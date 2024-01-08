Відставка уряду Франції, США домовилися про бюджет, ЄС просить розблокувати кордон: новини дня

В США на крок ближчі до ухвалення бюджету і компромісу щодо кордону. Це, в свою чергу, може розблокувати десятки мільярдів доларів допомоги для України.

Не дивлячись на розблокування польськими фермерами одного пункту пропуску на кордоні з Україною, станом на ранок там залишалися черги з вантажівок.

Тим часом, польські перевізники продовжують блокувати ще три. Через це представниця Єврокомісії надіслала листа уряду Польщі.

Прем'єрка Франції йде у відставку, а німецька "подруга Путіна" офіційно оголосила про заснування своєї партії.

Все важливе і цікаве за понеділок, 8 січня 2024 року, – у дайджесті "Європейської правди".

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В США на крок ближчі до компромісу

Як повідомляє Reuters, лідери Палати представників і Сенату США в неділю оголосили про укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році у розмірі $1,59 трильйона, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.

Зазначене рішення ще мають затвердити голосуванням.

Є ризик, що угоду не підтримають радикальні представники Республіканської партії в Палаті представників.

Консервативний Кокус свободи у Палаті представників вже розкритикував угоду, назвавши її "повним провалом".

Також у Сенаті США анонсували оприлюднення тексту угоди про кордон.

Головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд, заявив, що текст угоди щодо питань кордону та імміграції, яка може розблокувати десятки мільярдів доларів допомоги для України, можуть оприлюднити цього тижня.

Ленкфорд додав, що якщо документ буде ухвалений Сенатом найближчим часом, його зможуть передати до Палати представників, яка "може попрацювати над його вдосконаленням".

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.

Президент США Джо Байден вкотре закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування.

"Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози зупинити роботу уряду та виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої й національної безпеки, включаючи мій додатковий запит (щодо фінансування підтримки України. – Ред.). Для них настав час діяти", – наголосив Байден.

Водночас президент Сполучених Штатів підкреслив, що угода на крок наблизила країну до "запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна продовжить чинити опір, навіть якщо у Конгресі США так і не домовляться про додаткове фінансування підтримки, та закликав не допустити зволікання з цим рішенням аж до погіршення ситуації на фронті через затримку.

Тим часом, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, яка бореться з повномасштабною російською агресією.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив, що підтримка Києва – головне зовнішньополітичне завдання на найближчі роки. До речі, у Швеції заявили, що всі громадяни мають бути готовими до війни.

А у Британії нагадали, що з 2022 року підготували 33 тисячі українських військових.

Вплив відставки Мішеля на Україну

Вихідними президент Євроради Шарль Мішель заявив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту в червні і тому достроково залишить посаду.

Якщо це станеться, і лідерам ЄС не вдасться швидко дійти згоди щодо наступника Мішеля, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

Речник угорського уряду Золтан Ковач закликав до "стратегічного спокою" на тлі оголошення голови Європейської ради Шарля Мішеля про відставку та його можливої заміни на прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Сам Мішель, коментуючи занепокоєння щодо Орбана, зазначив: "Є багато інструментів, щоб уникнути (президентства. – Ред.) Віктора Орбана, якщо є політична воля".

Про сенсаційне рішення президента Євроради і його наслідки дивіться у короткому відеопоясненні або читайте детальні пояснення у статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка Чи дозволять Орбану "захопити" владу в ЄС? Пояснюємо наслідки відставки Шарля Мішеля.

ЄС просить розблокувати кордон

Станом на ранок 8 січня перед пунктом пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною залишалися черги з вантажівок попри припинення блокади польськими фермерами увечері 6 січня.

Нагадаємо, фермери з організації "Ошукане село" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року. 24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити. Але 4 січня блокада все ж відновилась.

Речник української Держприкордонслужби Андрій Демченко додав, що поляки продовжують блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Більш того, польські перевізники ще з початку листопада блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи передусім повернення дозвільної системи для українських водіїв, скасованої у 2022 році відповідно до угоди про "транспортний безвіз".

Європейська комісарка з питань транспорту Адіна Велян написала лист міністру інфраструктури Польщі Даріушу Климчаку, в якому висловила стурбованість подальшим блокуванням перевізниками пунктів перетину кордону з Україною.

Для вирішення ситуації Єврокомісія запропонувала співпрацю й підтримку, додавши, що "продовжує уважно стежити за ситуацією".

А ще єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський пригрозив блокуванням продовження режиму торгових преференцій ЄС для України.

На тему Польщі слід додати, що, за даними ЗМІ, Польща перешкоджала розслідуванню диверсій на "Північних потоках".

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