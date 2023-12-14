Історичне рішення ЄС по Україні, розслідування щодо Байдена, “Шахед” РФ у Румунії: новини дня

Ну скільки можна цієї "зради"?! Четвер нарешті приніс дуже класну новину! Лідери ЄС на саміті в Брюсселі схвалили відкриття переговорів із Україною та Молдовою про членство, яке у Європі називають історичним.

Британська розвідка повідомляє, що нова повітряно-десантна дивізія російських окупантів, про розгортання якої тільки нещодавно повідомляли, ймовірно, зазнала "надзвичайно великих" втрат та не виконала поставлених завдань на Херсонщині.

Російський "Шахед" впав у Румунії, але у НАТО не бачать ризиків.

Естонія надасть військову допомогу Україні на 80 млн євро, а уряд Швеції затвердив зимовий пакет допомоги Україні на 124 млн євро.

А у Туреччині, у залі парламенту раптово помер опозиційний депутат.

Все важливе і цікаве за четвер, 14 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Історичне рішення ЄС по Україні

Після такого складного тижня, переповненого "зрадами" і тривогою, четвер приніс дійсно сенсаційну новину! Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.

Досить неочікуване рішення лідерам країн-членів Євросоюзу вдалося ухвалити за відсутності угорського прем’єра Віктора Орбана у залі голосування.

"Юридично це абсолютно у відповідності до правил. Так, ми ухвалили рішення без присутності Орбана, але не за його спиною. Він знав, що буде голосуватися це рішення, і вийшов із кімнати", – зауважив представник команди президента Євроради Шарля Мішеля.

За даними джерел, всі інші держави віддали голос за початок переговорів з Україною, таким чином, були 26 голосів "за" та один "утримався".

"Рішення починати переговори з Україною за цих обставин – абсолютно безглузде, нераціональне і неправильне", – заявив Орбан.

Водночас, пояснив прем’єр Угорщини, після майже восьмигодинного обговорення решта 26 країн-членів ЄС наполягали на підтримці переговорів з Україною і вирішили "йти своїм шляхом".

"Цього вечора ми на боці українського народу. Ми багато працювали, щоб підготуватись до цього саміту, багато помилок не було допущено", – зазначив президент Європейської ради Шарль Мішель.

За його словами, лідери ЄС продовжують роботу щодо переговорної рамки і дискусії є складними.

"І я впевнений, що в найближчі години ми зможемо ухвалити це рішення щодо цього питання. Ми підтримуватимемо Україну і надалі", – додав президент Євроради.

Мішель назвав сьогоднішнє рішення "історичним моментом", який показав силу Євросоюзу.

Європейські лідери і політики вітають рішення саміту ЄС, який підтримав відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою, а також надання Грузії статусу кандидата. Відреагували, зокрема, президентка Єврокомісії, генсек Ради Європи, канцлер Німеччини, прем'єр-міністри Фінляндії, Швеції, Латвії та інші.

Президент Володимир Зеленський, який перебуває у Німеччині і вже відвідав командування армії США в Європі, назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів про вступ з Україною.

Разом з тим, Євросоюз знову відклав початок переговорів про членство з Боснією і Герцеговиною.

Європейські лідери наполягали на ухваленні рішень на підтримку України ще й через те, що це буде сигналом і для Сполучених Штатів.

Зокрема, очільник уряду Ірландії Лео Варадкар ще вдень наголошував, що лідери ЄС неодмінно мають домовитися про ключові рішення щодо України, особливо фінансову підтримку, тому що це буде чітким сигналом для Сполучених Штатів.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявляв, що у разі нездатності лідерів ЄС домовитися про фінансову та політичну підтримку України цього тижня на саміті Євроради Сполучені Штати, де частина республіканців виступає проти збільшення допомоги Києву, можуть отримати небезпечний сигнал.

Бюджет оборони США, пропозиції Байдена

Як повідомляє Bloomberg, Джо Байден запропонував змінити прикордонну політику США, що підвищує перспективи двопартійної угоди щодо допомоги Україні.

Це відбувається на тлі збільшення тиску республіканців на президента Сполучених Штатів напередодні президентських виборів, які відбудуться наступного року. Палата представників США, де більшість мають республіканці, проголосувала за розслідування для імпічменту Байдена.

Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. А спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня, що означає неможливість ухвалення цього проєкту до Різдва.

Тим часом, Конгрес США остаточно схвалив рекордний оборонний бюджет, який передбачає рекордні $886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році. Він включає також $300 млн для України.

Протидія РФ і допомога Україні

Як повідомляє розвідка Британії, 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія російських окупантів, про розгортання якої повідомили тільки наприкінці листопада, ймовірно, зазнала "надзвичайно великих" втрат та не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області.

Один з безпілотників-камікадзе, які Росія використала для атаки на портову інфраструктуру Одеської області в ніч проти 14 грудня, впав на території Румунії.

Через це МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона, а у НАТО не побачили ризику для себе..

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