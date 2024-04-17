Новий проєкт допомоги США, Берлін шукає ППО Україні, війська РФ йдуть з Карабаху: новини дня

Сьогодні нарешті з’явилося більше конкретики щодо розгляду в Конгресі США проєкту допомоги Україні. Коли збираються голосувати і за що саме?

Німеччина взялася шукати системи протиповітряної оборони для України, а Чехія повідомила деталі реалізації ініціативи щодо снарядів для ЗСУ.

Черговими скандальними заявами, які співзвучні з кремлівськими наративами, знов відзначилися Орбан і Фіцо. А німецький міністр оборони попереджає про російські дезінформаційні кампанії в країні.

Досить просякнутою російськими наративами є Грузія, в якій в першому читанні ухвалили закон "про іноагентів", який ще називають "російським".

Отже, про все це і не тільки – в дайджесті новин середи, 17 квітня.

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Ініціативи Німеччини і Чехії для України

17 квітня російські загарбники здійснили чергову варварську атаку по Чернігову – трьома ракетами.

Били по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури. Окупанти вбили щонайменше 17 людей, ще понад 60 – поранені.

18 квітня у Чернігові оголосили днем жалоби.

Після російської атаки глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні засоби, аби вона могла захищатись від повітряних атак з такою ж ефективністю, як це відбулось в Ізраїлі на вихідних.

"Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності", – зазначив Кулеба.

Він подякував Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї Patriot.

Більш того, сьогодні стало відомо, що Німеччина запустила ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони (ППО) для України. Вона вже шукає такі системи в державах Перської затоки.

У Міністерстві закордонних справ Естонії також зазначили, що Росія не змогла б завдати руйнівного удару по Чернігову, якби Україна мала необхідні засоби для захисту свого неба.

А прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що з огляду на атаку Ірану на Ізраїль, важливо допомогти Україні аналогічним чином захистити свій повітряний простір.

В Держдепі США пояснили, що не можуть збивати російські ракети та дрони для України, бо "не хочуть Третьої світової війни". Крім того, там додають, що Ізраїль, на відміну від України, є основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО.

Тим часом, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон повідомив, що Ізраїль вирішив відповісти за повітряну атаку Ірану. А прем’єр Ірландії вважає, що в Ізраїлі на зміну здоровому глузду прийшла помста.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу загалом мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, аби задовольнити прохання України передати частину з них.

Столтенберг додав, що союзники працюють у напрямку постачання Києву більше ППО загалом і батарей Patriot зокрема.

На 19 квітня він анонсував засідання Ради Україна-НАТО.

За його словами, Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони "для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України", в ній також візьме участь Володимир Зеленський.

"Зокрема, очікую обговорення щодо протиповітряної оборони, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія", – додав генсек НАТО.

До речі, Данія оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

А прем’єр Чехії заявив, що ініціатива Праги вже зібрала достатньо грошей для купівлі 500 тисяч артилерійських снарядів для України.

"Гадаю, що перші поставки надійдуть в Україну в червні", – додав чеський прем’єр.

Деталі проєкту допомоги США

Значно посилити оборонні можливості України міг би пакет допомоги від США, який більш ніж пів року "висить" в Конгресі Сполучених Штатів.

Наприкінці минулого тижня колишній президент США Дональд Трамп, який збирається скласти конкуренцію Байдену на виборах президента, відкрито підтримав допомогу Україні, але з "нюансами".

А атака Ірану на Ізраїль вночі на неділю додатково активізувала роботу американських конгресменів у питанні допомоги союзникам і партнерам Сполучених Штатів (Ізраїль, Україна, Тайвань).

Напередодні спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон оприлюднив свій план схвалення іноземної підтримки, що передбачає окремі голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритети національної безпеки.

Джонсон пообіцяв не піддаватись на погрози республіканців про його відставку і планує голосування за свій пакет допомоги Україні на 20 квітня. Після Палати представників затвердити допомогу має ще Сенат.

Проєкт спікера Палати представників передбачає $61 млрд для України та союзників і вимогу передати ATACMS.

Законопроєкт передбачає виділення майже 28 мільярдів доларів на всі операції, пов'язані з військовою допомогою США Україні.

Окреме положення законопроєкта передбачає, що адміністрація Джо Байдена має "якнайшвидше" передати Україні далекобійні ракети ATACMS. Водночас президент США може відкласти це рішення, якщо воно "буде шкодити інтересам національної безпеки США".

Що стосується економічної допомоги, то законопроєкт передбачає виділення 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року.

Законопроєкт Джонсона також містить низку вимог до адміністрації Байдена стосовно звітності.

Байден підтримав пропозицію Джонсона щодо фінансування України і закликав Конгрес схвалити допомогу для України та Ізраїлю.

Крім того, після секретного брифінгу комітет розвідки Конгресу закликав негайно схвалити допомогу Україні.

Тим часом, у США побоюються, що РФ починає бачити ознаки втоми союзників України.

Різне щодо України

Литва виділила 15 млн євро для підтримки реабілітації українських військових, а Норвегія виділить додаткові 64 млн євро на гуманітарну допомогу для України та Молдови.

Польські фермери блокують рух вантажівок у двох пунктах пропуску. Крім того, польські протестувальники планують на два дні заблокувати КПП на кордоні з Україною.

Вплив Росії і її "посіпак"

Прем’єри Угорщини і Словаччини знов відзначилися скандальними заявами.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає, що без грошей і зброї з боку ЄС і США Україна "як держава припинить своє існування".

Він також повторив своє виловлювання про те, що Україна має бути "буфером" між РФ і країнами НАТО.

А прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія не поверне окуповані нею Крим та Донбас Україні.

"З точки зору міжнародного права, кожен з нас визнає територіальну цілісність іншої країни, суверенітет, непорушність кордонів. Це гарна теорія міжнародного права. Але... росіяни ніколи не віддадуть Крим, ніколи не підуть з Донбасу та Луганська", – сказав Фіцо.

Він також висловив думку, що Україна не має військового потенціалу та військової сили у протистоянні з РФ, наводить його слова ČTK.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що Німеччині потрібно стати більш стійкою до російської дезінформації.

Російськими наративами, до речі, просякнута Грузія.

Більш того, парламент цієї країни у першому читанні ухвалив скандальний закон про "іноагентів", який ще називають "російським законом".

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель назвав це тривожною подією.

Прем'єр Грузії заявив, що ніщо не стане на заваді ухваленню закону про "іноагентів". Президентка країни пообіцяла ветувати зазначений закон.

Разом з тим, повномасштабна агресія проти України виснажила Росію, через що Кремль втратив позиції на Південному Кавказі.

У Кремлі підтвердили, що Росія почала виведення російських "миротворчих сил" із території Карабаху, що повернулася під контроль Азербайджану.

Решта новин

Парламент Швейцарії не підтримав приєднання до групи G7 з пошуку росактивів.

В Уельсі стався вибух на заводі найбільшого британського виробника зброї.

У другий день суду над Трампом обрали сімох присяжних.

Суд ЄС не дозволив зареєструвати ім'я наркобарона Пабло Ескобара торговою маркою.

У Швеції знайшлися охочі спалити Коран за кілька днів перед прийомом Євробачення.