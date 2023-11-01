Відповідь на ядерний шантаж РФ, кандидат у генсеки НАТО, розпуск парламенту Сербії: новини дня

"Новий пік жорстокості" РФ, протидія російському впливу у Європі, "баталії" у Конгресі США щодо допомоги Україні.

У свіжому дайджесті читайте також про причини затримки мільйона боєприпасів від ЄС та взаємодію Заходу з "друзями Росії".

А ще: Швейцарія продовжила статус захисту для українських біженців, у Берліні поліціянт вимазав кліматичних активістів їхньою ж фарбою, російські пранкери зуміли організувати розмову з італійською прем’єркою, а у Чехії жовтень став найтеплішим із 1775 року.

Важливі і цікаві новини першого дня листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Новий пік жорстокості" Росії

Топ-дипломат ЄС повідомив про "новий пік жорстокості" російської агресії. Він зазначив, що за останню добу Росія обстріляла 100 міст і сіл України.

"Москва не повинна мати ілюзій: інші кризи не відвернуть нашу увагу від України. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно", – запевнив топ-дипломат ЄС.

Південнокорейська розвідка повідомила, що КНДР передала Росії мільйон артилерійських снарядів.

Північна Корея також надіслала до Росії радників щодо використання боєприпасів, яких вистачить приблизно на два місяці, цитує один з південнокорейських депутатів дані розвідки.

Щодо КНДР додамо, країна закриває низку посольств по всьому світу, в тому числі в Іспанії.

Британська розвідка заявила про все помітніше застосування Росією безпілотників-камікадзе "Ланцет" у ключовій контрбатарейній боротьбі.

На думку розвідки Великої Британії, "Ланцети", найімовірніше, є одним з найефективніших нових засобів, які Росія розмістила в Україні за останні 12 місяців.

Тим часом, Financial Times дізналося, чим Захід пригрозив Росії у відповідь на ядерний шантаж.

"Ці погрози спонукали США, Велику Британію і Францію пообіцяти відповідь за допомогою конвенційних озброєнь", – пише голова московського бюро Financial Times Макс Седдон, посилаючись на неназваних чинних нинішніх і колишніх посадовців.

За словами співрозмовників FT, свою роль зіграв і лідер Китаю Сі Цзіньпін, який особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї, зокрема під час візиту до Москви в березні 2023 року.

"Баталії" у Конгресі США щодо України

За даними Reuters, у Сенаті США обіцяють "вбити" законопроєкт про допомогу Ізраїлю окремо від України.

У вівторок американські сенатори від обох партій висловили сумніви щодо плану республіканців Палати представників надати 14,3 мільярда доларів допомоги Ізраїлю окремо від підтримки України.

Проєкт у Палаті представників представили всупереч проханню президента Джо Байдена про виділення 106 мільярдів доларів, які б включали допомогу Ізраїлю та Україні, фінансування для посилення конкуренції з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпеку на кордоні США з Мексикою.

Провідний демократ Сенату заявив, що республіканський законопроєкт буде "мертвим" після прибуття до верхньої палати, навіть якщо він пройде Палату представників.

"Суть в тому, що це несерйозна пропозиція", – сказав журналістам лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Згодом стало відомо, що група республіканців висунула умови Байдену для підтримки України.

8 республіканців заявили, що визначили 12 "розумних і раціональних умов", які необхідно виконати, перш ніж "хоч один долар буде відправлено в Україну".

Конгресмени вимагають, щоби президенти Джо Байден і Володимир Зеленський надали Конгресу США стратегію української перемоги.

Вони підкреслили, що Ізраїль і Україна мають перемогти, і "це зрозуміло".

Президент Литви Гітанас Науседа назвав причини затримки мільйона боєприпасів, які Євросоюз пообіцяв Україні.

За словами литовського президента, затримки з наданням Києву обіцяних ЄС артилерійських снарядів пов'язані з недостатніми можливостями військово-промислового комплексу.

Говорячи про фінансовий пакет у 50 млрд євро з боку ЄС на підтримку Києва, президент Литви запевнив, що політична воля для його ухвалення є. Він висловив сподівання, що консенсус щодо цього питання буде знайдений протягом декількох місяців.

Протидія російському впливу

Молдова не акредитувала російських спостерігачів на місцевих виборах від ОБСЄ, а Болгарія видворила російського пропагандиста та заборонила йому в’їзд до ЄС.

Болгарський прем’єр-міністр Ніколай Дєнков заявив, що висланий "журналіст" тривалий час порушував закони.

Захід відбирає у РФ друзів?

Президент Франції Емманюель Макрон прибув до Казахстану в середу в рамках першого етапу своєї поїздки до країн Центральної Азії, висловивши комплімент країні за відмову стати на бік Росії у її агресивній війні проти України.

"Франція цінує... шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади та прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами", – сказав Макрон.

Росія висловила стурбованість зростанням дипломатичної активності Заходу в колишніх радянських країнах Центральної Азії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок цього тижня вирушить до Вірменії та Азербайджану на тлі конфлікту навколо регіону Нагірного Карабаху, аби посприяти нормалізації відносин між країнами.

Щодо подій на Близькому Сході

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель висловив обурення численними жертвами серед цивільних після удару Ізраїлю по табору біженців на півночі сектора Гази і нагадав про необхідність дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

Бельгійські профспілки закликали не постачати зброю Ізраїлю.

Норвезькі спецслужби підвищили рівень потенційної загрози через ситуацію на Близькому Сході.

У Швеції оголосили "повну заборону сумок" на великих подіях.

У Відні сталася пожежа на єврейській частині кладовища.

Щодо мігрантів

Уряд Німеччини погодив проєкт, що спростить доступ до ринку праці для мігрантів.

Нордичні країни створили альянс для полегшення депортації нелегальних мігрантів.

Решта новин

Прем’єр Нідерландів може отримати широку підтримку на посаду генсека НАТО. Докладніше про це у нашій новій статті.

Швейцарія продовжила статус захисту для українських біженців.

Президент Сербії розпустив парламент і призначив позачергові вибори.

У Грузії спростили процедуру отримання громадянства.

У Берліні поліціянт вимазав кліматичних активістів їхньою ж фарбою.

Новий посол Чехії починає роботу в Україні.

Російські пранкери зуміли організувати розмову з італійською прем’єркою.

Угорщина заборонила підліткам відвідувати відому фотовиставку зі знімками ЛГБТК-спільноти.

Жовтень у Чехії став найтеплішим із 1775 року.

Президент Німеччини вибачився за колоніальні злочини в Танзанії.