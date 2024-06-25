Старт переговоров с ЕС, ордер Гааги на арест Шойгу, разгром России в ЕСПЧ: новости дня

Сьогодні, без перебільшення, історичний день! Було чимало позитивних новин!

ЄС і Україна офіційно дали старт переговорам про членство, Росія розгромно програла в Європейському суді з прав людини, а Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт ексміністр оборони РФ і начальника російського Генштабу.

Помічник держсекретаря США озвучив стратегію успіху України у війні, а уТрампа представили план припинення війни.

Україна отримала перші боєприпаси в рамках чеської ініціативи, а Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot.

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Про все важливе і цікаве за вівторок, 25 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Старт переговорів про членство в ЄС

Цей день настав – ЄС і Україна офіційно дали старт переговорам про членство.

Перша Міжурядова конференція щодо вступу України в ЄС, яка дає офіційний старт перемовинам про членство України в Європейському Союзі, відбулася сьогодні у Люксембурзі.

На міжурядовій конференції сторони обмінялися позиціями і заявами щодо вступних переговорів.

"Коли ми підписали заявку на вступ до ЄС на 5-й день повномасштабної війни, багато хто сказав, що це була лише мрія. Але ми зробили цю мрію реальністю", – відреагував президент України Володимир Зеленський.

За його словами, саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі.

Міністерка закордонних справ головуючої у ЄС Бельгії Аджа Лябіб заявила, що 25 червня стане історичним днем початку перемовин про вступ України до Євросоюзу, і що це чіткий сигнал для Кремля.

"Думаю, це також чіткий сигнал для Владіміра Путіна, який намагався послабити Україну, відібрати її майбутнє, замість українців визначити майбутнє країни, що – навпаки – Україна лише наближається ще ближче до ЄС", – заявила міністерка закордонних справ Бельгії.

Довгий шлях попереду

А самі по собі переговори по суті розпочнуться з відкриттям переговорних глав. Першими відкриють глави і кластери, що стосуються засадничих питань Євросоюзу.

Оптимістичний прогноз, на який розраховує Україна, передбачає відкриття перших глав або першої глави на початку 2025 року.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав історичним моментом старт переговорів про вступ, але попередив про довгий шлях попереду.

Міністерка закордонних справ головуючої у ЄС Бельгії Аджа Лябіб зазначила, що Україні потрібно буде продовжити реформи у сфері верховенства права і базових прав людини, посилювати демократичні інституції, продовжувати реформу державного управління, а також рухатися до відповідності економічним критеріям.

"Особливу увагу слід буде приділити судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також захисту і недискримінаційному ставленню до осіб, що належать до національних меншин", – зазначила вона.

За її словами, прогрес за фундаментальним кластером визначатиме загальні темпи переговорів.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка очолює українську делегацію на переговорах про вступ із Європейським Союзом, підтвердила готовність України виконати 11 вимог Угорщини стосовно захисту прав національних меншин.

"Очікуємо такого ж внеску для подальшого взаєморозуміння, довіри та поваги від наших партнерів-сусідів", – підсумувала вона.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що шлях України та Молдови до ЄС буде складним, але сповненим можливостей. До речі, за даними ЗМІ, в ЄС погодили другий строк фон дер Ляєн на чолі Єврокомісії.

В правоцентристській Європейській народній партії (ЄНП), яка виграла вибори в Європарламент, заявили, що очікують на вступ України до Євросоюзу до 2030 року.

Данія виділить понад $21 млн Україні та Молдові для прискорення їхнього вступу до ЄС.

Туреччина заявила, що зблизилась із БРІКС через розчарування переговорами з ЄС.

Старт переговорів ЄС з Молдовою

Президентка Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ із ЄС.

Сьогодні після Міжурядової конференції Україна-ЄС почалася Міжурядова конференція Молдова-ЄС

Отже, Євросоюз офіційно розпочав переговори про вступ і з Молдовою.

"Сьогодні Молдова та Україна офіційно розпочинають переговори про вступ до ЄС. Наше майбутнє – в європейській родині.

Ми глибоко вдячні за непохитну підтримку Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю, Роберті Метсолі та бельгійському головуванню. Разом ми сильніші", – написала президентка Молдови Мая Санду.

Проєкт безпекової угоди з ЄС, захист українців

Сьогодні також відбулося засідання Ради Євросоюзу із загальних питань.

На ньому схвалили проєкт безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. Угоду, ймовірно, підпишуть вже цими днями.

А ще Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року.

Крім того, сьогодні шість прозахідних партій Грузії домовилися про співпрацю перед виборами.

Стратегія успіху України

Тим часом, у Пентагоні відповіли на звинувачення Росії у причетності США до "гібридної війни" проти них після українських ударів по Криму.

"Важливо озирнутися назад, саме до незаконного вторгнення Росії в Україну, важливо озирнутися назад і подивитися на те, як ми дійшли до того, що маємо сьогодні. І якщо вони (РФ. – Ред.) занепокоєні жертвами серед своїх військ, то нехай припиняють цю війну і повертають суверенну територію України, а не вводять туди свої війська без потреби", – підкреслив речник Пентагону Патрик Райдер.

Він також нагадав, що саме Росія несе відповідальність за вторгнення в Україну, що призвело до загибелі тисяч невинних українців.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн озвучив стратегію успіху України у війні.

Представник Держдепу зазначив, що перший крок до успіху України – зупинити спроби РФ прорватися на сході.

Він вказав, що для цього потрібно позбавити Москву можливості використовувати свої вогневі позиції з близької відстані, а також не дозволити завадити Києву відновлювати економіку завдяки достатній протиповітряній обороні та підтримці Заходу.

"Тоді ми підходимо до моменту, коли Росія має замислитися: "Чи можемо ми продовжувати боротьбу з тією дуже обмеженою міжнародною підтримкою, яку отримуємо, проти цієї набагато більшої коаліції країн?", – пояснив О’Браєн.

За його словами, визначення успіху полягає в тому, щоб Україна в підсумку була здатна управляти всією своєю міжнародно визнаною територією.

Також радники Трампа представили план припинення війни РФ проти України.

В плані йдеться, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах президента США буде вкрай важливо швидко посадити РФ і Україну за стіл переговорів.

Він передбачає, що після обрання президентом Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від переговорів, натомість Москву попередять, що відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Згідно з пропозицією, Москву також можна було б примусити сісти за стіл переговорів, відклавши на тривалий час обіцянку членства України в НАТО.

Під час мирних переговорів передбачається припинення вогню на основі наявних ліній зіткнення.

Артилерійські снаряди, ракети для Patriot

Україна отримала перші боєприпаси в рамках чеської ініціативи, а Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot.

Розгром РФ у ЄСПЛ та ордер на арешт Шойгу

Росія розгромно програла в ЄСПЛ справу щодо порушень прав людини у Криму.

"Це важливий етап та результат на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності!" – пояснила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

А судді Міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт колишнього міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу російських Збройних сил Валерія Герасимова.

Їх підозрюють у міжнародних злочинах, скоєних у період щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

"Є достатні підстави вважати, що підозрювані умисно заподіяли сильні страждання або серйозні тілесні ушкодження, а також шкоду психічному або фізичному здоров'ю, а отже, несуть кримінальну відповідальність за злочин проти людяності та інші нелюдські діяння, як це визначено у статті 7(1)(k) Римського статуту", – наголосили у суді.

Зеленський привітав ордери на арешт: Сподіваємось побачити Шойгу і Герасимова за ґратами.

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