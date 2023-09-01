Ракеты AMRAAM Украине, прогресс в контрнаступлении, импичмент для президента Грузии: новости дня

В США бачать деякі успіхи ЗСУ та замовляють для України ракети середньої дальності класу "повітря-повітря".

У Швеції назріває бойкот нобелівської церемонії через запрошення Росії, а Данія урізає чисельність посольства РФ.

На запит США заарештували ще одного росіянина, у Кіпрі, який допомагав Росії обходити санкції і отримувати необхідну електроніку. А от у Німеччини досі шукають поціновувача "русского мира", який ще 26 серпня ледь не вбив хлопчика за українську мову. Невідомий наказав дітям говорити російською.

До речі, у Німеччині 98-річного охоронця концтабору звинуватили у співучасті у вбивствах.

У Грузії президентці погрожують імпічментом, а Орбан потрапив під удар російської пропаганди.

Всі важливі і цікаві новини першого дня осені – у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Помітний прогрес" контрнаступу

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії зазначив, що ЗСУ могли достатньою мірою виснажити російські підрозділи, які тримають оборону в Запорізькій області, щоб пробитися через їхні позиції. Українські війська сформували передумови для тактичного успіху – прориву першого ешелону оборони ЗС РФ.

Однак в естонській розвідці вважають, що ЗСУ буде дуже складно домогтися результатів на оперативному рівні, тобто, перерізати сухопутний коридор до Криму.

До того ж у США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні.

Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати спостерігали "помітне просування українських збройних сил" на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

"Вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони", – сказав він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що партнери України знають реальну ситуацію з контрнаступальними діями, а твердження про їхні нібито повільні темпи знеохочують українських військовослужбовців.

"Ти щойно втратив двох своїх друзів. Тебе ледь не вбили. Ти проповз кілометр на животі, розміновуючи поле. Ти пожертвував собою – взяв цей клятий російський окоп у запеклому бою. А потім ви читаєте, що хтось каже: "Хлопці, ви занадто повільні", – навів приклад він.

Тим часом, Пентагон замовив у американської компанії Raytheon Missiles and Defense неназвану кількість ракет AMRAAM ("передові ракети повітря-повітря середньої дальності") на 192 млн доларів.

З них понад 7 млн доларів – з бюджету Ініціативи з безпекової допомоги Україні за 2023 рік.

Нобелівський скандал

Запрошення посла Росії на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій у Стокгольмі викликало жорстку критику з боку політиків у Швеції: деякі планують бойкотувати захід.

Кілька лідерів опозиційних партій скасували свої запрошення, а представники уряду розглядають можливість відмовитися від участі у заході.

Україна засудила запрошення на вручення Нобелівської премії послів РФ та Білорусі.

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", – підкреслив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна різко обурився запрошенню представників РФ та Білорусі.

"Ми були єдині в ізоляції росіян і білорусів на міжнародній арені, але в Москві та Мінську все ще існує певна надія на доброзичливість Заходу. Ми повинні залишити цю помилку в минулому", – зазначив він.

Тим часом, країни ЄС продовжують згортати свою присутність в РФ та присутність російських дипломатів в Європі. Так, консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську, а Данія оголосила про скорочення штату посольства Росії в Копенгагені за принципом взаємності до 5 дипломатів і 20 адміністративно-технічних співробітників.

Порушення санкцій і напад на дитину

Від звичайних росіян і прибічників "русского мира" Європа досі не ізольована. І вони продовжують "робити своє", на користь злочинного кремлівського режиму.

Наприклад, 33-річний Артур Петров, який має подвійне російсько-німецьке громадянство і проживає в Росії та на Кіпрі, разом із двома іншими росіянами шахрайським шляхом закупив в американських дистриб'юторів велику кількість мікроелектроніки для ТОВ "Електроком ВПК". Зазначене підприємство – постачальника критично важливих електронних компонентів для виробників зброї та іншого обладнання в РФ.

Петрова арештували 26 серпня в Республіці Кіпр за запитом США.

Він отримав декілька звинувачень, серед яких: змова з метою обману США, порушення експортного контролю, контрабанда, шахрайство та відмивання грошей. Кожне з них передбачає максимальне покарання від 5 до 20 років.

А у Німеччині невідомий напав на 10-річного українця. Злочин стався ще 26 серпня.

Невідомий почув дітей в районі мосту у місті Айнбак в Нижній Саксонії і почав скаржитися, що малі розмовляють українською мовою.

Він наказав їм говорити російською, а потім сказав, що Україна почала війну. Якою мовою говорив чоловік, не уточнено.

