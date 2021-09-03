Скифское золото в Амстердаме и американское оружие в Иране - топ-новости 3 сентября

В США відкрили новий "Український дім", американська військова техніка прямує з Афганістану в Тегеран, Грузія відмовилася від подарунка Латвії у вигляді 50 тисяч вакцин, в Болгарії проведуть треті за рік парламентські вибори, а у Норвегії вилучили зниклі артефакти стародавньої Месопотамії.

Про ці та інші новини 3 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Український дім в США та співпраця у кіберпросторі

Сьогодні продовжували надходити новини за результатами візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Зокрема, у Вашингтоні відкрили новий "Український дім". Осередок української культури буде головним майданчиком для просування українського наративу у США.

Держспецзв’язку України співпрацюватиме зі службою кібербезпеки Держдепу. До кінця 2021 року планують укласти угоду про співпрацю, яка передбачатиме низку заходів. Серед іншого, обмін інформацією щодо протидії російській агресії у кіберпросторі та розробку спільних протоколів дій, а також спільні дії для захисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

Російська агресія, зокрема військовий конфлікт на Донбасі та тимчасова окупація Росією Криму, є перепоною вступу України до НАТО, вважає посол Німеччини Анка Фельдгузен. Вона також вважає, що російські санкції проти глави МЗС України Дмитра Кулеби не є перешкодою для проведення зустрічей у нормандському форматі на рівні міністрів.

Нагадаємо, Україна вже зробила перші серйозні кроки для деокупації Криму, організувавши міжнародний саміт Кримської платформи. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає саміт Кримської платформи потужним сигналом про те, що Крим залишається актуальною проблемою в міжнародному порядку денному.

Афганістан: деталі української операції та допомога від Британії

У ексклюзивному інтерв’ю ЄвроПравді посол України в Республіці Таджикистан, яке займається організацією евакуації із Афганістану, Василь Серватюк розповів про деталі операції. Серед іншого про те, як Україна формувала списки на евакуацію та як домовлялись з "Талібаном".

Тим часом, близько 17 тисяч біженців з Афганістану перебувають на американській військовій базі в Німеччині в очікуванні транспортування до Сполучених Штатів після того, як їх евакуювали з Кабула.

А військова техніка США, яка раніше була надана афганським силам безпеки, прямує в Тегеран і передана властям Ірану.

Британія оголосила про наміри виділити для підтримки сусідніх з Афганістаном держав 30 млн фунтів стерлінгів (близько 41 млн доларів), щоб допомогти з прийомом людей, які втікають з Афганістану через прихід до влади талібів.

Коронавірус: антирекорд в Грузії та опір антивакцинаторів

У Грузії новий антирекорд смертності від COVID-19 за добу з початку пандемії. У той же час, країна відмовилася від подарунка Латвії - 50 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Глава Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я МОЗ Грузії пояснив відмову через очікувану відсутність попиту на неї.

Євросоюз та AstraZeneca врегулювали судову суперечку щодо поставок вакцини. Виробник вакцини погодився надати ще 60 мільйонів доз до кінця третього кварталу, 75 мільйонів до кінця 2021 року і останні 65 мільйонів до березня 2022 року.

Британія, яка не рекомендує вакцинацію здоровим дітям 12-15 років, почала поставки COVID-вакцин делегатам кліматичної конференції.

Президентка Молдови підтримала рішення зобов'язати вчителів здавати COVID-тести своїм коштом.

Європейські країни одна за одною запроваджують обмеження для невакцинованих. Про досвід Європи для України щодо подолання опору антивакцинаторів читайте в аналітиці журналістки ЄвроПравди Марії Ємець Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень.

Інші новини: новий пункт пропуску, артефакти Месопотамії

На польсько-українському кордоні заклали перший камінь нового пункту пропуску. Майбутній пункт пропуску розрахований для автомобілів та автобусів вагою до 3,5 тонни.

Апеляційний суд Амстердама у справі про приналежність "скіфського золота" переніс винесення рішення на кінець жовтня. Нагадаємо, 14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні скарби з кримьских музеїв, , які на час анексії півострову перебували на експозиції в голландському музеї. Однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.

Посольство України направить МЗС Польщі ноту через смерть українця після затримання поліцією

Болгарія проведе треті за рік парламентські вибори.

У Норвегії вилучили зниклі артефакти стародавньої Месопотамії.

Це лише частина цікавих новин 3 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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