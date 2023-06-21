ЕС закрывает санкционные щели, ракеты AMRAAM от США, Латвия отдает все вертолеты: новости дня

Якщо вівторок був доволі "скупим" на новини щодо підтримки України, то середа все виправила.

Сьогодні було багато хороших для нашої країни повідомлень. Все це на тлі старту дводенної міжнародної конференції щодо відбудови України, яка проходить у Лондоні.

На ній говорили щодо конфіскації російських активів, укладали меморандуми покликані відбудовувати Україну, згадували навіть шлях до Євросоюзу та НАТО.

Держсекретар США конференції заявив, що Сполучені Штати виділять Україні $1,3 мільярда доларів фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

Україна і Британія домовились про фонд на 62 млн фунтів стерлінгів для посилення енергобезпеки.

А ще Британія анонсувала новий пакет підтримки, який має на меті допомогти транспортній системі України відновитися після незаконного вторгнення Росії.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна на конференції повідомила, що Франція виділить Україні додаткові 40 млн євро безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови у цьому році, а також готує багаторічний план допомоги для цивільних потреб.

Крім того, Франція створює страховий механізм для інвесторів, щоб заохотити їх працювати в Україні.

А ще – низка новин щодо військової підтримки!

Все важливе і цікаве за 21 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Конфіскація російських активів

Головна подія дня – старт дводенної міжнародної конференції щодо відбудови України у Лондоні.

Конференція, яка організована Британією спільно з Україною, проходить 21-22 червня. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Цьогорічна конференція сфокусується на залученні міжнародної підтримки для забезпечення економічної та соціальної стабільності в Україні та її відбудови після завданих війною руйнувань.

Серед учасників – низка європейських лідерів, у тому числі держсекретар США Ентоні Блінкен і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Одна з основних тем конференції – використання заморожених російських активів для відбудови України.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поділився баченням уряду про наступні кроки, які слід зробити для використання заморожених російських активів у відбудові України, та пропонує створити універсальний механізм стягнення компенсацій з країн-агресорів.

Він нагадав, що у листопаді 2022 року Генасамблея ООН закликала створити міжнародний механізм для компенсації Україні завданих їй збитків, а на саміті Ради Європи у Рейк’явіку створили реєстр збитків від війни, що закладе основу для механізму компенсацій.

Денис Шмигаль зазначив, що тепер попереду чотири наступні кроки. Детальніше про них читайте у новині.

За його словами, Україна пропонує створити універсальну систему, за якою міжнародно визнаний агресор повинен буде заплатити за завдані збитки, і щоб це був "повністю легітимний механізм на основі відповідної міжнародної угоди".

Та Євросоюз, за даними Bloomberg, поки не не знайшов спосіб законно конфіскувати російські активи на 200 млрд євро і спрямувати їх в Україну. Йдеться про заморожені активи російського центрального банку.

До речі, гучний план Британії, який має "допомогти російським грошам дійти до українського народу", також стосується лише приватних активів. Державні, або "суверенні" активи, які захищені імунітетами, далі залишатимуться "за дужками", і рішення щодо них немає.

Нещодавно про цей план оголосив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

По суті, він складається з трьох головних елементів: Британія не буде скасовувати санкції проти Росії, доки Україна не отримає від неї компенсації збитків, заподіяних агресією; власники підсанкційних активів зможуть без попередніх умов, в тому числі щодо зняття санкцій, передати їх для відновлення України; Британія контролюватиме цільове витрачання коштів, які будуть передані з цією метою.

Детальний аналіз плану Британії – у статті Івана Городиського та Софії Косаревич з Центру Дністрянського Добровільно-примусово: Британія знайшла шлях, як віддати Україні кошти росолігархів.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, конфіскація російських активів має стати основним джерелом отримання коштів на відновлення України.

"Росія має заплатити за те, що зруйнувала. Ми готуємо справедливий механізм, який дозволить конфіскувати до 500 млрд доларів заморожених на Заході російських активів", – заявив Шмигаль.

Відновлення інфраструктури

Держсекретар США Ентоні Блінкен на міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні заявив, що Сполучені Штати виділять Україні $1,3 мільярда доларів фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

Україна і Британія домовились про фонд на 62 млн фунтів стерлінгів для посилення енергобезпеки. Зокрема, Міністерство енергетики України та МЗС Британії уклали меморандум про енергетичне партнерство, який передбачає створення нового Фонду викликів у сфері зелених інновацій InnovateUkraine у розмірі 62 млн фунтів стерлінгів.

Початковий внесок становитиме 10 млн фунтів стерлінгів, решту буде спрямовано частинами до 2025 року.

Кошти підуть на проєкти енергетичних інновацій, які прискорять процес реконструкції та відновлення української енергетичної інфраструктури.

А ще Британія анонсувала тренінги для українських моряків та стажування для авіадиспетчерів. Новий пакет підтримки має на меті допомогти транспортній системі України відновитися після незаконного вторгнення Росії.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна на конференції повідомила, що Франція виділить Україні додаткові 40 млн євро безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови у цьому році, а також готує багаторічний план допомоги для цивільних потреб.

