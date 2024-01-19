Інвестиція НАТО в снаряди, ДТП з українцями у Польщі, Трамп проти угоди про кордон: новини дня

У центрі уваги п’ятниці – колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

Він намагається завадити схваленню угоди між демократами і республіканцями у Конгресі, від якої залежить багатомільярдна допомога Україні. Крім того, тисне на своїх конкурентів за президентську номінацію, аби ті знялись із виборів.

У Європі побоюються, що Трамп, якщо повернеться до влади, спробує вивести США з НАТО. Хоча, одноосібно йому вже точно не вийде це реалізувати.

Тим часом країни НАТО, хоча на сьогоднішній день і не бачать загроз від Росії, готуються до оборони. Країни Балтії створять спільну зону оборони, а Альянс намагається подолати дефіцит артснарядів і анонсував "масштабні інвестиції" в їхню закупівлю.

А Велика Британія вперше успішно випробувала передову лазерну зброю.

Повна картина п’ятниці, 19 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Трамп проти потрібної Києву угоди

Колишній президент Дональд Трамп виступив проти угоди щодо кордону, від якої залежить допомога Україні.

Трамп заявив, що республіканці повинні сказати "ні" будь-якій угоді, яка не містить "всього необхідного" для зупинки потоку мігрантів

Це послання, як пише The Hill, явно чинить тиск на нового спікера Палати представників Майка Джонсона, щоб він дотримувався цієї лінії.

З іншого боку Джонсон перебуває під тиском з боку Республіканської партії Сенату і Білого дому, які вимагають від нього погодитися на угоду, що готується в Сенаті.

У середу Джонсон заявив в інтерв'ю Fox News, що він часто розмовляє з Трампом про прикордонну кризу.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл каже, що очікує розгляду двопартійної угоди у Сенаті щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня, а лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "вперше оптимістичний" з приводу домовленості.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні.

Та Трамп тисне не тільки на республіканців у Конгресі, але на своїх конкурентів за президентську номінацію, аби ті знялись із виборів.

Колишній президент США намагається добитись зняття Рона Десантіса й Ніккі Гейлі зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії на виборах 2024 року, аби не відволікатись на них протягом кампанії.

За інформацією видання Vanity Fair, Трамп дзвонить союзникам Гейлі та Десантіса, аби переконати їх у тому, що "змаганням кінець" і він є єдиним кандидатом із шансом на перемогу.

Зусилля кампанії Трампа відбуваються на тлі прийдешніх праймериз у штаті Нью-Гемпшир 23 січня, де опитування прогнозують йому 50% підтримки, тоді як Гейлі отримує 34%, а Десантіс – лише 5%.

В національних опитуваннях рейтинг Ніккі Гейлі стабільно зростає, і вона вже почала виходити на друге місце.

Для нас важливо, що вона публічно виступає за військову допомогу Києву.

Про те, хто ж така Ніккі Гейлі та як вона дійшла до змагання за найвищу посаду в США читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Ніккі Гейлі, головна суперниця Трампа. Розповідаємо про кандидатку, успіх якої вигідний Україні.

Оборона НАТО

Країни Балтії створять спільну зону оборони на кордоні РФ і Білорусі.

Угода Естонії, Латвії та Литви передбачає створення різних оборонних споруд.

Наприклад, у прикордонних районах Естонії побудують 600 бункерів.

Прем’єр-міністр Фінляндії, яка стала новим членом НАТО, заявив, що станом на зараз не існує загрози з боку Росії для Фінляндії.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про можливу агресію Росії проти країни-члена НАТО за декілька років.

"Наші експерти очікують, що це стане можливим через п'ять-вісім років", – сказав він в інтерв'ю Tagesspiegel.

А вчора стало відомо, що НАТО у лютому організує масштабні військові маневри найбільші від кінця холодної війни, їхня мета – стримування Росії.

До того ж Альянс намагається подолати дефіцит артилерійських боєприпасів.

НАТО анонсував "масштабну інвестицію" в закупівлю 155-мм снарядів.

Тим часом Велика Британія вперше успішно випробувала передову лазерну зброю.

Система лазерної зброї спрямованої енергії (LDEW) DragonFire вперше у Британії здійснила потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях на полігоні.

Лазерна зброя "може похвалитися точковою точністю", еквівалентною влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані 1000 метрів.

Слід додати, що президія Балтійської асамблеї (БА) у п'ятницю, 19 січня, ухвалила заяву про підтримку України до її повної перемоги.

"Ми вимагаємо негайних дій Європи для забезпечення повної перемоги України відповідно до висунутої нею мирної формули", – повідомив Яніс Вуканс, віцепрезидент Балтійської асамблеї та голова латвійської делегації.

Вимоги до України від сусідів

Єврокомісія готує пропозиції щодо агропродукції з України.

Рада ЄС проведе стратегічний діалог про майбутнє сільського господарства в Європі 23 січня, де буде обговорюватися питання України.

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Єврокомісії зажадали введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

Польські фермери 24 січня влаштують великий протест через імпорт з України і ситуацію в галузі.

А румунські протестувальники зняли блокаду руху вантажівок на КПП "Красноїльськ", а інші пропускні пункти лишаються в блокаді.

Це щодо фермерів. Тепер – щодо вимог перевізників.

Польща готується запропонувати зміни до угоди про так званий транспортний безвіз між ЄС та Україною та запрошує Україну до співпраці у цьому процесі.

Словаччина напередодні виборів

23 березня 2024 року у Словаччині відбудуться президентські вибори, а потенційний другий тур – 6 квітня.

Опитування прогнозують найвищі результати на майбутніх президентських виборах у Словаччині лідеру коаліційної партії "Голос", спікеру парламенту Петеру Пеллегріні, проте розрив між ним та опозиційним кандидатом Іваном Корчоком скоротився.

Паралельно в країні тривають протести проти нового уряду.

Зокрема, у 23 містах Словаччини у четвер пройшли великі акції протесту проти уряду Роберта Фіцо, вимоги протестувальників розширилися.

Серед іншого, лунають гасла за відставку проросійської міністерки культури Мартіни Шимковічової, а також згадки про дрібне ДТП лідера словацької національної партії Андрей Данко – коаліційного партнера Фіцо – який втік з місця події.

Головними організаторами протестів залишаються опозиційні партії, але долучаються також громадські організації.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо критикує стратегію Заходу щодо війни Росії проти України і прямо заявив, що хоче нормалізації стосунків з державою-агресором.

Фіцо зауважив, що від початку війни Росії в Україні він відкидав чорно-біле бачення і повторив тези російської пропаганди про "утиски російськомовних", які нібито призвели до бойових дій у 2014 році, та нібито що США мають тотальний вплив на Київ.

Тим часом Сполучені Штати попереджають про спроби РФ використати вибори в Європі проти України.

"Ми вважаємо, що росіяни проводитимуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", – зазначив керівник офісу з питань дезінформації Державного департаменту США Джеймі Рубін.

Різне щодо України

У Польщі перекинувся автобус з українцями. Генеральне консульство України в Любліні надало консульську допомогу постраждалим.

Внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Загроз їхньому життю немає.

Посольство пояснило, що тимчасовий захист для українців у Польщі поки не продовжили.

У Грузії вимагають вибачень від Зеленського та Санду через "брехню" про Саакашвілі, а посольство України в Сербії вимагає заборонити філію руху Медведчука. Соратник Медведчука в Сербії обурений вимогою Києва закрити філію "Другой Украины".

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