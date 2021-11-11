Лукашенко угрожает газом, санкции для Аэрофлота, препараты от Covid: новости 11 ноября

Україна направляє до кордону з Білоруссю додатково 8500 силовиків; у Польщі заявили про нову спробу штурму кордону мігрантами; Лавров заявив, що Францію чекає "cерйозна розмова" про Україну; Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні; у Литві затримали двох українців за перевезення нелегальних мігрантів; уряд Швеції вперше може очолити жінка; президент Європарламенту підхопив "хворобу легіонерів"; у Хорватії через підозри у корупції заарештували колишню міністерку фондів ЄС.

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Про кордон з Білоруссю

Україна для посилення нагляду за лінією кордону з Білоруссю спрямує туди додатково 8500 службовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та Нацполіції.

Днями посол України в Польщі Андрій Дещиця заявляв про ризики потрапляння нелегальних мігрантів з Білорусі в Україну, майже про те ж саме повідомив і прем'єр Польщі.

11 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вирушив на Волинь для перевірки захисту українського кордону з огляду на створену Лукашенком штучну міграційну кризу.

За його словами, додаткова група силовиків буде налічувати 3 тисячі прикордонників, 3,5 тисячі нацгвардійців і 2 тисячі поліцейських.

Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів.

Президенти України та Литви у четвер провели телефонну розмову стосовно загострення міграційної ситуації на кордоні Білорусі та Європейського Союзу.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна адекватно реагуватиме на розвиток ситуації на кордонах.

Про напруження на кордоні Польщі

У Польщі заявили про нову спробу штурму кордону мігрантами.

Як повідомила представниця прикордонної служби Польщі Евеліна Щепанська, солдатів і офіцерів закидали гілками та камінням.

Повідомляється, що група мігрантів в околицях Біловежі могла налічувати навіть 300-400 осіб.

Однак до нелегального перетину кордону не дійшло. На місце прибули близько 30 поліціянтів. Повідомляється, що польські військові здійснили кілька пострілів у повітря.

Загалом за останню добу було 468 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі, повідомили польські прикордонники. Стосовно 42 іноземців було прийнято рішення про видворення з території Республіки Польща.

Польські спецслужби заявляють про нові групи мігрантів, які збираються в Мінську і швидше за все будуть перевезені на кордон з Польщею або Литвою.

За словами речника міністра координатора спецслужб Станіслава Жарина, серед мігрантів, які зараз групуються в Мінську, є діти.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Білорусь у державному тероризмі у той час, як нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон Польщі.

За словами польського лідера, вже кілька тижнів людей із Близького Сходу доставляють до Мінська літаками, а потім перевозять до західних кордонів Білорусі з Польщею та Литвою.

Він охарактеризував ситуацію на польсько-білоруському кордоні як політичну кризу, а не міграційну кризу з метою дестабілізації ЄС.

Під час дебатів у Сеймі про кризу на кордоні з Білоруссю Матеуш Моравецький заявив, що йому не подобається "повна синхронізація" турецьких дій з Мінськом і Москвою, тобто участь Туреччини в переміщенні іммігрантів. Він припустив, що Польща допомагає Туреччині, її союзнику по НАТО, а Туреччина невдячна.

Туреччина обурилась. Джерело Rzeczpospolita в турецькому уряді заявило, що рейсів стає все менше, роль Turkish Airlines мінімальна. За словами джереда, Туреччина робить, що може, контролює, хто хоче сісти в літаки. І не штовхає іммігрантів до Польщі.

Про погрози Лукашенка та відповідь ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожує перекрити газопровід "Ямал-Європа", якщо ЄС закриє кордони.

Він також назвав польських та литовських представників влади "безголовими і порекомендував би їм думати, перш ніж говорити".

В Євросоюзі заявили, що не дозволять Лукашенку залякати себе погрозами перекрити газ.

Європейський Союз вже запровадив чотири раунди санкцій проти режиму Лукашенка і зараз завершує новий, п'ятий раунд санкцій щодо найвищих посадових осіб Білорусі та державної авіакомпанії "Белавіа", вони можуть бути схвалені наступного тижня.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що за будь-якого розвитку подій найбільше виграє Росія. На його думку, Кремль використовує Білорусь для розколу всередині ЄС, створення загрози для кордонів ЄС, спроб щось "вибити".

У Кремлі заявили, що Росія не має відношення до ситуації з мігрантами на білорусько-польському кордоні, але намагається докладати зусиль до її вирішення.

Про скарги РФ на Україну

Президент Росії Владімір Путін і глава німецького уряду Ангела Меркель другий день поспіль поспілкувалися телефоном, обговоривши міграційну кризу на кордоні з Білоруссю, а також Україну.

У Кремлі заявили, що Путін звернув увагу Меркель "на деструктивну політику Києва, який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи у порушення мінського Комплексу заходів ударні безпілотні апарати".

Крім того, Путін поскаржився на "дестабілізуючий та небезпечний характер провокаційної активності" збройних сил США та інших країн НАТО в Чорному морі.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підняла питання про безпекову ситуацію на сході України і в регіоні та "закликала президента РФ просувати перемовини у Нормандському форматі задля виконання Мінських домовленостей і мирного врегулювання конфлікту".

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що 12 листопада на зустрічі глав МЗС і Міноборони Росії та Франції в Парижі сторони чекає "серйозна розмова" про Україну і виконання мінських угод.

Про відкриті кордони країн ЄС

Попри рішення Ради ЄС виключити Україну із "зеленого списку", який є офіційною рекомендацією для держав-членів, вже десять країн Євросоюзу вирішили зберегти можливості для подорожей українців.

За словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеби, Швеція стала десятою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для громадян України.

Раніше в четвер Кулеба повідомив, що Ірландія залишила можливість в’їзду для українців з повною вакцинацією, сертифікатом про одужання або негативним ПЛР-тестом.

Про рішення ЄСПЛ щодо Саакашвілі

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів колишнього президента Грузії та українського громадянина Міхеїла Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, cуд ухвалив, щоб грузинський уряд до 24 листопада поінформував про стан здоров’я Саакашвілі, про лікування, яке він отримує, а також про те, що влада гарантує його безпеку загалом і надає належне медичне обслуговування.

Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, як тільки його переведуть до цивільної лікарні.

У останні дні іноземні політики один за одним роблять заяви на користь Саакашвілі. Імідж влади Грузії, який і до того мав проблеми, додатково обвалився.

Чому офіційне Тбілісі опинилося у безвиграшному становищі читайте в статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Дорогою Тимошенко та Януковича: як грузинська влада розізлила Захід у справі Саакашвілі.

Що відбувається з експрезидентом у тюpемнiй лікарні дивіться у нашому відео.

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Це лише частина цікавих новин 11 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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