Багаторічний план включає гуманітарну допомогу, допомогу для підтримання економічної та фінансової стабільності.

Крім того, Франція створює страховий механізм для інвесторів, щоб заохотити їх працювати в Україні.

"Сьогодні я оголошую про створення страхового механізму для покриття інвестицій в Україну від ризиків, пов’язаних з війною через французький Банк публічних інвестицій. Це повністю узгоджується із механізмом, який пропонують Британія та Україна", – зазначила глава МЗС Франції.

Німеччина виділить Україні ще 381 млн євро гуманітарної допомоги, а Іспанія допоможе оснастити українські школи укриттями та підтримає постраждалих від підриву ГЕС.

Латвія передасть Україні всі свої вертольоти.

"Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на різноманітну допомогу Україні, зокрема 1% – на військову допомогу. Усі наші ракети Stinger тепер в Україні. У нас був парк гелікоптерів – останні з них ще перефарбовують, щоб їх можна було використовувати – останні з них підуть в Україну", – додав він.

Шлях до НАТО та ЄС

На міжнародній конференції щодо відбудови України у Лондоні виступав і Володимир Зеленський.

Він навів аргументи на користь приєднання України до НАТО, зазначивши, що країна вже є ключовим елементом європейської оборони.

"Ми лише чекаємо на мужність союзників визнати цю реальність", – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україні "вдалося зробити ЄС таким єдиним, яким він ніколи не був раніше".

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Вільнюський саміт НАТО повинен завершитись запрошенням Києва до членства в Альянсі "щойно дозволять умови".

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

Клеверлі припустив, що Британія підтримає пропозицію про те, що Україні не потрібно буде проходити етап Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.

У Пентагоні, коментуючи потенційний вступ України до НАТО, заявили, що Україна матиме власний шлях приєднання до Альянсу.

На конференції у Лондоні згадували не тільки вступ України до НАТО, але й до Євросоюзу.

Україна повинна покласти край 30-річному кумівству і корупції, щоб стати членом Європейського Союзу, заявила глава МЗС Німеччини Аннелена Бербок.

У той самий час Бербок підкреслила, що кроки з реформування в Україні здійснюються з "неймовірною швидкістю" і Німеччина інтенсивно підтримує це.

До речі, цього тижня Єврокомісія має представити державам-членам ЄС звіт щодо прогресу України (і не тільки) в проведенні реформ, необхідних для початку переговорів про вступ.

Доповідь Єврокомісії щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Брюссельський партнер "Європейської правди", видання EURACTIV, мав змогу ознайомитися з внутрішнім документом ЄС ще до його основного представлення країнам-членам. Докладніше – у адаптованому матеріалі видання, що враховує також інформацію джерел ЄвроПравди, Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році.

Військова підтримка України

США замовлять ракет AMRAAM на $1,1 млрд, у тому числі для України, а також виділяють Чехії понад 8 млн доларів на підтримку українських біженців.

Німеччина надала нову партію військової допомоги Україні. До неї увійшли 155-мм високоточні керовані снаряди та тисяча 155-мм артилерійських снарядів, два тягачі MAN HX81 з колісною формулою 8х8 та напівпричепи, 6 автомобілів охорони кордону.

Крім того, анонсована поставка партії невизначеної кількості ракет до ЗРК Patriot.

До речі, більшість німців і поляків підтримують політику своїх країн щодо допомоги Україні.

Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні. Новий пакет військової допомоги Україні буде відповідати потребам Києва та можливостям Софії відповідно до рішення парламенту від минулого року.

Комітет постійних представників країн ЄС схвалив збільшення на 3,5 млрд євро Європейського фонду миру, який, зокрема, використовується і для військової допомоги Україні.

А у нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну.

Росія переймається Кримом

РФ почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим, повідомляє британська розвідка.

У огляді зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону у тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.

Напередодні міністр оборони РФ Сергєй Шойгу на військовій колегії почав погрожувати ударами по "центрах прийняття рішень" в Україні, у разі, якщо збройні сили завдадуть ударів по окупованому Криму.

Шойгу стверджує, що окупований український півострів нібито знаходиться поза зоною бойових дій, тому можливі удари по Криму російське військове керівництво розцінить, як втягування у війну США та Великої Британії, і вдарить у відповідь по "центрах прийняття рішень" в Україні.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх сьогодні нагадала Шойгу, що Крим є частиною України і США підтримують зусилля українських Збройних сил з повернення своїх суверенних територій.

Санкції проти Росії

Постійні представники ЄС на засіданні у середу затвердили довгоочікуваний 11-й пакет санкцій проти Росії.

За словами президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, новий пакет санкцій завдасть подальшого удару по військовій машині Путіна через посилення експортних обмежень, спрямованих на суб'єктів, що підтримують Кремль.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій, та індивідуальні списки", – йдеться у повідомленні шведського головування у Раді ЄС.

Серед іншого, новий пакет санкцій містить обмеження на імпорт російської трубопровідної нафти та контроль за суднами, що заходять в європейські порти. Більше деталей за посиланням.

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