Розвал уряду Нідерландів, пропозиція США щодо Гренландії, НАТО посилює ППО: новини дня

У США "розчаровані, але не здивовані" ультимативними вимогами РФ на переговорах.

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня, а наступного тижня у польському парламенті розглянуть питання щодо довіри до уряду Дональда Туска.

Зеленського запросили на саміт НАТО. Тим часом Сполучені Штати тиснуть на союзників для збільшення витрат на оборону, у тому числі – на посилення протиповітряних сил.

Відомі порноплатформи зупинять роботу у Франції на знак протесту проти вимог уряду.

Все важливе і цікаве за вівторок, 3 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на ультиматум Росії

Телеканал ABC News повідомив, що американські посадовці висловили розчарування ультимативними вимогами, які Росія висунула Україні під час переговорів у Стамбулі в понеділок.

Нагадаємо, вчора у Туреччині пройшла друга зустріч між делегаціями України та РФ, яка тривала трохи більше години.

Росія передала Україні так званий "меморандум" з пропозиціями про припинення вогню і завершення війни, який містить ультимативні вимоги з визнанням російської окупації територій.

Зазначається, що після завершення переговорів американські посадовці заявили, що вони "розчаровані, але не здивовані’ суттєвим переліком вимог для 30-денного перемир’я і що російські вимоги містять пункти, неприйнятні як для Києва, так і для Вашингтона. Співрозмовники ABC News у Сполучених Штатах назвали ці вимоги спробою Москви відтермінувати реальні переговори.

До речі, у Кремлі відкинули зустріч Трампа, Зеленського і Путіна найближчим часом.

А заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв визнав, що мета Росії у "мирних переговорів" з Україною у Стамбулі – "забезпечити швидку та повну перемогу Росії".

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Медведєв своєю заявою про "справжню мету" переговорів з Україною дав зрозуміти, що Росія не зацікавлена в мирі.

"Я вдячний вам за те, що ви чітко дали зрозуміти світові, що Путін і Росія анітрохи не зацікавлені в мирі", – наголосив американський сенатор.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон стверджує, що він та багато конгресменів підтримують законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який підготували в Сенаті.

"Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми якнайсильніше санкціонували Росію. І я підтримую це", – заявив він.

Мова йде про законопроєкт, який подали сенатори Річард Блументаль і Ліндсі Грем разом з 80 співавторами. Він передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я. Законопроєкт передбачає запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, коментуючи публікацію ще одного "російського "мирного" плану", закликав не допустити, щоб Захід був обдурений.

Він попередив, що, згідно з цією пропозицією, Україна має підкоритися, а Захід має піти у відставку.

"Цього хотіли нацисти в 1938 році, цього хоче Кремль з 2014 року", – підкреслив глава МЗС Чехії.

Щодо змін у Польщі після виборів

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький офіційно має вступити на посаду 6 серпня.

Чинний президент Польщі Анджей Дуда запросив на зустріч свого наступника, де, серед іншого, обговорили позицію щодо України.

Новообраний президент Польщі висловив сподівання на продовження тісного партнерства з Україною, підкресливши важливість вирішення складних історичних питань між двома державами.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань", – зазначив Навроцький у соцмережі Х.

Американський президент Дональд Трамп привітав Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах у Польщі: "Ви обрали переможця!".

США очікують на тісну співпрацю зі "зразковою" Польщею після перемоги Навроцького.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що голосування в Сеймі з питання про вотум довіри його уряду відбудеться наступної середи, 11 червня.

Напередодні Туск оголосив, що звернеться до Сейму з проханням висловити вотум довіри своєму уряду, реагуючи на поразку кандидата на президентських виборах кандидата від влади Рафала Тшасковського.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, підтримуваний правою опозицією Кароль Навроцький набрав 50,89% голосів, а його суперник Рафал Тшасковський – 49,11%.

За даними радіостанція RMF FM, найближчим часом троє міністрів уряду Дональда Туска можуть втратити посади.