Згідно з повідомленням прокуратури, невідомий нібито потягнув дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал.

Хлопчик вдарився об залізні балки, прикріплені до мосту. Він отримав травми голови та лівої ноги.

Коли хлопчик лежав у каналі, невідомий зловмисник нібито кинув у нього скляну пляшку, яка потрапила в область правого плеча дитини. Після цього нападник втік.

Зловмисника шукають.

Інший поціновувач "русского мира", але із Чехии, навіть воював проти України. Але вже отримав покарання – 21 рік ув’язнення. Однак адвокат припустив, що обвинувачений вже може бути мертвим.

Підручником по Орбану

У серпні-вересні 2022 року в українсько-угорських відносинах вибухнула чергова бомба – освітня.

Угорський орган, що регулює шкільні освітні програми, схвалив до початку нового року підручник географії за 8-й клас. Найбільше обурення в Україні тоді викликала ілюстрація, на якій нашу країну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. І на додаток підпис під цим малюнком: "Кому має належати Україна?".

Та минув рік, і Угорщина стикнулася з рівно такою проблемою.

"Зрада" прийшла від країни, яку Орбан обрав собі у партнери. Маніпулятивні, ганебні тези антиугорської пропаганди знайшли… у нових російських підручниках!

Докладніше – у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та директора Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського Підручником по Орбану. Як пропаганда у школах РФ створила проблеми союзнику Путіна в Європі.

Учасників революції-1956 в Угорщині в тому російському "підручнику" називають фашистами та "повсталими радикалами", що боролися проти радянських пам’ятників.

Для угорців революція 1956 року має сакральне значення. Напевно, навіть більше, ніж Революція гідності для українців. Навіть в угорській конституції повстання 1956 року визначено також як одне з трьох офіційних національних свят.

Публічне обурення через цю книгу об’єднало в Угорщині зараз усіх політиків та усі партії – за одним, але дуже великим винятком.

Цей виняток – Віктор Орбана та його команда.

Єдине, що ввечері міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відгукнувся про російський "підручник".

"Історія Угорщини, угорського народу та його прагнення до свободи має поважатись усіма. 1956 рік, торішня революція, є одним із найславетніших моментів угорської історії, коли угорський народ поклав життя за власну свободу й суверенітет своєї країни", – підкреслив міністр.

Він додав, що Будапешт "відмовляється приймати й заперечує будь-які твердження протилежного".

Імпічмент для президентки Грузії

Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом. Хоча й завідомо зрозуміло, що правляча партія не має необхідних для її відставки 100 голосів.

Сьогодні глава Євроради зустрівся з президенткою Грузії і "високо оцінив" її.

Тим часом, у Грузії стався неприємний інцидент на музикальному концерті.

У грузинській столиці Тбілісі служба безпеки концертного залу на стадіоні Михаїла Месхі, де проходив концерт американського гурту Imagine Dragons, не дала глядачці розгорнути прапор України.

Зустрічі Путіна

У Кремлі підтвердили, що зустріч президентів Росії і Туреччини Владіміра Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана в Сочі відбудеться 4 вересня.

Ця зустріч стане рідкісним візитом до Росії лідера країни-члена НАТО під час повномасштабної війни РФ в Україні. Анкара поки що не підтвердила дату проведення зустрічі.

Очікується, що на зустрічі Туреччина наполягатиме на відновленні Чорноморської зернової ініціативи, з якої Москва в односторонньому порядку вийшла в липні.

До того ж російський президент Владімір Путін у п’ятницю підтвердив, що найближчим часом планує зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Путін розповів, що з китайським лідером буде обговорювати "питання гуманітарної взаємодії двох країн".

Водночас він не уточнив, чи сам вирушить до Китаю, чи до нього приїде Сі, як це вже було в березні цього року.

Решта новин дня

Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону, а Єреван і Баку обмінялись звинуваченнями у стрілянині через кордон. ЄС закликав Азербайджан та Вірменію до деескалації.

Єврокомісар: У жовтні представимо пропозиції щодо розширення ЄС.

В Ірландії українських біженців розміщуватимуть у наметах.

Фінські соціал-демократи обрали наступника Санни Марін.

У Німеччині 98-річного охоронця концтабору звинуватили у співучасті у вбивствах.

У США двом учасникам штурму Капітолія присудили 15 і 17 років в’язниці.

Париж став першою у Європі столицею без прокатних самокатів за рішенням референдуму.

ЗМІ: Гаазький трибунал відпустив соратника Мілошевича за станом здоров'я.

Польща запровадить повернення тари від напоїв за відшкодування.