Саміт миру, Трамп хоче згорнути допомогу ЗСУ, новий президент Словаччини: все за вихідні

Головна тема вихідних – Саміт миру. Представники скількох країн приїхали до Швейцарії? Що ухвалили і що далі?

В Україну прибувають снаряди від "чеської ініціативи", а данські винищувачі F-16 прибудуть "найближчим часом".

Російський літак заблукав у повітряному просторі Швеції вперше після її вступу в НАТО, а Румунія не пустить делегації Росії та Білорусі на Парламентську асамблею ОБСЄ.

Більше важливого і цікавого за вихідні, 15 та 16 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Підсумки Глобального саміту миру

В неділю у Швейцарському Бюргенштоку завершився перший український Саміт миру, що зібрав представників понад 90 держав, 57 з яких прибули сюди на рівні лідерів. Цей рівень представництва перевищив початкові очікування організаторів. Утім, крім самого факту проведення саміту важливі також рішення, які він ухвалює.

"Європейська правда" детально розповідала про те, як готувався підсумковий документ зустрічі, про небезпечні положення, які виявилися у документі, а також про те, як виправляли ці проблеми у останні дні перед зустріччю лідерів.

Підсумковий документ Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації. Це рішення з поясненнями від "ЄвроПравди" читайте на нашому сайті.

Серед країн, які не підписали комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, підписання декларації означає прихильність суверенітету України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Саміт миру може мати абсолютно практичні кроки.

"Очевидно, що дискусія учасників саміту щодо продовольчої, ядерної безпеки та гуманітарних аспектів може мати як результат абсолютно практичні кроки", – пояснив Зеленський.

Про те, чи дійсно саміт став перемогою України ДИВІТЬСЯ У НАШОМУ ВІДЕО.

Фінський президент Александр Стубб заявив, що Україна починає шлях до миру з позиції сили, а також закликав Китай вплинути на Кремль щодо припинення війни проти України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що Росія намагалась зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, бо відчуває загрозу від обговорення основоположних принципів міжнародного права.

Сунак нагадав слова російського представника в ООН, згідно з яким єдиною темою для будь-якої міжнародної зустрічі про Україну буде "безумовна капітуляція київського режиму".

"Що ж, цього ніколи не станеться. Бо агресія не може й не повинна взяти гору", – констатував прем’єр Британії.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні наголосила, що мир для України не має означати капітуляцію, як це собі досі уявляють у Кремлі, і таке "мирне врегулювання" було би небезпечним прецедентом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі на Глобальному саміті миру нагадав, що Захід був готовий вести з Москвою діалог із питань європейської безпеки. Йдеться про "легітимні безпекові запевнення", які висувала Росія щодо США й НАТО.

"Але саме Росія обрала війну, а не дипломатію і діалог. Тож дозвольте висловитись дуже чітко: хай як хто сприймає свої безпекові запевнення, вони не можуть і не повинні виправдовувати вторгнення в сусідню мирну країну", – сказав Шольц.

Він також вважає, що мир в Україні "не може бути досягнутий без залучення Росії", але зауважив, що Москва продовжує агресію проти українського населення.

Саміт став також чудовим приводом для двосторонніх зустрічей.

Зеленський, серед інших, зустрівся з президенткою Швейцарії і президенткою Грузії, а глава МЗС України обговорив прогрес України на шляху до ЄС і поставки зброї з топдипломатом Євросоюзу.

Підготовка до другого Саміту миру

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що наступні кроки – це проведення тематичних заходів щодо кожного пункту на рівні міністрів та радників, де вже є відповідна готовність до їх організації від низки країн.

"А після цього – виходимо на другий Саміт, що має закласти основи тривалого та справедливого миру", – зазначив Жовква.

Він додав, що кількість держав, що приєднались до Комюніке, точно зростатиме.

За словами президентки Швейцарії Віоли Амгерд, мирна конференція мала на меті "надихнути мирний процес і вжити конкретних заходів у цьому напрямку".

Вона наголосила, що Росія своєю агресією проти України "найбільш серйозним чином порушила" мирний порядок, заснований на правилах, в основі якого лежить Статут ООН.

"Якщо ми хочемо надихнути процес до миру, Росія повинна також бути включена в нього в певний момент у майбутньому. Це зрозуміло всім", – вказала Амгерд, зазначивши, що міжнародна спільнота може "підготувати ґрунт для прямих переговорів між сторонами, що воюють".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Києву доведеться розмовляти з Москвою, проте їй не дозволять говорити мовою ультиматумів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Росію почути заклик світової спільноти в тому, щоб поважати територіальну цілісність й суверенітет України, покінчити з насильством та повернути назад українських дітей.

"Коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на Статут ООН, тоді й настане час долучити її до мирних зусиль. І я сподіваюся, це станеться швидко", – зазначила фон дер Ляєн

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що мирний саміт у Швейцарії є лише початком тривалого шляху до завершення війни в Україні, проте він вже закріплює важливі спільні позиції, та окремо звернувся до Росії.

"І ця зустріч є, можливо, ще сильнішим сигналом для Путіна. І йому я би хотів сказати таке. Багато хто за цим столом вважає, що Росія сьогодні мала би бути тут. І я цілковито погоджуюся. Ви повинні були б бути тут. Потрібно, щоб Росія була залученою. Але потужний сигнал який лунає сьогодні – що мир можливий лише тоді, якщо Росія буде дотримуватися базових норм і цінностей, які стосуються усіх нас", – заявив Марк Рютте, додавши, що має на увазі засадничі принципи ООН.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує запрошення Росії на наступний саміт миру.

В Офісі президента України підтвердили, що Росію можуть запросити на другий Саміт миру. Київ вже веде переговори з країнами, що зацікавлені у проведенні другого Саміту миру.

"У нас уже є країни, які висловили свою зацікавленість у проведенні другого мирного Саміту, і ми розпочали з ними переговори", – заявив Зеленський, не назвавши перелік таких країн.

Український президент заявив, що сподівається на погодження плану досягнення справедливого миру в Україні, який дозволить "зафіксувати реальне закінчення війни" на наступному Саміті миру.

Євроінтеграція України

Очільники ключових інституцій Європейського Союзу привітали рішення про схвалення переговорних рамок для України та Молдови й пообіцяли підтримку цим країнам на шляху до вступу в ЄС.

"З нетерпінням чекаю на перші міжурядові конференції з обома країнами. Ми виконуємо свої обіцянки і будемо підтримувати вас на шляху до членства", – запевнив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його держава домоглась включення всіх своїх умов у переговорні рамки, на основі яких відбуватимуться переговори про вступ України в ЄС. Саме тому Угорщина зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС.

Допомога в енергетиці, F-16 та снаряди

США виділяють Україні $1,5 млрд на енергетику та гуманітарну підтримку.

Майбутній кандидат в президента США від республіканців Дональд Трамп пригрозив згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім".

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому і оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я вирішу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я вирішу питання з цим", – заявив Дональд Трамп.

Зауважимо, Зеленський останній раз був у США в грудні 2023 року, а не "чотири дні тому", а фінансування на підтримку України у розмірі 61 млрд доларів було погоджене лише раз навесні 2024 року – у пакетному проєкті щодо фінансування на заходи нацбезпеки, схвалення якого у Конгресі розтяглося на довгі місяці через суперечки щодо заходів на кордоні з Мексикою.

Норвегія виділить $103 мільйонів на відновлення енергетики України.

Данські винищувачі F-16, за словами Володимира Зеленського, надійдуть в Україну найближчим часом, снаряди від "чеської ініціативи" прибувають вже цими днями.

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