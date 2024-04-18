Деталі військової допомоги США, IRIS-T з Німеччини, ЄС попередив Грузію: новини дня

Німеччина активно шукає засоби протиповітряної оборони для України і продовжує допомагати з відновленням нашої енергоінфраструктури.

Міністр оборони Німеччини досі переконаний, що Україна може перемогти.

Більш того, змінилася риторика і в новому законопроєкті Конгресу США щодо допомоги Україні. З огляду на текст проєкту, Конгрес ставить за мету перемогу України. Але слід підкреслити, що рішення ще не прийняте і може зазнати змін.

Тим часом, в Сполучених Штатах вже помічають спроби Росії вплинути на суспільну думку напередодні виборів, а в Німеччині затримали двох російських агентів.

В Німеччині вважають, що за п’ять-вісім років РФ може напасти на НАТО. В Естонії заявили, що вже готові до загроз і обіцяють "розбивати вщент" ворога.

Отже, про все це і не тільки – в дайджесті новин четверга, 18 квітня.

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Німеччина: допомога з ППО і в енергетиці

Російські окупанти не відступають від намірів завдати максимальної шкоди критичній інфраструктурі України.

Сьогодні ворог намагався вдарити по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. На щастя, усі ворожі повітряні цілі вдалося знищити, але уламки спричинили пожежі.

Рано-вранці до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек. Головна тема переговорів – атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Габек приїхав, аби розібратися, як Німеччина може надати екстрену допомогу.

Українські урядовці показали йому наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі, а також пояснили необхідність того, що потрібно зробити вже зараз.

Зокрема, зазначив віцеканцлер, за літо необхідно вибудовувати резервну інфраструктуру.

"Енергетичну інфраструктуру потрібно швидко відбудувати й ми робитимемо все, що допоможе в цьому плані", – підкреслив Габек.

За його словами, важливо, аби видатки на допомогу Україні, як військову, так і для відбудови енергоінфраструктури, фінансувалися як першочергові.

Крім співпраці в енергетиці, обговорювали відносини в оборонній промисловості.

Посилення протиповітряної оборони України могло би зламати плани Кремля щодо знищення критичної інфраструктури.

До української столиці сьогодні прибула і група німецьких підприємців разом з керівником збройової компанії Diehl Defense Гельмутом Раухом. Їхня компанія виробляє засоби протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

"Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів", – сказав він.

Нагадаємо, 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

А міністри закордонних справ і оборони Німеччини у листі до десятків країн анонсували глобальну ініціативу з пошуку додаткових засобів протиповітряної оборони для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін докладає зусиль для пошуку шести систем протиповітряної оборони Patriot "у контексті НАТО".

"Ми знаємо, що Україна зараз потребує нашої підтримки. Їй потрібен чіткий сигнал, що це буде тривати довго і на постійній основі. І це також є метою наших зусиль, спрямованих на те, щоб забезпечити постачання достатньої кількості зброї, артилерії та боєприпасів", – додав він.

Прем’єр-міністр Нідерландів і провідний кандидат на посаду генсека НАТО Марк Рютте заявив, що багато країн "сидять на купі "Патріотів", ми можемо викупити їх для України.

"Ми можемо в них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – сказав він після прибуття на дводенний саміт лідерів ЄС.

Підсумки саміту ЄС

У своїх підсумках, які вчора підтримали всі 27 лідерів держав ЄС, Європейська рада рішуче засудила повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної та критичної інфраструктури України, включаючи нещодавні посилені напади на енергетичний сектор.

"Європейська рада наголошує на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України та прискорити та інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети", – йдеться у висновках.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що Євросоюз більше базікає щодо допомоги Україні і своєї оборони, ніж робить.

"Якби усі слова, сказані за останні два роки тут у Брюсселі про спільну оборону, можна було перетворити на снаряди та пускові установки, то Європа вже була би найбільшою потугою у світі. І найбезпечнішим місцем", – прокоментував Дональд Туск.

Також лідери ЄС погодились покарати Іран санкціями за атаку на Ізраїль.

США та Британія наклали нові санкції на Іран через масований обстріл Ізраїлю.

Конгрес США готує перемогу України?

Загалом, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що перемога України у війні проти РФ досі можлива.

"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", – підкреслив міністр оборони Німеччини.

За його словами, саме тому Німеччина "досягає больового порогу", коли йдеться про передачу зброї зі складів Бундесверу.

Тим часом, ухвалення допомоги США для України, нехай і з семимісячною затримкою, але виходить нарешті на фінішну пряму.

Обсяг пакета для України лишився той самий, що і планували схвалити ще торік – понад $60 млрд.

Та головна, революційна зміна – те, що Конгрес ставить за мету перемогу України.

