Новые Patriot для Украины, США разрешили обучение на F-16, шпион в Бундесвере: новости дня

Серед головних тем дня – оцінки щодо контрнаступу, підтримка України, підготовка переговорів про мир і безпеку, зернова ініціатива, санкції та багато іншого.

Західні посадовці поділилися із CNN "витверезливими" оцінками західних посадовців щодо українського контрнаступу, а британська розвідка відзначає зростання ролі морських дронів у війні.

Німеччина передасть Україні додатково майже 30 танків, а також вже надала ще дві пускові установки ЗРК Patriot.

США вже дали згоду союзникам на початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16. А ще Сполучені Штати підтвердили надання пакету військової допомоги Україні цього тижня.

Не дивлячись на опитування CNN, у Білому домі не бачать ознак зменшення підтримки військової допомоги Україні серед американців.

У ЄС нарахували понад 4 млн людей з України, які мають тимчасовий захист, а у Чехії дві третини українських біженців живуть за межею бідності.

Німеччина витратила 55 тисяч євро на зачіски та макіяж Меркель після її відставки, а ексглава МЗС Австрії оселилась у російському селі.

Все важливе і цікаве за середу 9 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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"Витверезливі" оцінки щодо контрнаступу

Західні посадовці починають вважати малоймовірним великий успіх сил оборони України на основі поточної ситуації на полі бою, повідомляє CNN.

"Наші брифінги витверезливі. Нам нагадують про виклики, які постали перед ними (Україною). Це найскладніший період війни", – прокоментував член Конгресу США, демократ Майк Квіглі, який нещодавно повернувся із зустрічей у Європі з американськими військовими, які тренують українців.

Британська розвідка відзначає зростання ролі у російсько-українській війні морських дронів та допускає, що їх можуть використати проти найслабших точок у логістиці самої РФ морським шляхом.

Тим часом, в Ірані, який допомагає Росії із безпілотниками, заявили, що отримали технологію надзвукових крилатих ракет.

Танки, навчання на F-16, нові Patriot

Німеччина виявилась "неназваною країною", яка поставить Україні додаткові танки Leopard 1.

Крім того, Україна отримала від Німеччини ще дві пускові установки ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден вже дав згоду на те, щоб союзники починали навчання українських пілотів на винищувачах F-16. А ще Сполучені Штати підтвердили надання пакету військової допомоги Україні цього тижня.

Минулого тижня CNN опублікував результати свого опитування, згідно з яким 55% американців вважають, що Конгрес не повинен надавати додаткове фінансування на підтримку України, а 51% стверджує, що США вже зробили достатньо для допомоги Києву.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні не бачать ознак зменшення підтримки військової допомоги України з боку американців.

Посол Австрії привіз для Херсона і Миколаєва генератори, комп’ютери та медичну допомогу.

Щодо переговорів про мир і безпеку

Латвія приєдналась до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Прем’єр країни Каріньш пообіцяв довготривалу підтримку України у війні проти російського агресора.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі лідери країн "Групи семи" (G7) оголосили спільну декларацію щодо майбутніх безпекових зобов’язань для України.

Декларація відкрита для українських партнерів поза сімкою та вже 12 додаткових країн (ще до Латвії) висловили згоду доєднатися до ініціативи.

Однак узгодження самих зобов’язань ще попереду. 3 серпня почалися перемовини з США.

Про те, чому є ризики, що безпекові зобов'язання можуть лишитися на рівні політичних угод, і чим українська рамкова декларація відрізняється від аналогічних безпекових відносин США з Ізраїлем та Тайванем – у цікавій статті юриста-міжнародника Михайла Солдатенка Ізраїльська модель з українським акцентом: якими можуть бути безпекові "гарантії" США.

Щодо "мирного плану" України, то Чехія запропонувала допомогу у втіленні "формули миру" у сферах ядерної безпеки та переслідування воєнних злочинів.

Слід також додати, що Рада нацбезпеки Туреччини закликала Україну і РФ до негайних переговорів.

Зернова ініциатива

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара веде переговори зі сторонами щодо відновлення Чорноморської зернової угоди і поклав на Захід відповідальність за відновлення "зернової угоди".

"[президент РФ] Путін, як і ми, чутливо ставиться до питання доступу наших африканських братів до зерна. Думаю, що ми можемо знайти спільну мову в цьому питанні", – додав Ердоган, вказуючи на нещодавню розмову з російським президентом.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

На нещодавньому форумі "Росія-Африка" представники африканських країн закликали Путіна повернутися до "зернової угоди" і продовжити постачання зерна в Африку.

У відповідь на це глава Кремля заявив, що РФ більше не повернеться до "зернової угоди". Замість цього він пообіцяв безкоштовно доставити низці африканських країн 50 тисяч тонн зерна в наступні кілька місяців.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав смішною обіцянку РФ безкоштовно поставити зерно в Африку.

Він нагадав, що пропозицією РФ було "постачання зерна до пів дюжини країн, близько 50 тисяч тонн", тоді як зірвана нею "Чорноморська зернова ініціатива доставила 20 млн тонн до країн з низьким і середнім рівнем доходу".

Тим часом, Чехія просить на рівні ЄС врегулювати ситуацію з імпортом зернових і м’яса птиці з України.

"Під час зустрічей з фермерами ми часто говорили про збільшення ввезення сільськогосподарських товарів з України. Я відчув їхню стурбованість цією ситуацією. Саме тому я направив сьогодні листа єврокомісару Янушу Войцеховському з проханням вирішити цю проблему" – заявив міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний.

Санкції проти Білорусі

США і Канада оголосили нові санкції проти Білорусі до третьої річниці масових протестів.

Інше щодо України

У ЄС нарахували понад 4 млн людей з України, які мають тимчасовий захист.

Дві третини українських біженців у Чехії живуть за межею бідності.

Американці назвали найпопулярніших ньюзмейкерів: у топі – принц Вільям і Зеленський.

Посол ЄС привітав запуск у Раді антимонопольної реформи.

Решта новин дня

У Німеччині арештували працівника Бундесверу, що міг шпигувати для Росії.

У Фінляндії співробітника російської дипмісії звинуватили у нападі на активіста.

Німеччина витратила 55 тисяч євро на зачіски та макіяж Меркель після її відставки.

Ексглава МЗС Австрії оселилась у російському селі.

У Болгарії депутат пішов з політики після скандальних коментарів про жінок.

У Кишиневі відмовилися карати лікаря, який "жартував" про розстріл пацієнтки за російську мову.

Британія конфіскувала майно дочки першого президента Узбекистану.

У Грузії кількість жертв стихійного лиха зросла до 20 осіб, а у Норвегії через негоду 1200 евакуйованих, перекриті дороги та змиті у річку будинки.