Зеленський їде до Трампа, турецькі миротворці, уряд Австрії без ультраправих: новини дня

Президент України вирушив до Сполучених Штатів, де українська делегація може підписати рамкову угоду про надра. Зеленський підкреслює, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим.

Складовою гарантій безпеки для України може стати іноземний військовий контингент. Україна вже обговорює поширення західної "миротворчої місії" на небо і море.

Сьогодні у Стамбулі пройшов новий раунд переговорів делегацій із Росії та США. Путін каже, що задоволений співпрацею з адміністрацією Трампа, яка "відмовляється від багатьох стереотипів, так званих правил і месіанських ідеологічних кліше попередників".

А держсекретар США каже, що головна загроза для НАТО це союзники, які недостатньо коштів витрачають на оборону. Крім того, він підтвердив націленість на побудову відносин з РФ.

Все важливе і цікаве за 27 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

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Зеленський їде до Трампа

Президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів, де завтра має зустрітися з Дональдом Трампом після попередніх домовленостей щодо угоди про розробку корисних копалин. Цікаво, що Трамп вже "не може повірити", що називав Зеленського диктатором.

Кабінет міністрів уповноважив віцепрем’єрку та міністерку економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу на підписання двосторонньої "угоди про копалини" зі США.

За даними BFMTV, президент Дональд Трамп нібито хотів скасувати візит Зеленського до Вашингтона, але змінив думку після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном.

До речі, Франція з осені також обговорює з Україною розробку українських копалин для своєї "оборонки".

Підписання рамкової угоди з США про надра зобов’яже дві країни розпочати міжурядові переговори щодо нової угоди про Інвестиційний фонд відбудови, яку український парламент повинен буде ще й ратифікувати.

Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме угода про копалини успіх, чи "тихенько пройде".

Складовою гарантій безпеки для України може стати іноземний військовий контингент.

В останні тижні європейські держави активізували переговори стосовно розміщення західного контингенту в Україні для контролю за імовірним майбутнім "припиненням вогню".

Агентство Bloomberg пише, що Туреччина відкрита до відправлення військового контингенту в Україну.

Україна вже обговорює поширення західної "миротворчої місії" на небо і море, повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Путін задоволений Трампом

Сьогодні у Стамбулі пройшов новий раунд переговорів делегацій із Росії та США, присвячений обговоренню роботи посольств та двостороннім відносинам.

Щодо війни РФ проти України, то Сполучені Штати досі не знають, наскільки серйозною росіяни налаштовані до миру і хочуть перевірити серйозність їхніх намірів. Про це, зокрема, заявив державний секретар країни Марко Рубіо.

Глава Кремля Владімір Путін задоволений взаємодією з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

"Важливо, що наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм, реальний погляд на речі, відмовляються від багатьох стереотипів, так званих правил і месіанських ідеологічних кліше своїх попередників, які, власне, і призвели до кризи всієї системи міжнародних відносин", – сказав Путін.

Нещодавно спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф припустив, що "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий стверджує, що США офіційно не пропонували Україні повернутись до так званих "Стамбульських домовленостей" для "мирного врегулювання".

США налаштовують РФ проти Китаю?

Те, що Сполучені Штати розвертаються в сторону Росії, вже навіть відкрито визнає і державний секретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Вашингтон хоче послабити зв'язки між РФ і Китаєм.

"Я не знаю, чи вдасться нам коли-небудь повністю відірвати їх від відносин з китайцями", – каже Рубіо.

Як пише Bloomberg, нещодавнє зближення Дональда Трампа з Росією деякі аналітики розцінили як спробу розколоти Москву і Пекін, так званий "зворотний Ніксон". Історичний візит президента Річарда Ніксона до Китаю близько 53 років тому підірвав глобальний вплив Росії і зблизив Пекін з Вашингтоном і віддалив його від Кремля, що змінило міжнародний баланс сил на десятиліття.

Рубіо попередив, що тісніші зв'язки між Китаєм і Росією створять проблему для США, якщо Москва стане "постійним молодшим партнером" Пекіна, зіштовхнувши дві ядерні держави проти Вашингтона.

За словами держсекретаря Сполучених Штатів, Росія стала повністю залежною від китайців, "тому що ми відрізали її".

"Для нас найкращий результат – це мати відносини", – додав він.

Нагадаємо, раніше редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко писав про те, США позбуваються звичної безпекової ролі для всієї Європи (яка насправді потребувала змін ще від часів розпаду СРСР), і переорієнтовується на Китай.

Мита Трампа проти ЄС

З огляду на поточну геополітичну ситуацію Європа вже, ймовірно, не так цікава Сполученим Штатам.

Держсекретар США Марко Рубіо не вважає, що НАТО перебуває під загрозою, однак небезпеку для нього становлять союзники, які виділяють недостатньо на оборону.

А Дональд Трамп на засіданні уряду оголосив про введення 25-відсоткового тарифу на продукцію, вироблену в Європейському Союзі.

"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його незабаром, це буде 25%", – запевнив Трамп.

Дональд Трамп вже попереджав Європейський Союз про ці додаткові тарифи, вважаючи, що з його країною погано поводяться в Брюсселі.

"Я беру до уваги те, що було зроблено. Але ЄС був дуже несправедливий до нас, у нас торговий дефіцит у 350 мільярдів доларів, вони не купують наші автомобілі, нашу сільськогосподарську продукцію, вони майже нічого не купують, ми повинні це виправити", – заявляв він в середині лютого.

