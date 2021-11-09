Украина в красной зоне, шантаж от Лукашенко, большой иск против РФ: главное за 9 ноября

В Україні призначено перший склад Етичної ради; у Сенаті США ініціювали нові санкції щодо "Північного потоку-2"; уряд Нідерландів передав українським прикордонникам захисні засоби від COVID-інфекції; прем’єр-міністр Польщі назвав Лукашенка "виконавцем сценарію відновлення Російської імперії"; у Польщі в ДТП загинули двоє громадян України; Болгарія отримала значну знижку від "Газпрому" перед виборами; у Португалії роботодавцям заборонили дзвонити чи писати співробітникам у неробочий час.

Більше новин 9 листопада у нашому дайджесті.

Про судову реформу

В Україні призначено перший склад Етичної ради, яка має на меті встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та чесноти.

Європейський союз, США, Велика Британія, Німеччина, Канада, Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй та Європейський банк реконструкції та розвитку привітали створення Етичної ради.

У їхній спільній заяві зазначається, що Етична рада візьме на себе важливе завдання щодо встановлення відповідності членів Вищої ради правосуддя – вищого органу судової влади в Україні - критеріям професійної етики та доброчесності.

Міжнародні партнери наголосили, що створення Етичної ради є важливим кроком у реалізації стратегії реформування судової системи.

Троє міжнародних експертів – високопоставлені судді у відставці зі США та Великої Британії, а також колишній генеральний прокурор Естонії – працюватимуть разом із трьома українськими суддями в Етичній раді, щоб сприяти суддівській доброчесності, ключовій вимозі як громадян України, так і української та міжнародної бізнес спільноти.

Про нові санкції США

У Сенаті США ініціювали нові санкції щодо "Північного потоку-2". Шість американських сенаторів запропонували внести поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік, які передбачають санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу "Північний потік-2" (ПП-2).

Сенатор Роб Портман заявив, що рішення адміністрації Байдена відмовитися від обмежень, санкціонованих Конгресом, "додало сміливості президенту Путіну і завдало шкоди нашому союзнику України".

Він додав, що виконання цих санкцій має вирішальне значення для підтримки європейської незалежності та енергетичної безпеки.

Адміністрація Байдена раніше цього року запровадила санкції проти кількох компаній, які підтримували "Північний потік 2", але не проти самої компанії-оператора цього проєкту.

Як повідомлялося, російському "Північному потоку-2" може знадобитися щонайменш ще кілька місяців, щоб пройти всі бюрократичні процедури, перш ніж суперечливий газопровід почне качати природний газ до Німеччини.

Про обмеження ЄС для туристів з України

Євросоюз виключив Україну з "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. Це рішення не скасовує дію безвізу і не передбачає тотального закриття кордонів для українців.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Що означає виключення України зі списку та якими будуть правила перетину кордону, читайте у статті: Безвіз у червоній зоні: як нова хвиля епідемії змінить правила в'їзду в ЄС для українців

Після рішення ЄС виключити Україну зі свого "зеленого списку" глава МЗС Дмитро Кулеба доручив усім дипломатичним установам України у країнах ЄС докласти зусиль, щоб залишити кордони та туристичні можливості для українців відкритими.

Та Бельгія закрила в’їзд для туристів з України - але не для всіх. Вакциновані українці і надалі матимуть право в'їзду, незалежно від мети.

А от Британія, навпаки, розширює можливості в’їзду для українців без тестів та самоізоляцій. Країна, зокрема, планує з ранку 22 листопада визнавати такі вакцини, як CoronaVac (від Sinovac) - одна з основних в Україні, а також Sinopharm Beijing і Covaxin. Але необхідно зважати, що для поїздки до Британії українцям необхідна віза.

Тим часом, уряд Нідерландів передав українським прикордонникам захисні засоби від COVID-інфекції на понад 22 млн гривень.

Як зазначається, у рамках відповіді на пандемію COVID-19 уряд Нідерландів виділив для українських прикордонників понад 1 млн захисних масок, а також 100 тис. захисних фартухів; майже 50 тис. шт. захисних окулярів, понад 100 тис. ізоляційних халатів; а також 900 шт. респіраторів FFP2.

