Швеция в НАТО, должность посла для Залужного, деньги на 800 тысяч снарядов: новости дня

Четвер видався досить позитивним.

Вже найближчими тижнями до України, завдяки партнерам, можуть прибути сотні тисяч артснарядів. Тим часом, російські окупанти, користуючись моментом продовжують тиснути на українських захисників.

Роль європейського "мотора" підтримки України на тлі пробуксовування багатомільярдного пакета допомоги США взяв на себе президент Франції.

Сьогодні він зробив чергову гучну заяву, що не має наміру встановлювати "жодних червоних ліній" у питаннях допомоги Україні.

Ще одна добра для Києва новина – остаточне приєднання Швеції до НАТО, що може додати їй рішучості для надання більшого озброєння Україні, у тому числі літаків.

Найбільша група в Європарламенті закликає швидко розробити План перемоги Україніи з триразовим збільшення допомоги.

Про все важливе і цікаве за 7 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Снаряди і допомога з США

Почнемо з дуже важливої для України теми – снарядів.

Президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники зібрали кошти для закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України.

Він додав, що далі уряд Чехії підпише меморандум із усіма країнами, що долучились до ініціативи – а таких 18 – і надасть детальну інформацію про графік і подальші кроки. Норвегія, до речі, також долучилась.

Президент Чехії прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Сьогодні Міністерство оборони Литви повідомило про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли 155-мм артилерійські боєприпаси.

Зараз вони конче потрібні, особливо у зв’язку з відсутністю допомоги зі Сполучених Штатів.

Російські окупанти, користуючись моментом, продовжують тиснути на Сили оборони України.

Британська розвідка зазначає, що РФ хоче захопити Часів Яр, але не здатна провести наступ.

У розвідці Литви заявляють, що РФ має достатньо ресурсів, щоб воювати в Україні з нинішньою інтенсивністю ще щонайменше два роки.

Тим часом, в США шукають додаткові варіанти допомогти Україні і, за даними ЗМІ, поки можуть виділити $200 млн з резервів Пентагону.

"Але жодне із цих зусиль не зможе замінити обсягу, масштабу, який нам забезпечило б схвалення запиту на додаткове фінансування", – зазначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Проблеми зі схваленням багатомільярдної допомоги Україні відбуваються через політичне протистояння напередодні президентських виборів в Сполучених Штатах.

Ймовірними кандидатами в президенти стануть діючий очільник Білого дому Джо Байден (демократи) та експрезидент США Дональд Трамп (республіканці).

Сьогодні стало відомо, що Трамп викликав Байдена на дебати. Цікаво, що сам Трамп відмовлявся від дебатів зі своїми однопартійцями під час праймеріз.

А ще слід додати, що у Конгресі США почали розслідування через використання росіянами Starlink в Україні.

Макрон проти "червоних ліній"

Роль європейського "мотора" підтримки України на тлі багатомісячного пробуксовування ухвалення 61-мільярдного пакета допомоги США взяв на себе президент Франції Емманюель Макрон.

Про те, як він активізувався з середини січня поточного року – читайте в огляді Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.

А сьогодні вранці французький президент зустрічався з лідерами парламентських партій Франції і підтвердив їм, що не має наміру встановлювати "жодних обмежень" або "жодних червоних ліній" щодо підтримки з боку Франції.

Його заяви, зокрема, переповіли лідер комуністів Фаб'єн Руссель та лідер ультраправого "Національного об’єднання" Джордан Барделла.

Нова порція гучних заяв від Макрона, ймовірно, буде озвучена сьогодні, коли міністри закордонних справ і оборони Франції проведуть зі своїми колегами з інших країн-союзників відеоконференцію, щоб детальніше обговорити пропозиції президента Макрона.

Сьогодні вдень Молдова та Франція підписали дві угоди – про співпрацю у сфері галузі оборони та економіки – під час візиту молдовської делегації до Парижа.

