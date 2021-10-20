Газовый шантаж РФ, "взрыв пандемии" и скандал вокруг Земана: главное за 20 октября

Німецькі "Зелені" закликають протистояти шантажу Росії через "Північний Потік-2"; Путін проігнорує кліматичну конференцію; у Латвії помітили, що більшість хворих на COVID російськомовні; у Фінляндії судять за відмову пройти тест на коронавірус; у Чехії розслідують злив засекреченої інформації; українське посольство у США звернеться до Apple через мапу з "російським" Кримом.

Більше новин за 20 жовтня у нашому дайджесті.

Про газ після сертифікації

Росія шантажує Європу. РФ сигналізує, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2". Джерела Bloomberg, близькі до Газпрому і Кремля, стверджують, що в обмін на збільшення поставок, Росія хоче отримати дозвіл Німеччини та Європейського Союзу на початок використання трубопроводу до Європи.

Нагадаємо, для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи. Цей процес може зайняти ще щонайменше п’ять місяців.

Співголова партії "Зелених" Німеччини Анналена Бербок, які приймають участь у формуванні уряду країни, звинуватила Росію в "шантажі" у зв'язку з високими цінами на енергоносії по всій Європі, заявивши, що Москва намагається використати Німеччину для запуску газопроводу "Північний потік-2".

За її словами, важливо забезпечити дотримання правил ЄС, згідно з якими оператори трубопроводів не повинні бути виробниками газу, який вони транспортують. А "Газпром" володіє газопроводом "Північний потік - 2" і виробляє газ, який буде по ньому транспортувати. Якщо це не зміниться, для запуску трубопроводу буде потрібен виняток.

Тим часом, Литва і Польща з'єднали свої газопроводи. Загальна протяжність труби становить 508 км, із них 165 км прокладено на території Литви, а в Польщі газопровід буде протяжністю 343 км.

Про підрив врегулювання на Донбасі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає образою Німеччини і Франції слова російського міністра Сергія Лаврова щодо неможливості проведення зустрічі в нормандському форматі. Міністр заявив, що слова Лаврова - це "плювок в обличчя Франції та Німеччини".

Він нагадав, що лідери країн чітко домовилися, що має відбутися міністерська зустріч, яка підготує грунт для саміту. Водночас, від Росії досі не отримали сигналів про готовність до її проведення.

Кулеба вважає, що остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленостями лідерів держав Нормандського формату.

Путін не поїде на кліматичну конференцію в Глазго. Проте, російська сторона буде на конференції.

З 31 жовтня по 12 листопада 2021 року в Глазго відбудеться 26-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату – COP26.

Візит до Британії для участі в конференції планує президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, напередодні саміту "Європейська правда"запустила спецпроект Глазго. Нова точка кліматичного відліку.

А от з президентом США Джозефом Байденом Путін в цьому році може й зустрінеться. Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що зустріч Владіміра Путіна з його американським колегою Джо Байденом в поточному році в тому чи іншому форматі цілком реальна.

Про суд за відмову від тестування

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що через позицію людей, які відмовляються вакцинуватися, тисячі інших вакцинованих українців можуть знову втратити можливість безперешкодних поїздок за кордон.

Він додав, що останнім часом статистика демонструє стрімке щоденне зростання захворюваності. Це прямий наслідок низьких показників вакцинації та антивакцинаторської пропаганди, яка підриває довіру громадян до вакцин.

У Литві приріст заражень коронавірусом наблизився до максимумів грудня. А у Чехії зафіксували максимальне число нових випадків COVID-19 з квітня.

Міністр охорони здоров'я Польщі заявив про "вибух пандемії" в останні дні. А президент Румунії збирав термінову нараду через критичну ситуацію з коронавірусом.

Латвія оголосила жорсткий локдаун до 15 листопада.

А ще у Латвії помітили, що більшість госпіталізованих з Covid в країні виявляються російськомовними. Зокрема, щонайменш в одній, найбільшій лікарні Риги майже всі госпіталізовані з коронавірусом є російськомовними. Припускають, що мовне середовище могло вплинути у тому числі на рішення людей щодо вакцинації.

У Фінляндії громадян вперше судять за відмову пройти тест на COVID. Проти трьох осіб в повітовому суді Гельсінкі порушено справу через ухиляння від тестування на COVID-19. Влітку у Фінляндії почала діяти тимчасова поправка до закону про боротьбу з інфекційними захворюваннями, згідно з якою повнолітня людина, яка свідомо чи через недбалість ухилялася від проходження тесту на коронавірус, може бути покарана штрафом.

Про політичну обстановку у Румунії та Чехії

У Румунії провалилася спроба сформувати уряд. Лідер румунської центристської партії USR-PLUS Дачіан Чолош не зміг заручитися підтримкою парламенту у спробі сформувати уряд, що загрожує поглибленням політичної кризи.

Якщо два призначені прем'єр-міністри не зможуть сформувати уряд протягом 60 днів, президент може розпустити парламент, що може відкрити шлях до дострокових виборів.

У Чехії розслідують злив засекреченої інформації оточенням президента Земана.

Управління по боротьбі з організованою злочинністю підозрює, що секретну інформацію, яка надійшла від Служби державної безпеки та інформації Чехії (BIS), було розголошено оточенням президента Земана.

Читайте більше у статті редактора "Європейської правди" Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію. Або дивіться відеоблог на YouTube-каналі ЄвроПравди: Агенти РФ у команді президента Чехії пішли на нові злочини, поки він у реанімації. Пояснюємо.

Інше: гумдопомога Донбасу, "скіфське золото"

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Суд Амстердама винесе рішення у справі "скіфського золота" 26 жовтня.

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Європарламент присудив премію Сахарова Навальному.

Стали відомі нові подробиці щодо потрапляння Михеїла Саакашвілі до Грузії. За даними грузинської прокуратури, у країну експрезидент потрапив у вантажівці з молокопродуктами. Також повідомляється, що затримали ще одного чоловіка за допомогу Саакашвілі перетнути кордон.

Це лише частина цікавих новин 20 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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