Про загострення "шантажу мігрантами"

"Шантаж мігрантами" Євросоюзу з боку режиму Лукашенка посилюється. Міграційна криза несе небезпеку й Україні. Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що у разі невдачі спроб потрапити до Польщі група нелегальних мігрантів може спробувати перейти кордон України.

Ніч з понеділка на вівторок на польсько-білоруському кордоні пройшла спокійно.

Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташувалися сотні мігрантів.

З польської сторони в готовності перебувають посилені сили, в т.ч прикордонники, поліцейські з загону спецпризначення та солдати.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що білоруські спецслужби контролюють групи мігрантів.

Він запевнив, що польські служби в понеділок були готові до різних сценаріїв в умовах нинішньої кризи та, "незважаючи на заворушення", вдалося запобігти порушенню кордону.

Речник Єврокомісії Петер Стано сьогодні заявив, що режим самопроголошеного президента Александра Лукашенка діє через свої дипломатичні установи, щоб вмовляти громадян інших країн приїхати до Білорусі, обіцяючи їм подальший шлях до ЄС. За даними ЗМІ, мігранти до Білорусі найбільше прибувають з Іраку.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, виступаючи у вівторок в Сеймі з приводу атаки мігрантів на східний кордон країни, заявив, що авторами дій, які дестабілізують ситуацію на Сході, є Александр Лукашенко під керівнитвом президента РФ Владіміра Путіна.

Моравецький сказав, що неоімперська політика Росії прогресує, і назвав Лукашенка "виконавцем сценарію відновлення Російської імперії".

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко сьогодні телефонував президенту РФ Владіміру Путіну і підкреслив "особливе занепокоєння" через стягнення на кордон регулярних військ Польщі у зв'язку з міграційною кризою.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що міграційна криза на білорусько-польському кордоні спровокована діями Заходу на Близькому Сході.

Надвечір стало відомо, що міністерство оборони Білорусі викликало військового аташе Польщі Ярослава Кембровського і заявило йому про "безпідставні та неправомірні звинувачення польської сторони у причетності білоруських військовослужбовців до міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні".

Тим часом, ЗМІ повідомляють про те, що у ніч на вівторок білоруські прикордонники доставили з польського до литовського кордону сотні нелегальних мігрантів із країн Азії та Африки.

Сейм Литви вже підтримав рішення про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

У Єврокомісії закликали запровадити нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка.

Відомо, що Євросоюз скасував спрощену видачу віз чиновникам режиму Лукашенка.

Про реакцію Заходу на закриття KyivPost

8 листопада власник англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження. Водночас працівники редакції повідомили, що видання закрили повністю.

Європейські посли в Україні з сумом та стурбованістю відреагували на новину про закриття англомовного видання Kyiv Post, власником якого є бізнесмен Аднан Ківан.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс висловила розчарування з приводу закриття англомовного українського видання Kyiv Post.

У посольстві США в Україні також висловили жаль з приводу припинення роботи англомовного видання Kyiv Post і висловили сподівання, що його вдасться врятувати.

Посол Британії здивована рішенням власника Kyiv Post закрити газету.

Інше: ДТП з українцями у Польщі, слухання проти РФ

ЄСПЛ 24 листопада проведе слухання у великій справі України та Нідерландів проти Росії.

У Франції заперечили пояснення Лаврова щодо причин відмови від "нормандської" зустрічі.

У Польщі в ДТП загинули двоє громадян України.

Кандидат на главу МЗС Чехії проти скандального призначення "дипломата Земана" послом до України.

Денісова каже, що посол Грузії відмовився від зустрічі щодо Саакашвілі через заяву МЗС.

Болгарія отримала значну знижку від "Газпрому" перед виборами.

Єврокомісія надіслала Польщі вимогу сплатити 25 млн євро за рішенням Суду ЄС щодо шахти.

У Португалії роботодавцям заборонили дзвонити чи писати співробітникам у неробочий час.

В Осло застрелили чоловіка, який погрожував перехожим ножем.

Земан доручив сформувати новий уряд Чехії Петру Фіалі.

Це лише частина цікавих новин 9 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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