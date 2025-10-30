Ядерні навчання в США, друзі України виграють у Нідерландах, зустріч Трампа з Сі: новини дня

Трамп наказав "негайно" відновити проведення випробувань ядерної зброї, але хоче "денуклеаризації".

Американський президент також заявив, що "майже про все" домовився з лідером Китаю і "дуже серйозно" обговорював питання розв’язаної РФ війни проти України.

На дострокових парламентських виборах у Нідерландах ультраправий Герт Вілдерс втратив 11 мандатів.

Норвегія передасть Сумщині медобладнання на 2 млн євро та міст, а Естонія та Ірландія інвестують у реконструкцію лікарні та навчання медиків на Житомирщині.

Все важливе і цікаве за четвер, 30 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Ядерні навчання в США

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Він додав, що цей процес "розпочнеться негайно".

При цьому американський президент зазначає, що хотів би "денуклеаризації".

"Я хотів би бачити денуклеаризацію. Ми фактично ведемо переговори з Росією з цього приводу, і якщо ми щось зробимо, до них приєднається Китай", – підкреслив Трамп.

А міністр оборони Бельгії Тео Франкен порадив "ядерному хулігану" Медведєву охолонути після погроз стерти країну у попіл.

"Головний хуліган Росії ніколи не перестає погрожувати і ображати. НАТО не воює з Російською Федерацією і, звичайно, не хоче цього... Але принцип "удару у відповідь" нашого альянсу є незаперечним вже 76 років. Саме це я мав на увазі в інтерв'ю HUMO, і я не відмовляюся від жодного слова", – написав Франкен в Instagram.

Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв відреагував на заяву міністра оборони Бельгії на початку цього тижня, який пообіцяв "зрівняти Москву з землею", якщо Кремль коли-небудь нападе на Брюссель.

Медведєв назвав главу Міноборони Бельгії "ідіотом" і попередив, що цього тижня було випробувано ядерну суперзброю "Посейдон", назвавши її "справжньою зброєю судного дня".

У відповідь на коментар користувача соцмережі X, який запропонував використовувати Бельгію як полігон для випробувань, Медведєв додав: "Тоді Бельгія зникне".

Міністр оборони Бельгії на початку цього тижня в інтерв'ю бельгійському новинному сайту HUMO пообіцяв, що НАТО

Переговори Трампа з Сі

Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

"Загалом, я б сказав, що за шкалою від 0 до 10, де 10 – найвищий бал, ця зустріч заслуговує на 12", – додав Трамп.

Зокрема, за словами американського президента, вони із Сі досягли торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом, хоча він не поділився жодними додатковими подробицями.

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "дуже серйозно" обговорював питання розв’язаної РФ війни проти України.

За словами американського лідера, вони із Сі домовилися співпрацювати, "щоб побачити, чи зможемо ми закінчити цю війну".

"Ми згодні з тим, що сторони загрузли в бойових діях, і іноді потрібно дати їм можливість битися. Але (Сі) збирається нам допомогти, і ми будемо працювати разом з питання України. Більше ми нічого не можемо зробити", – зазначив він.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Сполучені Штати та Китай погодили угоду щодо TikTok, а також що Китай погодився придбати 12 млн тонн соєвих бобів цього року.

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що США готові продавати Китаю більше нафти і природного газу, якщо Пекін скоротить закупівлі у Росії.

До речі, у прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана кажуть, що він зустрінеться з Трампом 7 листопада.

Друзі України виграють у Нідерландах

На дострокових парламентських виборах у Нідерландах ультраправий Герт Вілдерс втратив 11 мандатів, проукраїнські ліберали у лідерах.

Порівняно з результатами виборів 2023 року, коли ліберальна центристська політсила "Демократія 66" (D66) мала дев’ять місць у парламенті, зараз ліберали домоглися суттєвого успіху і додали собі 17 місць, потроївши таким чином свій результат. Водночас ультраправа Партія свободи (PVV) Герта Вілдерса, яка у 2023 році продемонструвала рекордний для себе результат, втрачає 11 місць.

Всі основні партії виключили можливість співпраці з Вілдерсом після того, як він розвалив коаліцію, що й призвело до дострокових виборів.

Партія D66 виступає за продовження військової, фінансової й гуманітарної допомоги України.

Лідер нідерландських лібералів впевнений, що зможе сформувати уряд після виборів.

Остаточно переможця виборів у Нідерландах не визначать ще кілька днів через малий відрив між лідерами.

Тимчасовий очільник уряду Нідерландів Дік Схооф пожартував, що швидкі переговори про формування коаліції після виборів не є типовими для країни.

До речі, майбутня коаліція Чехії домовилась призначити спікером лідера правих популістів.

Про те, що відбувається у Чехії і чого чекати від нового уряду цієї країни, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Чехія готується до "токсичного" уряду: чи стане Андрей Бабіш союзником Віктора Орбана.

Щодо допомоги Україні

Норвегія передасть Сумщині медобладнання на 2 млн євро та міст, а Естонія та Ірландія інвестують у реконструкцію лікарні та навчання медиків на Житомирщині.

Нідерланди виділяють 10 млн євро на британську програму кібербезпеки України.

Різне щодо Росії і Білорусі

Швейцарія приєдналась до низки заходів 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а "Лукойл" продасть свої міжнародні активи швейцарській компанії.

В Німеччині трьох чоловіків засудили за шпигунство для РФ.

Кількасот литовських фур застрягли у Білорусі через закриття кордону. Прем’єрка Литви каже, що Польща вирішила відкласти відкриття кордону з Білоруссю.

Решта новин

Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України.

Президент Туреччини Ердоган і канцлер Німеччини Мерц публічно почубились через Газу. Мерц хоче розвивати двосторонні економічні відносини із Туреччиною.

У Франції офіційно підтвердили 5 нових затримань у справі про пограбування Лувру.

Рейтинг довіри Макрону впав до історичного мінімуму.

У Словаччині заборонили рух по тротуарах швидше 6 км/год навіть для пішоходів.

Тисячі молодих сербів вирушили в дводенний марш до річниці катастрофи в Новому Саді.

ЄС розігрує 40 тисяч проїзних для молоді з нагоди 40-річчя Шенгену.