Санкції проти Вагнера, угорська "анексія", Меркель блокувала зброю для України: головне за день

Україна буде центральною темою в обговоренні міністрів закордонних справ ЄС; колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО; Австрія закликала ввести в експлуатацію "Північний потік-2"; Лукашенко знову заявив, що готовий зупинити транзит російського газу до Європи; Франція розпочала розслідування щодо 400 мереж, які видають підроблені ковідні сертифікати; поблизу Швеції і Данії зіткнулись два вантажних кораблі.

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Про стримування РФ

Україна була центральною темою в обговоренні міністрів закордонних справ ЄС 13 грудня. Це фінальна зустріч міністрів закордонних справ у 2021 році.

На зустрічі міністри закордонних справ країн Євросоюзу мали обговорити можливі нові санкції для стримування Росії від вторгнення в Україну.

Співрозмовник агентства dpa розповів, що хоча європейські дипломати прагнуть знайти шлях до деескалації ситуації, "іноді потрібно говорити м’яко, але тримати при собі якусь палицю".

Міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися в понеділок, що будь-яка агресія Росії проти України призведе до економічних санкції проти Москви.

Нагадаємо, на тлі напруги, що панує останніми тижнями через неясність намірів Російської Федерації, яка скупчила до 100 000 військових біля кордонів з Україною, західні партнери численними заявами попереджають Кремль, що у разі військової ескалації будуть серйозні наслідки.

Наприклад, у понеділок глава МЗС Швеції попередила РФ про сильну реакцію у разі подальшої агресії проти України.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало би безпрецедентною подією, і Захід має бути готовий відреагувати на це дуже жорстко та не піддаватись на вимогу Кремля відмовити Україні та Грузії у майбутньому членстві.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Владіміром Путіним у понеділок заявив, що посилення агресії проти України стане для Росії стратегічною помилкою.

Джонсон висловив глибоке занепокоєння Сполученого Королівства у зв’язку з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та підтвердив важливість роботи по дипломатичних каналах для зниження напруженості та пошуку довгострокових рішень.

Джонсон також визнав важливість діалогу з питань міжнародної та регіональної безпеки.

Крім того, сторони погодилися, що абсолютно необхідно усім учасникам дотримуватися Мінських угод.

Пресслужба Кремля, зі свого боку, повідомила, що Путін, серед іншого, заявив про необхідність негайно розпочати переговори з метою вироблення точних міжнародно-правових домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід.

Про блокування придбання Україною зброї

Україна заявила про блокування Німеччиною постачання деякої зброї через НАТО.

Зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков розповів виданню Financial Times, що Берлін минулого місяця заблокував придбання Україною гвинтівок проти безпілотників та антиснайперських систем через агентство закупівель НАТО, хоча згодом Німеччина поступилася щодо першого, оскільки це не летальна зброя.

Резніков заявив, що це дуже нечесно, коли Німеччина будує "Північний потік-2" і водночас блокує постачання Україні оборонного озброєння.

Крім того, німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО - тепер посол України закликає новий уряд Німеччини зняти блокаду.

Видання зазначає, що з травня 2021 року Німеччина використовує механізм в рамках НАТО, щоб завадити іншим членам Альянсу продавати зброю Україні.

Згідно з інформацією видання, німецьким вето було заблоковано таке озброєння: 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Україна вже оплатила обидві системи озброєння на початку 2021 року через Агентство НАТО з підтримки та постачання (NSPA) та чекала на доставку. Але у травні представники Німеччини та Нідерландів у раді NSPA виступили проти продажу та заблокували його.

Про Nord Stream-2

Австрія закликала ввести в експлуатацію "Північний потік-2".

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про якнайшвидше введення в експлуатацію трубопроводу "Північний потік-2".

А от у Німеччині поки не бачить підстав для запуску "Північного потоку-2". Про це заявила лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок.

Бербок зазначила, що в коаліційній угоді партії закріпили положення про те, що до енергетичних проєктів, до яких належить і "Північний потік-2", застосовується європейське енергетичне законодавство. Це означає, що у нинішньому вигляді цей газопровід не може бути схвалений - оскільки він не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше, телефоном, поговорив із новопризначеною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони обговорили важливість Нормандського формату та позицію сторін щодо "Північного потоку-2".

Про мігрантів та газопостачання

Польські прикордонники за добу 12 грудня зафіксували загалом 88 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі, з них одна була масовою і мігрантам частково вдалось прорватися.

Найбільша група спробувала перетнути кордон близько 10 вечора в районі села Мельник.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою, він набув чинності 2 грудня.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко знову заявив, що готовий зупинити транзит російського газу до Європи. За його словами, він вдасться до такого кроку якщо санкції поставлять країну у надзвичайний стан.

Вакцинація та фекові сертифікати

ЄС запустив проєкт на 35 млн євро для підтримки вакцинації в країнах "Східного партнерства".

Франція почала розслідування проти 400 продавців фейкових ковідних сертифікатів.

А Норвегія ще більше посилить коронавірусні обмеження.

Експосадовців - у в’язницю

У Данії ексміністерку засудили до в’язниці за суперечливу політику щодо біженців. Інгер Стойберг засудили до 60 днів позбавлення волі за суперечливе рішення розділяти родини біженців.

До в’язниці посадили засудженого за корупцію ексглаву МВС Франції.

Інше: санкції "Вагнеру", нові посли

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