Зміни в уряді Польщі анонсувались ще до результатів президентських виборів.

Заленського запросили на саміт НАТО

Нідерландське інформагентство ANP повідомило, що президента України Володимира Зеленського запросили на саміт НАТО у Гаазі.

Наразі невідомо, на які саме заходи в межах саміту НАТО запросять українського президента.

Тим часом українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко у вівторок прибула в США для зустрічей з представниками команди президента Дональда Трампа і обговорення низки питань.

У Вашингтоні представники України говоритимуть про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема.

Також в ході зустрічей йтиметься про Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, про повернення викрадених РФ українських дітей, а також про "пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви", зазначив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Відомо, що у Сполучених Штатах Єрмак вже провів зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

НАТО посилює ППО

5 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться зустріч глав оборонних відомств Північноатлантичного Альянсу. У ній візьму участь і міністр оборони США Піт Гегсет.

У своїй промові він наголосить на заклику Дональда Трампа до союзників по НАТО "взяти на себе зобов'язання витрачати 5% ВВП на оборону та переорієнтувати НАТО на колективну оборону і стримування".

До речі, Болгарія хоче збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП до 2032 року.

Крім того, як повідомляє Bloomberg, НАТО просить європейські країни-члени суттєво збільшити чисельність наземних сил протиповітряної оборони, аби підготуватися до потенційної російської агресії.

Джерела Bloomberg кажуть, що Альянс визначив загальну мету для європейських членів – у пʼять разів збільшити наземні сили ППО.

Британія інвестує $2,7 млрд у дрони, опираючись на досвід війни в Україні, а Латвія придбає протитанкові ракетні системи та інше озброєння на 81 млн євро.

Тим часом Німеччина фіксує рекордну кількість атак, за якими стоять проросійські та антиізраїльські хакери.

Розвал уряду Нідерландів

Премʼєр Нідерландів Дік Схооф подав у відставку після розвалу коаліції.

Це запускає процес дострокових парламентських виборів.

Далі глава нідерландського уряду має формально подати прохання про відставку королю Віллему-Олександру, після якого міністри остаточно втрачають повноваження.

Схооф уточнив, що продовжить виконувати повноваження премʼєр-міністра до призначення нового уряду.

Відставку уряду Нідерландів спровокувало рішення ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з коаліції після того, як вона не змогла домовитись про жорсткіші заходи протидії міграції.

Політика Трампа

Reuters пише, що у проезидента США Дональда Трампа хочуть, аби країни надали пропозиції щодо торговельних переговорів до 4 червня.

А Politico зазначає, що Пентагон планує включити Гренландію до зони відповідальності Північного командування Збройних сил США (NORTHCOM), виключивши острів з відання Європейського командування (EUCOM).

Як зазначає видання, цей символічний крок зможе тісніше прив'язати острівну територію до США на тлі заяв президента Дональда Трампа про бажання взяти Гренландію під контроль.

Перехід Гренландії до зони відповідальності Північного командування може відбутись вже цього тижня.

До новин щодо Близького Сходу. А ще американський президент Дональд Трамп заявив, що США не дозволять Ірану збагачувати уран в межах будь-якої потенційної угоди між країнами, а спецпосланець Сполучених Штатів у Сирії Томас Барак повідомив про значне скорочення американської військової присутності у Сирії.

Різне щодо України і українців

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито заявив, що прагне докласти всіх зусиль, аби завадити вступу України в Європейський Союз, виправдовуючи це турботою про угорські інтереси.

На міжнародній зустрічі в Женеві показали карту України без Криму, а для частини українців в Австрії скасували безплатне медичне страхування.

У ПАРЄ започаткують день пам’яті про вбиту в полоні в РФ журналістку Рощину.

Решта новин

Чеський євродепутат звинуватив уряд Словаччини у шпигунстві.

Відомі порноплатформи зупинять роботу у Франції на знак протесту проти вимог уряду.

Латвію вперше обрали непостійним членом Ради Безпеки ООН.