї Росії для африканських країн та продовольчої безпеки у світі. Туреччина продовжить докладати зусиль для того, щоб відновити угоду", – розповів Дмитро Кулеба.

Також переговори з Хаканом Фіданом провів і державний секретар США Ентоні Блінкен.

Держсекретар подякував Туреччині за "її лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі та наголосив на нагальній потребі протидіяти негуманному використанню Кремлем продовольства як зброї війни".

Крім того, як розповів речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, Блінкен у розмові з турецьким колегою "підкреслив важливість мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном".

"Держсекретар також подякував Туреччині за зобов'язання передати протокол про вступ Швеції до НАТО до турецького парламенту для ратифікації", – резюмував речник.

Тим часом, президент Туреччнини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що глава Кремля Владімір Путін приїде до нього з візитом цього місяця, проте дату все ще не визначили.

Турецький президент додав, що перебуває "на одній хвилі з Росією" щодо необхідності продовження експорту зерна.

До речі, у Молдові на шляху до України зійшли з рейок шість вагонів із зерном.

Стихійні лиха і аварії

Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула українка Аліна Поліковська – медійниця та колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною".

Поліковська відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми. Доля інших членів родини невідома.

Унаслідок зсуву ґрунту в грузинському селищі Шові підтвердили загибель уже 18 осіб.

В МВС країни зазначають, що вже четвертий день тривають пошуково-рятувальні роботи, оскільки зникли безвісти ще 18 осіб.

До чотирьох зрозсла кількість жертв проливних дощів і повеней в Словенії.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що повені призвели до матеріальних збитків на суму близько 500 мільйонів євро.

"Це найгірше стихійне лихо в (новітній) історії Словенії, воно зачепило дві третини країни", – сказав він у суботу після участі в засіданні Ради національної безпеки.

Раніше повідомлялося, що у постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишається високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.

У німецькому місті Ройтлінген напередодні у п’ятницю, 4 серпня, пройшов град і сильний дощ.

Градини мали діаметр до 1,8 сантиметрів. За дуже короткий час місцями випало до 30 сантиметрів граду, який забивав водостоки і каналізацію. Вода залила підземні гаражі, підвали та житлові будинки.

Великі пожежі протягом вихідних спалили тисячі гектарів лісу в Португалії та Іспанії.

Зазначають, що найбільш руйнівна з лісових пожеж на заході Португалії знищила 6 200 гектарів, шестеро людей постраждали станом на ранок неділі.

Через стихію кілька сіл, яким загрожувало полум'я, евакуювали в той час як в інших селах у цьому районі ввели комендантську годину.

У Вільнюсі спалахнула велика пожежа на заводі переробки вторсировини, а столиці Франції через вибух, який міг спричинити аерозольний генератор, постраждали п'ятеро людей.

На території Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба".

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