Трамп хоче здешевити нафту, Фіцо лякає Майданом, Естонія не визнає владу Грузії: новини дня

Трамп наполягає, що Росія має сісти за стіл переговорів і укласти "мирну угоду", в іншому випадку обіцяє вдарити не тільки санкціями, але й зниженням цін на нафту.

Генсек НАТО підтримав кампанію тиску на Путіна, а колишній глава МЗС Литви закликав ЄС підтримати санкційний ультиматум Трампа.

У Пентагоні повідомили, що указ Трампа про призупинення програм міжнародної допомоги не впливає на поставки зброї Україні.

У Чехії судять українку із сином, які привласнили понад 1 млн крон, а у Британії юнаку дали 13 довічних увʼязнень за резонансне вбивство дівчат та тероризм.

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Більше важливого і цікавого за четвер, 23 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп тисне на Путіна

22 січня президент США Дональд Трамп заявив, що якщо найближчим часом не буде укладено "угоди" про припинення війни в Україні, в нього не буде іншого вибору, окрім як "накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".

У Кремлі в заяві Трампа "особливо якихось нових елементів" не вбачають, каже речник Дмитрій Пєсков.

При цьому він сказав, що Росія чекає сигналів, "яких поки не надходило".

Крім того, Дональд Трамп хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому, на його думку, вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Президент США анонсував, що збирається попросити Саудівську Аравію та Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) "знизити ціни на нафту".

А ще він підтвердив наміри зустрітись із господарем Кремля Владіміром Путіним і покласти край війні.

На питання про те, чи можна очікувати "мирної угоди" між Україною та Росією до 2026 року, Трамп сказав: "Це вам треба спитати в Росії. Україна готова укласти угоду".

Крім того, агентство Reuters повідомило, що США перемістили ракетні установки Typhon, з яких можна вражати цілі у Китаї та Росії.

А у Пентагоні повідомили, що перегляд міжнародної допомоги не впливає на поставки зброї Україні.

Зокрема, указ президента США Дональда Трампа про 90-денне призупинення програм міжнародної допомоги не стосується програм збройної підтримки України.

До речі, Україна і Швеція домовилися про угоду для співпраці компаній в сфері оборонно-промислового комплексу.

Дослідження громадської думки від КМІС свідчить про те, що українці скоріше позитивно сприймають нове президентство Трампа.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повністю підтримав кампанію тиску президента США Дональда Трампа на Росію, спрямовану на припинення війни в Україні.

А ще Рютте натякнув, що вважає неприпустимими поступки Росії у вигляді обіцянки, що Україну чи якусь іншу державу не візьмуть у НАТО: "Путін не має права вето і не має голосу щодо того, хто у майбутньому може стати членом НАТО".

Реакція ЄС

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що Євросоюзу слід підтримати санкційний ультиматум Дональда Трампа Владіміру Путіну.

Європарламент засудив "історичні претензії" Росії до України і хоче більше санкцій проти росЗМІ.

У резолюції, ухваленій сьогодні, депутати Європарламенту констатують систематичну фальсифікацію російським режимом історичних аргументів для виправдання війни в Україні.

Тим часом, уряд Литви послабив обмеження на експорт товарів подвійного призначення.

Британія попередила Путіна

Глава Міноборони Британії попередив Путіна через корабель-шпигун, який раніше виявили над критично важливою підводною інфраструктурою Великої Британії.

"Я також хотів би, щоб президент Путін почув це повідомлення: "Ми бачимо вас, ми знаємо, що ви робите, і ми не будемо ухилятися від рішучих дій для захисту цієї країни", – сказав Джон Гілі.

Щодо призначень Трампа і помилувань

Трамп призначив очільником Секретної служби агента, який прикрив його під час замаху і обрав ексглаву корпорації мереж фастфуду кандидатом у посли в ЄС.

Чинний президент США Дональд Трамп повторив критику на адресу свого попередника Джо Байдена щодо помилування деяких членів його родини, але водночас назвав "сумним", що той не помилував сам себе.

"І знаєте, найсмішніше, а може, і найсумніше, що він не помилував себе", – зазначив Трамп в інтерв’ю Fox News.

Одна із засуджених за штурм Капітолія відмовилась від помилування Трампом.

Колишня прибічниця президента США Дональда Трампа Памела Гемпгілл, яка брала участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, відмовилася від помилування президента.

За участь у заворушеннях Гемпгілл ув'язнили на 60 днів. За її словами, вона була частиною того, що вона зараз називає "культом MAGA (Make America Great Again)".

"Це було б ляпасом верховенству права, поліцейським Капітолія та нашій нації", – сказала вона.

Словаччина, Грузія і Білорусь

Уряд Словаччини на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо планує превентивні заходи безпеки щодо протестів, які, як стверджують, ризикують перерости у спроби повалення уряду.

Посилаючись на інформацію спецслужб, словацький прем’єр повторив звинувачення, без надання доказів, що в Словаччині існує група невідомих "експертів", які допомагали протестам в Україні в 2014 році та Грузії минулого року.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні підтримав заяви прем’єра Роберта Фіцо про нібито підготовку держперевороту в країні, зазначивши, що "ситуація серйозна".

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий вважає, що словацький премʼєр Роберт Фіцо заявами про нібито підготовку "держперевороту" в країні намагається консолідувати свій електорат.

Тихий нагадав, що під час Революції Гідності в Україні також поширювали фейки про проплачених протестувальників і "підготовлених бойовиків".

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе коментуючи слова Фіцо про нібито загрозу держперевороту за аналогією з подіями у Грузії та Україні, заявив, що це "абсолютно логічно" і що протести "координуються однією рукою".

Парламент Естонії вирішив не визнавати парламент, уряд і нового "президента" Грузії.

Німеччина, за даними Formula news, заборонила в'їзд міністру та посадовцям МВС Грузії.

Тим часом, у Тбілісі тисячі людей вимагають звільнити затриманих на проєвропейських протестах.

До речі, Україна не визнає так звані вибори президента Білорусі, які пройдуть у січні.

Речник МЗС підкреслив, що Київ наразі не бачить "жодних передумов для відновлення контактів з Александром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним".

26 січня, у день "президентських виборів" у Білорусі, має розпочатися прийом заявок на отримання "паспорта Нової Білорусі".

Цей документ, створений білоруськими опозиційними силами, має стати альтернативним інструментом легалізації для білорусів в Європі.

Докладніше – в статті Павла Радя та Ярослава Чорногора з Ради зовнішньої політики "Українська призма" Паспорти в обхід Лукашенка. Чи став успіхом наймасштабніший проєкт білоруської опозиції

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