Киев просит "Томагавки", больше импорта электричества из ЕС, Трамп сокращает разрыв: новости дня

Зеленський в Ісландії обговорив ідею підготовки українських батальйонів країнами Північної Європи, а президент Фінляндії просить Сі Цзіньпіна вплинути на Москву.

Тим часом, у різних частинах Фінляндії почали вилучати майно, що належить Росії.

Норвегія профінансує енергогенеруюче обладнання на 80 МВт для України, а ЄС обіцяє збільшити імпорт електроенергії взимку.

Поки європейські країни зміцнюють обороноздатність через загрози від РФ і її партнерів, міністр закордонних справ Угорщини зібрався до Білорусі на конференцію з безпеки.

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Про все важливе і цікаве за вівторок, 29 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Україна просить "Томагавки"

Президент України Володимир Зеленський у рамках "плану перемоги" просив у США "Томагавки", пише The New York Times.

"Томагавки" можуть вражати цілі на відстані понад 1500 кілометрів – у сім разів далі, аніж ATACMS, які Україна врешті отримала в обмежених кількостях.

Співрозмовник прокоментував таке прохання Києва як "абсолютно нереалістичне".

А от реалістичною, на сьогоднішній день, серед іншого, є передача 65 автівок швидкої допомоги від НАТО, 13 машин з розмінувальним обладнанням за підтримки Канади.

У Рейк’явіку на двосторонній зустрічі з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен Зеленський обговорив, серед іншого, про можливість участі Данії у підготовці української бригади.

Кожній країні Північної Європи пропонують підготувати та озброїти по українському батальйону.

Також український президент розповів про зустріч з президенткою Ісландії.

А у Китаї на зустрічі з Сі Цзіньпіном президент Фінляндії Александер Стубб порушив питання російської агресії.

Журналісти агентства Bloomberg стверджують, що це рідкісний випадок, коли Пекін публічно опинився під тиском за свою підтримку Москви.

До речі, ЄС остаточно схвалив мита до 35,3% на китайські електромобілі.

Тим часом, у різних частинах Фінляндії почали вилучати майно, що належить Росії.

Суд у Фінляндії дав згоду на арешт низки російських активів у країні за позовом української компанії "Нафтогаз". Цей крок спрямований на втілення рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі у квітні 2023 року про виплату 5 мільярдів доларів для компенсації збитків і втрати майна внаслідок окупації Криму.

Більше імпорту електрики з ЄС

Норвегія профінансує енергогенеруюче обладнання на 80 МВт для України, а ЄС обіцяє збільшити імпорт електроенергії взимку.

"З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт... Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зміцнення оборони Європи

Майбутній єврокомісар з оборони готуватиме ЄС до "найекстремальнішого військового розвитку" і пояснив, чому важливо інтегрувати український ВПК у європейський.

З 1 листопада у Латвії стартують перші повномасштабні навчання бригади НАТО.

У США почалось виробництво F-35 для Фінляндії, Португалія придбає у Франції до 36 САУ Caesar, а Норвегія надала майже 120 млн євро на новий Patriot для Румунії замість переданого Україні.

Сійярто їде до Білорусі

Поки європейські країни зміцнюють оборону через загрози від РФ і її партнерів, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зібрався до Білорусі на конференцію з безпеки.

Журналісти Politico стверджують, що цю зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.

Прессекретар МЗС Білорусі заявив, що цей захід "буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону".

Зауважимо, що Сійярто регулярно відвідує міста Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.

Тим часом, у партії Шольца готові налагодити відносини з "другом Путіна" Шредером.

Грузія після виборів

У суботу, 26 жовтня, Грузія обирала новий парламент.

Центрвиборчком країни повідомив, що перемогу із результатом трохи більше 50% отримала партія влади "Грузинська мрія".

Опозиція результатів виборів, які оголосила ЦВК, не визнала і на вечір понеділка скликала протест, де висунули вимоги представникам керівництва країни.

Серед вимог: "провести вибори заново, але провести їх має міжнародна виборча адміністрація".

Центральна виборча комісія Грузії вирішила перерахувати бюлетені п'яти виборчих дільниць у кожному виборчому окрузі, щоб перевірити дані.

Крім того, Центральна виборча комісія країни звернулась до прокуратури з проханням почати розслідування заяв президентки Саломе Зурабішвілі та опозиційних політиків про фальсифікацію парламентських виборів 26 жовтня.

Угорський прем’єр Віктор Орбан не побачив порушень на парламентських виборах в Грузії.

Він також заявив, що уряд Грузії не дозволив країні перетворитися на "другу Україну".

"Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС", – сказав Орбан.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе з перемогою партії "Грузинська мрія" на виборах.

Швеція зупинила співпрацю з владою Грузії. Також Канада перегляне відносини з Грузією після суперечливих виборів.

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