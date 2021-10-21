Новый план НАТО, польский демарш, задержание ветерана АТО: главное за 21 октября

p>У четвер у центрі уваги теми НАТО та російської загрози.

Україна збирається купувати ракети для катерів і літаків у Британії; 600 млн євро наша країна отримає від ЄС; Україну закликали деолігархізувати ринок електроенергії; польська компанія попередила Німеччину про загрози запуску "Північного потоку-2", а Путін нагадав про значне зменшення дефіциту газу в Європі після запуску нового газогону; присутність НАТО підвищується у Чорному морі; в Парижі за 6,6 млн євро продали з аукціону найбільший скелет трицератопса.

Більше новин за 21 жовтня у нашому дайджесті.

Про ракети, порушення прав та 600 млн євро

Британія та Україна ведуть переговори про продаж ракет для катерів і літаків. Йдеться про ракети класу "земля-земля" для українських патрульних катерів і ракет класу "повітря-земля" для літаків.

Європейський суд з прав людини прийняв рішення, яким визнав, що Україна порушила права внутрішньо переміщених осіб, не дозволивши голосувати.

Четверо заявниць, троє з яких раніше проживали в Криму, а одна - в Донецьку, після окупації півострова і початку бойових дій на Донбасі переїхали до Києва у 2014-2015 роках.

Вони зареєструвалися в Києві для голосування на місцевих виборах у 2015 році, але їм було відмовлено.

Україна отримає від ЄС 600 млн євро в кінці жовтня-на початку листопада.

Раніше повідомлялося, що ЄС виділить Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро попри відсутність активної співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про геополітичні ігри та енергоносії

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Україні потрібні функціонуючий ринок електроенергії, діючий регулятор, деолігархізація ринку електроенергії.

Як відомо, на саміті Україна-ЄС чималий блок переговорів зайняли питання енергетики.

У спільній заяві "Україна та ЄС підкреслили важливість спільної роботи проти будь-яких потенційних зусиль третіх сторін використовувати енергію як зброю, зокрема в контексті наслідків для стабільності транзиту газу територією України".

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррелль заявив, що недавнє підвищення цін на енергоносії є наслідком великої геополітичної гри з сильним зовнішнім виміром, ймовірно, маючи на увазі Росію, яку звинувачують в скороченні поставок газу в Європу.

Нагадаємо, вчора співголова партії "Зелених" Німеччини Анналена Бербок звинуватила Росію в "шантажі" у зв'язку з високими цінами на енергоносії по всій Європі, заявивши, що Москва намагається використати Німеччину для запуску газопроводу "Північний потік-2".

Польська PGNiG попередила Німеччину про загрози запуску "Північного потоку-2". Компанія PGNiG і її німецький філіал PGNiG Supply&Trading 20 жовтня представили Федеральному міністерству економіки і енергетики Німеччини свою позицію. У ній йдеться про негативний вплив сертифікації Nord Stream 2 AG за моделлю ITO на безпеку енергопостачання в Європейському Союзі та в окремих державах-членах, включаючи Польщу.

Президент PGNiG SA Павел Маєвський заявив, що припущення про можливість забезпечення додаткових поставок газу тільки через газопровід "Північний потік-2" є проявом тиску на триваючий процес сертифікації і доводить, що проєкт вмотивовано прагненням уникнути поточних транзитних маршрутів. Він додав, що з огляду на невикористану пропускну здатність існуючих газопроводів, "Північний потік-2" не потрібен для збільшення поставок газу в країни Європейського Союзу.

А Путін починає все більше шантажувати. Він заявив, що готовий пустити газ по "Північному потоку-2" наступного дня після дозволу Німеччини. Нагадаємо, що після розгляду сертифікації газогону німецьким регулятором, проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії.

Він додав, що прокачка "Північним потоком-2" 55 млрд куб. м газу при дефіциті 70 млрд куб. м - "це пристойно".

Про новий план оборони НАТО

Міністри оборони країн НАТО на засіданні у четвер затвердили глобальний план оборони Альянсу. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що план допоможе захистити 1 млрд жителів країн Альянсу від будь-яких загроз.

За його словами, міністри обговорили також реакцію НАТО на нові ракетні ситсеми Росії.

Раніше повідомлялося, що НАТО ухвалить нову стратегію захисту від потенційного нападу РФ на кількох напрямках. Стратегія спрямована на підготовку до будь-якої одночасної атаки в регіонах Балтійського та Чорного морів, можливо, включаючи ядерну зброю, злам комп'ютерних мереж або з космосу.

Офіційні особи і дипломати заявляють, що така атака не є неминучою.

До того ж на пресконференції в Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс вивчає можливість швидкого розгортання військ у регіоні Чорного моря. Він додав, що присутність НАТО вже підвищено у Чорному морі, тому що це має стратегічну важливість для Альянсу.

Тим часом, Путін занепокоївся, що НАТО "всуне під ніс" Росії ракети в навчальних центрах України. Глава РФ поскаржився, що країни Заходу не відмовляють Україні у членстві, а глава Пентагону фактично "відкриває двері" в НАТО.

Відносини між НАТО і Росією зараз на низькому рівні. При цьому, у НАТО залишаються канали для комунікації з Росією попри рішення Москви призупинити роботу свого представництва у Брюсселі.

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Це лише частина цікавих новин 21 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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