Як пояснив президент Франції Емманюель Макрон, угода про оборонну співпрацю передбачає зокрема "відкриття в найближчі місяці постійної оборонної місії Франції у Кишиневі", додавши, що "це лише перший крок".

Наступного тижня, 12 і 13 березня, заплановані дебати щодо України в обох палатах парламенту – з подальшим голосуванням за підписану раніше в лютому двосторонню угоду про безпекову співпрацю.

Нарешті, очікується поїздка самого президента Франції в Україну, обіцяна ним самим "до середини березня".

І можливо, до цієї поїздки ідея про відправку військ в Україну, яка спочатку шокувала союзників, уже набуде своїх практичних обрисів.

Швеція офіційно в НАТО

Ще одна добра для України новина – посилення НАТО.

Альянс посилився Швецією – країна остаточно стала 32-м членом НАТО.

7 березня у Вашингтоні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вручив держсекретарю США Ентоні Блінкену підписані документи щодо вступу Швеції.

Це завершує багатостраждальний процес вступу Швеції у НАТО, яка розраховувала завершити його разом з Фінляндією, але у підсумку він затягнувся більш ніж на рік.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що усе те, чому Путін хотів запобігти, він, навпаки, спричинив своїми діями, своєю агресією.

Для України розширення Альянсу означає, що тепер Швеція може бути більш рішучою у наданні ЗСУ зброї, у тому числі своїх літаків.

У понеділок Північноатлантичний альянс розпочав навчання Nordic Response в Норвегії – понад 20 тисяч солдатів з 13 країн беруть участь у навчаннях, які триватимуть в північних регіонах Фінляндії, Норвегії і Швеції.

Новий президент Фінляндії Александер Стубб сьогодні здійснив свій перший закордонний візит в Норвегію – на навчання НАТО.

Водночас у Польщі проходять навчання Dragon-24, які є частиною більших маневрів Steadfast Defender.

Steadfast Defender називають найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав політичних соратників у Європі усвідомити нову реальність, у якій масштабна війна знову можлива, і думати та діяти відповідно до цих нових реалій.

"Епоха миру скінчилася, поствоєнна епоха скінчилася. Ми живемо у новий, передвоєнний час, а для деяких наших братів це вже не "передвоєнна" епоха, а повномасштабна війна у своєму найжорстокішому вигляді", – наголосив Дональд Туск.

План перемоги України і тисячі БПЛА

Європейська народна партія (ЄНП) – найбільша політична група Європейського парламенту, яка, ймовірно, збереже лідерство і після виборів у червні, – ухвалила спеціальну резолюцію щодо Плану ЄС для перемоги України.

Партія наполягає на тому, щоб Єврокомісія та НАТО підготували в найближчому майбутньому чіткий колективний План перемоги України.

Вони пропонують, щоб західна військова підтримка щорічно перевищувала 0,25% західного ВВП, що забезпечить втричі більшу військову підтримку Україні, ніж вона отримала у 2023 році.

До речі, правоцентристська Європейська народна партія сьогодні схвалила Урсулу фон дер Ляєн кандидаткою на посаду президента Єврокомісії.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних Сил України.

Йдеться про FPV-дрони, ударні безпілотники, а також розвідувальні та морські дрони.

А парламент нейтральної Швейцарії підтримав використання активів РФ на фінансування України.

Тепер уряд країни може працювати над створенням міжнародно-правової бази для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу.

Посада посла для Залужного

Ще одна гучна, але несподівана для широкого загалу новина, – колишній головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний може стати новим українським послом у Великій Британії.

Співрозмовник "Європейської правди" в уряді раніше казав, що в МЗС позитивно ставляться до призначення Залужного послом у Британію, але виступають за те, щоб перед відрядженням ексголовкома минули кілька місяців, щоб він підтягнув англійську мову.

"Він (Залужний. – Ред.) може бути дуже успішним у Британії, оскільки буде вхожим в усі клуби, а політика у Британії робиться саме так", – говорив співрозмовник.

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