Про новації законопроєкту, про шанси на його ухвалення і строки, а також про те, чому довелося чекати цього так довго, – у статті Олега Павлюка і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

При цьому Конгрес спробував задовольнити Дональда Трампа, який вимагав перевести безповоротну фіндопомогу у форму позики. Але умови надання коштів такі, що назвати це кредитом було б неправильно: зокрема, передбачений механізм швидкого списання "боргу" з України за рішенням президента.

До речі, вчора ввечері президент Польщі Анджей Дуда приватно зустрівся з Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Говорили про війну в Україні, на Близькому Сході та про оборонні витрати держав НАТО.

У суботу 20 квітня заплановане фінальне голосування в Палаті представників щодо пакету законопроєктів, який включає і допомогу Україні.

А зараз законодавці мають час проаналізувати їх і за потреби запропонувати поправки.

Наприклад, вже одна трампістка подала ідіотські правки до проєкту підтримки України.

Одна із поправок вимагає, щоб будь-який член Палати представників, який проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, був зобов’язаний вступити в Збройні сили України.

Інша поправка Грін полягає у тому, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" й надати усі дані про такі "дослідження" уряду США, в іншому разі не отримає фінансування.

Цю трампістку пропонують оголосити "послом Путіна в Конгресі" через її ідеї щодо України.

Вплив Росії

Microsoft вже помічає російські спроби впливу на вибори у США.

Згідно доповіді компанії, в останні 45 днів спостерігається наростання російських кампаній з метою впливу на громадську думку у США в контексті президентських виборів, проте темпи цієї кампанії дещо повільніші, аніж перед виборами 2020 року.

Пов’язані з Росією облікові записи поширюють контент, спрямований на розпалювання суперечок в американському суспільстві, використовуючи у тому числі питання допомоги США Україні.

Росія намагається впливати не тільки на Сполучені Штати, але й на інші країни. Наприклад, Німеччину.

У німецькій Баварії затримали двох агентів, що працювали на спецслужби Росії та мали намір влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб підірвати військову підтримку України.

Двоє чоловіків російсько-німецького походження – Дітер С. і Александер Й. Обох взяли під варту.

До МЗС Німеччини викликали посла РФ через затримання російських агентів. Йому повідомили, що не дозволять Путіну принести терор до ФРН.

У парламенті Нідерландів закликали Європарламент відреагувати на загрозу впливу РФ на вибори.

А колишній прем’єр-міністр Польщі та член "Права і справедливості" Матеуш Моравецький заявив, що Росія активно впливає на всі політичні групи в Європарламенті.

На тему шпигунів додамо, що розвідка Нідерландів каже, що Китай шпигує за їхньою промисловістю для зміцнення армії.

Байден назвав Китай "ксенофобським".

Військові загрози з Росії

Німецький генерал заявив, що Росія може напасти на НАТО за п’ять-вісім років.

"Тому у 2029 році ми повинні бути готові. Ми бачимо загрозу через п'ять-вісім років", – вважає генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр.

За словами Броєра, саме після цього часу, виходячи з аналізу Бундесверу, Росія відновить свої сили "до такого рівня, що напад на територію НАТО стане можливим".

Командувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем переконаний, що у разі потенційного нападу Росії його країна зможе відбити російську атаку.

"Всіх тих, хто спробує на нас впливати з відстані в 50 або 100 кілометрів, як це відбувається сьогодні в Україні, тих ми рознесемо вщент. Ми знищимо їх не в Раквері чи Нарві, а в Івангороді, Печорах чи десь там", – сказав Херем.

Він наголосив, повністю впевнений, що Естонія переможе у військовому плані, але питання в тому, наскільки непривабливою буде ця перемога.

Литва вирішила значно посилити охорону кордону і видати прикордонникам кулемети.

ЄС попередив Грузію

У Європарламенті попередили Грузію, що ухвалення закону про "іноагентів" загрожує вступу в ЄС і НАТО.

У Держдепі США висловили розчарування намірами парламенту Грузії ухвалити скандальний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

"Таке натхненне Кремлем законодавство не є прийнятним, якщо метою є сприяння прозорості", – зауважив речник американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллер.

Більш того, грузинський прем’єр дозволив собі неприпустиме висловлювання на адресу України. Іраклій Кобахідзе сказав, що законопроєкт про "іноагентів" покликаний захистити Грузію від "українізації".

У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що останні коментарі Кобахідзе викликають обурення.

"Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії. Україна зацікавлена у мирній та дружній атмосфері у Грузії, завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати її суверенітет та територіальну цілісність", – йдеться у заяві МЗС.

Про те, чому влада Грузії йде на відмову від європейського курсу країни читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Курс на розрив з ЄС: навіщо влада Грузії вбиває її європейське майбутнє.

Різне щодо України

Данія стала першою країною, яка закупить для ЗСУ зброю в українських виробників.

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