Нова спроба замаху на Трампа, Данія дає нові F-16, "повінь десятиліття" у Європі: новини дня

Дві головні теми дня – чергова спроба замаху на Трампа і стихійні лиха у Європі.

Кінофестиваль у Торонто все ж таки покаже скандальний фільм про "хороших окупантів". Генконсул України у Торонто обурений.

Іспанія вперше прийняла вірчі грамоти від посла Палестини, а в Туреччині повідомили про успішне тестування системи ППО "Сталевий купол".

Про все важливе і цікаве за понеділок, 16 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Друга спроба замаху на Трампа

У неділю біля Дональда Трампа сталася стрілянина, повідомили 15 вересня у кандидата в президенти США від Республіканської партії.

Як згодом стало відомо, у Трампа не стріляли, але ФБР вважає, що інцидент міг бути спробою замаху на експрезидента.

Експрезидент, а нині – кандидат у президенти від Республіканської партії грав у гольф у своєму гольф-клубі Trump International у місті Вест-Палм-Біч – неподалік від своєї резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

В певний момент агенти Секретної служби помітили підозрілого чоловіка, коли прочісували наступне поле для гольфу, куди планував прийти Трамп. А точніше – дуло зброї, як їм спершу здалось, кулемета типу АК-47, що стирчало в чагарнику довкола поля.

Агенти помітили й самого стрільця, відкрили по ньому вогонь, але той кинув зброю та втік на своєму авто. Згодом чоловіка затримали.

Республіканець подякував Секретній службі за все, що сталось, а трампісти раді, що їхній кумир живий.

Президент Володимир Зеленський радий, що Дональд Трамп не постраждав від ймовірного замаху.

Опоненти республіканця цілком прогнозовано засудили політичне насильство.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і кандидатка в президенти від Демократичної партії заявила, що "глибоко стривожена можливим замахом на колишнього президента Трампа".

"Поки збираються факти, я ясно заявляю: політичне насильство неприпустиме. Ми всі повинні працювати над тим, щоб цей інцидент не спровокував подальше насильство", – акцентувала вона.

А президент США Джон Байден наказав надати Секретній службі всі необхідні ресурси для захисту Трампа.

Кандидат в президенти від Республіканської партії, у свою чергу, скористався можливістю атакувати своїх опонентів.

На думку Трампа, затриманий чоловік "повірив риториці Байдена і Гарріс і діяв відповідно до неї".

"Їхня риторика призводить до того, що в мене стріляють, тоді як я – той, хто збирається врятувати країну, а вони – ті, хто руйнує країну, як зсередини, так і ззовні", – вважає експрезидент.

Як пише CNN, підозрюваним у справі про ймовірний замах на життя кандидата в президенти США від Республіканської партії 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну у соцмережах.

Чоловіку вже висунули обвинувачення.

Про те, наскільки правдоподібним є гаданий "український слід" у другій стрілянині, пов’язаній з кандидатом у президенти США від республіканців, та які наслідки це матиме, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.

Данія дає нові F-16, а Латвія – бронемашини

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.

Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть.

"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", – підкреслив Поульсен.

Данія взяла на себе зобов'язання поставити загалом 19 літаків F-16.

А Латвія передасть Україні британські бронемашини CVR(T).

З метою забезпечення оперативної безпеки Міністерство оборони країни не розкрило точної кількості техніки.

Інтерв’ю Сікорського

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко на полях щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) взяв інтерв’ю в міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Журналіст торкнувся найактуальніших тем, які постають між країнами: фінансування чеської ініціативи, мобілізація українців у Польщі і історичні суперечки.

Сікорський пообіцяв, що Польща знайде гроші на чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ.

Нагадаємо, як писала Gazeta Wyborcza, Польща попри обіцянки не фінансує чеську ініціативу з купівлі снарядів для України.

"У нас є політичне рішення виділити 50 млн євро цього року і ще 50 млн наступного. Але є деякі технічні, адміністративні та правові питання, пов'язані з державним агентством стратегічних резервів", – пояснив польський глава МЗС.

Розмовляючи про історичний конфлікт з Україною Сікорський зазначив, що Польща не хоче робити з цього політику. При цьому він додав, що для Польщі це – гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків.

За його словами, населення територій Волині було депортоване на територію сучасної Польщі.

"Ці люди мають родичів, які голосують на виборах. Тому це – політичне питання. Жертв цієї різанини треба поховати по-християнськи. Це – все, що ми просимо", – пояснив він.

Нагадаємо, в обмін на надання дозволу полякам на пошукові роботи та ексгумацію на Волині Україна вимагає відновити пам’ятники, які зруйнували у Польщі. Принаймні ті, які були поставлені легально і яких було декілька.

Один із них розміщений на горі Монастир за декілька кілометрів від кордону. Ця могила спочатку була зруйнована, потім її відновили, але проблема полягала в тому, що її відновили без переліку осіб, які там поховані.

А ще глава МЗС Польщі вважає, що ядерних погроз Кремля не варто боятись.

Повна версія інтерв’ю – в матеріалі Радек Сікорський: "У Варшаві мене стриже українець. Хіба він не має натомість захищати Україну?".

Стихійні лиха у Європі

У Центральній Європі тривають повені, внаслідок яких щонайменше 16 людей загинули.

У чеському місті Острава прорвало дамбу. Пошкоджено дамбу в польському місті Строне-Шльонські і є загроза прориву дамби в місті Ниса.

У Польщі оголосили стан стихійного лиха. У чотирьох воєводствах країни закривають навчальні заклади.

Угорщина готується до "повені десятиліття" на Дунаї. Прем’єр Орбан скасував виступ у Європарламенті через загрозу повені в Угорщині.

У Братиславі рівень води на Дунаї наближається до 9-метрової позначки.

В Австрії через повені рятували гелікоптерами 800 людей, 13 містечок відрізані від світу. Там застрягли українські учні-учасники міжнародних олімпіад.

У німецькому Дрездені оголосили другий рівень попередження через високу воду на Ельбі.

Віцеканцлер Німеччини закликав до жвавішої кліматичної політики на тлі повеней у Європі.

Через негоду в Австрії, Польщі та Чехії залізничні оператори внесли зміни до курсування деяких рейсів.

На додачу до повеней Румунію сколихнув найсильніший з початку року землетрус, який відчули навіть в Україні.

Цей землетрус перервав в прямому ефірі президентку Молдови.

А в Португалії – лісові пожежі. Щонайменше дві людини загинуло. ЄС скеровує до Португалії літаки для боротьби з лісовими пожежами.

Решта новин

Кінофестиваль у Торонто визначив нову дату показу скандального фільму про "хороших окупантів". Генконсул України у Торонто обурений повторною спробою показати фільм.

Розслідування: Компанія з РФ просуває в соцмережах "Альтернативу для Німеччини".

У центрі німецького Кельна прогримів вибух, поранень зазнав прибиральник.

Турецька система ППО "Сталевий купол" успішно пройшла тестування.

Іспанія вперше прийняла вірчі грамоти від посла Палестини.