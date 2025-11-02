РФ проти зустрічі з Трампом, Чехія збільшує армію, сварка Орбана з Туском: все за вихідні

Зеленський повідомив про "предметні домовленості" для підтримки енергетики і про зміцнення української протиповітряної оборони.

Трамп каже, що його зустріч з лідером Китаю принесе "вічний мир". Серед іншого, Вашингтон домовився з Пекіном про прямий військовий зв'язок.

У Бельгії знову бачили невідомі дрони, а Естонія помітила на Нарві російський катер під прапором "Вагнера".

Все важливе і цікаве за вихідні, 1 та 2 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Допомога енергосистемі України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня Росія використала майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів, б’ючи по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі та енергетиці.

"Активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами", – повідомив Зеленський.

Він додав, що внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням Україну вже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія.

У п’ятницю міністри енергетики країн "Групи семи" засудили російські удари по енергетичній інфраструктурі України та підтвердили наміри допомагати Києву у її відновленні.

До речі, сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Україна зміцнила компонент систем Patriot у своїй протиповітряній обороні.

"Певний час ми готували це посилення ППО, і тепер досягнуті домовленості виконано", – наголосив український президент.

Кремль проти зустрічі з Трампом

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що станом на зараз немає необхідності в зустрічі лідерів Росії і США Владіміра Путіна та Дональда Трампа для врегулювання війни в Україні.

"Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч) можлива, та на цей момент у ній немає необхідності. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання", – сказав він.

А у Туреччині заявили про готовність виступити посередником у переговорах між Україною та РФ.

Трамп про "вічний мир"

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем наприкінці жовтня заявив, що вона принесе "вічний мир".

Нагадаємо, американський президент зустрівся з китайським президентом Сі Цзіньпіном у Пусані в Південній Кореї 30 жовтня.

"Моя зустріч рівня G2 з президентом Китаю Сі Цзіньпіном була дуже вдалою для обох наших країн. Ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить Китай і США", – написав американський лідер 1 листопада.

Окреслюючи зустріч як переговори рівня G2, Трамп має на увазі формат, у якому США і Китай виступають як дві провідні глобальні держави, що фактично визначають основні правила світової політики та економіки.

Міністр оборони США Піт Гегсет зазначив, що США та Китай домовились встановити прямий військовий зв'язок.

Він повідомив, що напередодні провів розмову з міністром національної оборони Китаю адміралом Донг Цзюнем.

"Адмірал Донг і я також погодилися, що ми повинні створити канали військового співробітництва для усунення конфліктів і деескалації будь-яких проблем, що виникають", – повідомив Гегсет.

Перший в історії візит президента Сирії у Білий дім пройде 10 листопада.

Невідомі дрони у Європі

Повітряний рух в районі аеропорту Берлін-Бранденбург у пʼятницю був призупинений майже на дві години через появу невідомих безпілотників.

А в суботу над військовою базою Кляйне-Брогель, що на сході Бельгії, було помічено нові підозрілі дрони.

"Категорично заборонено літати на дронах над військовими районами. Міністерство оборони має вжити всіх заходів, щоб збити ці дрони", – зазначив Тео Франкен у суботу в соціальних мережах.

Поліція Бельгії розслідує інцидент із невідомими дронами.

"Це був не простий проліт, а явна команда, спрямована на Кляйне-Брогель", – сказав міністр оборони Бельгії Франкен.

Він додав, що невідомі дрони намагалися шпигували за F-16.

До речі, Естонія помітила на Нарві російський катер під прапором "Вагнера".

Чехія збільшує армію

Чехія планує рекордний набір до армії у 2026 році.

На початку цього року в армії налічувалося 28 285 солдатів, включно із членами військової поліції, військової розвідки та студентів Університету оборони в Брно.

Сварка Орбана з Туском

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звинуватив польського прем'єра Дональда Туска в нападках на Угорщину, щоб відвернути увагу від його власних політичних проблем.

У четвер Віктор Орбан у Будапешті зустрівся з колишнім міністром юстиції Польщі Збігнєвом Зьобро, фігурантом справи про шпигунське програмне забезпечення.

Угорський прем’єр, опублікував фото зустрічі з колишнім польським посадовцем і написав, що після "величезної перемоги польських правих на президентських виборах пробрюссельський польський уряд розпочав політичну кампанію проти них".

Дональд Туск, коментуючи зустріч Орбана і Зьобро, написав на платформі X: "Або у в’язницю, або в Будапешт".

"Угорщина йде іншим шляхом – шляхом миру. Угорський народ відмовляється ставати васалом Брюсселя. Пан Туск повинен це прийняти – і займатися своїми справами", – зазначив Орбан у суботу.

Інциденти у Європі

У результаті нападу в потязі в Англії 9 людей отримали небезпечні для життя травми.

За словами суперінтенданта Джона Лавлесса, немає нічого, що вказувало б на те, що це був терористичний інцидент.

Він також повідомив, що двоє осіб були затримані поліцією через 8 хвилин після того, як правоохоронці отримали повідомлення про атаку в потязі.

Це 32-річний чоловік, чорношкірий громадянин Великої Британії, та 35-річний чоловік, громадянин Великої Британії карибського походження. Вони були заарештовані за підозрою у спробі вбивства.

Королівське подружжя Британії шоковане нападом.

У Фінляндії внаслідок вибуху фургону на території готелю загинули дві людини, а у Берліні затримали підозрюваного в підготовці теракту.

У Франції двом із п’яти осіб, затриманих у середу ввечері у справі про зухвале пограбування Лувру, у суботу було висунуто офіційні обвинувачення, тоді як трьох інших випустили на свободу.

Прокурор французького Парижа заявив, що пограбування одного із найвідоміших музеїв у світі – Лувру – скоїли не професіонали зі світу організованої злочинності, а дрібні злочинці.

Решта новин

У Молдові склав присягу новий уряд.

Литва і Росія ведуть переговори про транзит газу до Калінінграда.

У ЄС вважають, що неучасть топпосадовців США у кліматичній конференції ООН є "переломним моментом" та завдає шкоди глобальній кліматичній політиці.

У Німеччині повідомили про різке падіння кількості прохачів притулку.

Білий дім обмежив доступ журналістів до кабінету речниці.