У Єврокомісії запевнили, що відреагують "рішуче і негайно".

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Брюссель у тому, що президент США Дональд Трамп хоче ввести на європейські товари 25-відсоткові мита.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що ЄС готовий захищатися і відстоювати свої інтереси у відповідь на погрози тарифами, водночас прямо не назвавши президента США Дональда Трампа.

Очільник уряду Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що Євросоюз був готовим до можливого запровадження США тарифів на імпорт, але зауважив, що "від торгової війни не виграє ніхто".

А ще президент США Дональд Трамп вирішив продовжити низку санкцій проти РФ, що діють ще з 2014 року, а також відтермінував санкції проти сербської енергетичної компанії.

25 лютого Трамп заявив, що вже з наступного тижня почнуть діяти тарифи для Канади та Мексики.

Днями президент США Дональд Трамп вчергове запропонував Канаді стати "51-м штатом" і назвав прем’єр-міністра Джастіна Трюдо "губернатором".

Крім того, The Telegraph пише, що радник Трампа навіть запропонував переглянути кордон з Канадою.

Про те, як нападника нового президента Сполучених Штатів згуртували канадців, читайте в статті "Канада не продається": як погрози Трампа вплинули на найближчого союзника США.

Мерц включається в роботу

Український посол Олексій Макеєв закликав Німеччину швидко сформувати уряд і досягти швидкої домовленості з питання фінансування оборони.

Нагадаємо, кандидат у канцлери блоку-переможця парламентських виборів у Німеччині ХДС/ХСС Фрідріх Мерц 25 лютого підтвердив, що почав переговори про коаліцію із соціал-демократами.

Тим часом імовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном європейську безпеку.

У Єлисейському палаці повідомили, що Макрон і Мерц мали робочу вечерю, але інших подробиць зустрічі не надали.

Пізно ввечері в середу німецький політик опублікував у соціальних мережах їхню спільну з президентом Франції фотографію, яку підписав: "Разом наші країни можуть досягти великих речей для Європи".

Агентство Reuters пише, що вони домовились відкрити нову главу відносин між Німеччиною і Францією.

Крім того, вчора у Берліні Мерц зустрівся і з главою уряду Швеції Ульфом Крістерссоном.

"Разом ми прагнемо до економічної сили, безпеки та підтримки України", – написав німецький політик у соцмережі Х (Twitter).

Уряд Австрії без ультраправих

В Австрії домовилися про уряд без ультраправих.

Серед іншого, новий уряд планує оголосити про суворі заходи у сфері надання притулку.

Лідерка австрійської ліберальної партії NEOS Беате Майнль-Райзінгер, яка може обійняти пост глави МЗС в новому уряді Австрії, застерегла від продиктованого миру в Україні.

"Нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи – ось що має бути девізом", – сказала лідерка NEOS.

"Зіга" від Джорджеску, якого захищає Маск

Колишній кандидат у президенти Румунії, одіозний Келін Джорджеску у середу після багатогодинного допиту у Генпрокуратурі зробив жест, схожий на нацистський салют.

Джорджеску, серед іншого, інкримінують "підбурювання до дій, спрямованих проти конституційного ладу", повідомлення неправдивих відомостей і завідомо неправдиві свідчення.

Коментуючи затримання румунського політика, радник Трампа Ілон Маск написав у своєму X (Twitter), що в Румунії "заарештували людину, яка набрала найбільше голосів на президентських виборах в Румунії", і що це "ненормально".

У відповідь на пост Маска речник румунського МЗС Андрей Тарнеа заявив, що правосуддя в Румунії є незалежним, і "ніхто не стоїть над законом".

"Система правосуддя повинна функціонувати без тиску та втручання. Республіка Румунія є демократичною правовою державою, і влада зосереджується на забезпеченні вільних, коректних і прозорих виборів", – зазначив він.

До речі, експрем'єру Польщі Матеушу Моравецькому висунули звинувачення у перевищенні повноважень.

Різне щодо України і українців

Швейцарія спрощує працевлаштування українських біженців.

МЗС України натякає на відповідь кандидату в президенти Польщі за провокацію у Львові.

Посли G7 в Україні привітали закон про створення двох спеціалізованих адмінсудів.

Скорочення від Трампа

Адміністрація Дональда Трампа скасувала понад 90% грантів USAID на зовнішню допомогу.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

А сенатори-республіканці у розмові з керівницею апарату Білого дому нібито повідомили про свою стурбованість агресивним підходом мільярдера Ілона Маска, якого Трамп залучив до ухвалення рішень, у питаннях заморозки фінансування та звільнення держслужбовців.

Серед іншого, вони навели приклад зі скороченням у Міністерстві у справах ветеранів, де звільнили 1400 працівників, та зазначили, що у Маска не відреагували на їхні запити.

Сенаторка Сьюзан Колінз заявила, що дії Маскового Департаменту з урядової ефективності DOGE "щодня генерують несподіванки".

Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун у коментарях ЗМІ у четвер прямо закликав Маска ставитися з повагою до федеральних держпрацівників.

Решта новин

У Франції засудили двох науковців, що кинули коктейлі Молотова в консульство РФ.

Конгресмен пропонує запровадити купюру у $250 з портретом Трампа.

У Латвії на 4,5 роки засудили чоловіка, який зірвав прапор України і прославляв війну.

Чеські та словацькі фермери протестували на кордоні через імпорт з-за меж ЄС.

У Німеччині висунули звинувачення щодо ісламістського нападу на дні міста у Золінгені.