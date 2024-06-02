Напад на українців в Чехії, Зеленський критикує Трампа, удари ATACMS по Росії: все за вихідні

Зеленський візьме участь в саміті "Групи семи" і сподівається побачити Байдена на Глобальному саміті миру. Ці дві зустрічі перетинаються 15 червня, але проходитимуть в різних країнах. Швидше за все, президент США віддасть перевагу передвиборчим заходам, а не українському саміту миру.

Китай, який вирішив не їхати на Глобальний саміт миру, нібито тисне на країни для того, щоб вони не брали участь у зустрічі.

На українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці, а у Німеччині скоїли напад на депутата, який підтримує Україну.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 1 та 2 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Зеленський на саміті G7

Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Групи семи", який відбудеться 13-15 червня в місті Бриндізі на півдні Італії.

Мелоні сказала, що на саміті G7 будуть присутні "щонайменше п'ятнадцять" країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського.

Раніше також стало відомо, що в Італію приїде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

Щодо Глобального саміту миру

А 15 та 16 червня в Швейцарії проходитиме Глобальний саміт миру.

За словами українського президента, свою участь у саміті підтвердили вже 106 країн.

Нещодавно у Китаї сказали, що "навряд чи" приїдуть на саміт миру у Швейцарію.

Мирні конференції стосовно вторгнення Росії в Україну повинні, на думку Китаю, відповідати "трьом важливим елементам: визнання з боку Росії та України, рівноправна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів".

"В іншому випадку мирна конференція навряд чи зможе відіграти суттєву роль у відновленні миру", – заявила речниця китайського МЗС Мао Нін.

Більш того, Зеленський звинувачує Китай у тиску на інші країни для того, щоб вони не брали участь у майбутньому Саміті миру.

"На жаль, це прикро, що така велика незалежна потужна країна, як Китай, є інструментом в руках Путіна", сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у Саміті миру.

Куди їде Байден?

Як раніше повідомляли ЗМІ, після саміту "Групи семи" в Італії президент Джо Байден поїде до Сполучених Штатів на захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію. Очікується, що цей захід в Каліфорнії мають відвідати Джордж Клуні, Джулія Робертс та іншими зірками.

Однак президент України Володимир Зеленський все ще сподівається, що в Глобальному саміті миру візьме участь глава Білого дому Джо Байден.

За словами українського президента, "є шанс" побачити президента США на саміті у Швейцарії.

Нагадаємо, восени цього в США пройдуть президентські вибори. Очікується, що за посади боротимуться чинний президент Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп.

До речі, Зеленський сказав, що хотів би приїзду експрезидента США Дональда Трампа в Україну, щоби він на власні очі побачив сліди війни і щоб поговорити з ним.

А ще президент України розкритикував потенційний "мирний план" Дональда Трампа з примусом України до поступок агресору, та запропонував уявити репутаційні наслідки для США, якби після такого перемир’я Росія знову розв’язала війну.

Ну а сам Трамп в Сполучених Штатах ходить по судах. Нагадаємо, журі присяжних 30 травня визнало експрезидента США винним за всіма 34 пунктами звинувачень у кримінальній справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року. Це – перший кримінальний суд над експрезидентом в історії США.

Суд призначив дату визначення покарання на 11 липня, сам Трамп уже обіцяє оскаржити вирок.

Він заявив, що готовий, що його посадять.

Ракетні удари

В ніч на суботу Росія завдала вже шостий удар по українських енергетичних об’єктах з березня цього року.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос висловив осуд масованої російської атаки.

"За такі дії не буде безкарності. Відповідальні за це постануть перед правосуддям", – заявив він.

Тим часом, президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні уражати військові об'єкти на території Росії далекобійними ракетами ATACMS.

Український президент подякував Джо Байдену за дозвіл Україні завдавати удари по території Росії американською зброєю, але заявив, що обмеження на використання далекобійних систем також мають бути зняті.

Він додав, що Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько 300 систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати Україну.

Напади у Європі

На українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці. Зокрема, на Староміській площі чеської столиці російськомовні іноземці напали на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

А у Німеччині скоїли напад на депутата від опозиційної партії ХДС, який підтримує Україну.

Партія Саакашвілі заявила про напад "тітушок" на свій центральний офіс.

Нищівні повені в Німеччині

У багатьох районах на півдні Німеччини місцеві річки почали виходити з берегів після надзвичайно рясних злив, про які попереджали раніше цього тижня.

Через сильні повені в країні скасували поїзди.

Через зсув ґрунту зійшов з рейок поїзд зі 185 пасажирами у німецькій землі Баден-Вюртемберг, а у Баварії загинув рятувальник.

Німецькі урядовці їдуть в охоплені повенями райони.

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