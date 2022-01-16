18 сценариев наказания РФ, оружие для Украины, Литва завершает ЧП: главное за выходные

США і НАТО готові до нових переговорів з Росією; 18 сценаріїв Сполучених Штатів у разі вторгнення Росії в Україну; Нідерланди та Данія послабляють ковідні обмеження; глава МЗС Канади відвідає Україну; у Литві припинили надзвичайний стан; мерію Лісабона оштрафували за розкриття особистих даних опозиціонерів з РФ.

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Щодо переговорів з Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили подальші кроки після проведення Ради Росія-НАТО 12 січня.

Зазначається, що Сполучені Штати і НАТО готові знову зустрітися з Росією і віддані продовженню дипломатії та взаємного діалогу.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що Сполучені Штати готові до будь-якого розвитку ситуація, незалежно від того, чи захоче РФ продовжити переговори, чи вирішить вторгнутися в Україну.

За словами речниці, якщо РФ вирішить вторгнутися в Україну, це матиме економічні наслідки, які "виходять далеко за межі 2014 року".

Вона також зазначила, що якщо Росія вирішить, що хоче брати участь у дипломатичних розмовах і переговорах, США дуже відкриті до цього і сподіваються, що Кремль так зробить.

Крім того, Джен Псакі заявила, що РФ може влаштувати провокацію, яку використає в якості приводу для вторгнення в Україну.

А глава МЗС Британії Ліз Трасс повідомила, що РФ веде кампанію дезінформації, спрямовану на дестабілізацію і виправдання вторгнення в Україну.

Про готовність до можливого вторгнення

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що у Сполучених Штатів є 18 сценаріїв на випадок російського вторгнення в Україну.

Однак вона додала, що з точки зору США двері до дипломатичного рішення все ще відкриті, і Вашингтон працює над письмовими відповідями російським офіційним особами.

Тим часом, уряд США провів переговори з кількома міжнародними енергетичними компаніями щодо планів постачання природного газу в Європу на випадок загострення конфлікту між Росією та Україною.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через будь-який конфлікт можуть порушити це постачання.

Будь-які перебої в постачанні російського газу до Європи посилили б енергетичну кризу, спричинену дефіцитом палива. Рекордні ціни на електроенергію підвищили рахунки споживачів, а також витрати бізнесу та викликали протести в деяких країнах.

Представники Держдепартаменту звернулися до компаній, щоб запитати, звідки можуть надійти додаткові поставки, якщо вони знадобляться.

Тим часом, у Сенаті США представили другий законопроєкт з санкціями проти Путіна. Сенатор-республіканець Марко Рубіо представив законопроєкт, який пропонує запровадити персональні санкції проти президента РФ Владіміра Путіна у разі нового вторгнення в Україну.

А у керівній коаліції Німеччини зростає готовність надати Україні засоби захисту. Як повідомляє DW, речник з питань оборонної політики парламентської фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Маркус Фабер заявив, що необхідно розглянути питання про постачання Україні шоломів, захисних жилетів і засобів захисту від безпілотників.

Посол України у Німеччині закликав Берлін терміново надати Україні оборонну зброю. За словами Андрія Мельника, небажання нового уряду ФРН постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

COVID-новини: протести, послаблення

У Відні тисячі людей виступили проти обов’язкової вакцинації.

У Франції протест проти вакцинних перепусток зібрав 50 тисяч учасників.

У Німеччині тисячі людей протестували проти ковідних обмежень та вакцинації.

В Амстердамі зібралася велика демонстрація проти ковід-політики уряду.

А Нідерланди та Данія почали послаблення ковід-обмежень на тлі високих показників заражень.

Інше: штраф для мерії, відміна НС

Зеленський призначив нового посла у Литві.

Глава МЗС Канади відвідає Україну.

Грузія засудила кібератаку на сайти ключових українських відомств.

Прем’єрка Литви стверджує, що потік мігрантів у Білорусь припинився. За словами прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте, о 24:00 15 січня мав завершитися оголошений Литвою на кордоні надзвичайний стан, контроль на кордоні забезпечуватиметься так само, як і раніше.

Мерію Лісабона оштрафували за розкриття особистих даних опозиціонерів з РФ.

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