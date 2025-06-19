Трамп одобрил удар по Ирану, план касательно денег РФ, Ермак раздражает США: новости дня

У Чехії нагадали, що Росія вже 100 днів ігнорує пропозицію про припинення вогню, а у Британії розповіли про вигоду для РФ від ескалації на Близькому Сході.

Москва застерегла США від втручання в конфлікт між Іраном та Ізраїлем і попередила про "воістину непередбачувані негативні наслідки".

Трамп нібито схвалив удар по Ірану, але поки не поспішатиме з його реалізацією.

Тим часом на Заході намагаються робити все можливе, аби тільки потішити американського президента. І реорганізовують НАТО, і скоротили саміт.

Водночас, у Європі з’являється все більше голосів проти посилення обороноздатності.

Все важливе і цікаве за четвер, 19 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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100 днів ігнорування перемир’я

У Міністерстві закордонних справ Чехії нагадали, що Росія вже 100 днів ігнорує пропозицію про беззастережне припинення вогню в Україні.

У відомстві нагадали, що Україна "чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів" і 100 днів тому прийняла пропозицію про припинення вогню.

"А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на цивільне населення", – наголошується у повідомленні.

Тим часом, ескалація на Близькому Сході відволікає увагу міжнародної спільноти від розв’язаної Росією війни проти України, у чому у Москві бачать певну вигоду.

Про це йдеться в огляді британської розвідки.

"Однак конфлікт, ймовірно, негативно вплине на майбутнє постачання іранського військового обладнання до Росії", – додаю в Міністерстві оборони Великої Британії.

Трамп схвалив удар по Ірану

За даними Reuters, завтра країни Європи проведуть ядерні переговори з Іраном.

Переговори заплановані на рівні міністрів закордонних справ Ірану, Великої Британії, Франції, Німеччини, а також топдипломатки ЄС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Reuters, під час телефонної розмови з прем’єром Беньяміном Нетаньягу у середу ввечері закликав Ізраїль до стриманості у кампанії проти Ірану.

Згодом інформацію про переговори у Женеві підтвердив і сам міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Агентство Reuters також повідомляє, що Іран і США непублічно вели прямі переговори після ударів Ізраїлю.

На тлі переговорів стало відомо, що посадовці Сполучених Штатів готуються до удару по Ірану найближчими днями.

The Wall Street Journal пише, що президент США Дональд Трамп приватно сказав своїм помічникам, що схвалив план атаки на Іран, однак вирішив почекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Росія застерегла США від втручання в конфлікт між Іраном та Ізраїлем: це "стало б вкрай небезпечним кроком з воістину непередбачуваними негативними наслідками".

Президент США Дональд Трамп вагається щодо американського удару по ядерному об’єкту в Ірані ще й через сумніви, що такі дії будуть успішними, пише The Guardian.

Останніми днями американські військові нарощують сили в Близькому Сході.

У публікації The Wall Street Journal резюмують, що це також може бути тактичним ходом, щоб змусити Іран капітулювати або піти на поступки.

Дональд Трамп заявив у середу, що Іран знаходиться "за кілька тижнів" від володіння ядерною зброєю, хоча розвідка США, за даними NBC News, не бачить ознак, що Іран може швидко отримати ядерну зброю.

Президент США ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні, а до того часу прагне вирішити питання його ядерної програми шляхом переговорів.

Евакуація з Близького Сходу

Литва евакуювала з Ізраїлю близько 100 людей, а Франція готується евакуювати своїх громадян з Ізраїлю та Ірану.

Болгарія закрила посольство в Тегерані та евакуювала дипломатичний персонал, а Туреччина посилила охорону свого кордону.

Генеральний прокурор Британії, за даними ЗМІ, оцінює законність дій Ізраїлю в Ірані.

Загрози з РФ

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що навчання Білорусі та Росії "Запад", які заплановані на вересень, будуть у 2–3 рази меншими за масштабом, ніж у 2021 році.

А парламент Фінляндії підтримав вихід з Оттавської конвенції через погіршення безпекової ситуації у світі.

Задобрити Трампа

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте скорочує робочі місця в Альянсі в рамках масштабної реструктуризації, повідомляє Politico.

За даними співрозмовників видання, Рютте планує ліквідувати два підрозділи і скоротити десятки посад у штаб-квартирі в Брюсселі.

Як пише Politico, реорганізація, про яку раніше не повідомлялося, відбувається на тлі побоювань, що скептично налаштований до НАТО президент США Дональд Трамп може вийти з військового Альянсу.

Крім того, саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, пройде у суттєво скороченому форматі і триватиме менш ніж добу.

І це також, щоб підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.

У Гаазі може відбутись зустріч на високому рівні за участю України, європейських союзників і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

"Хоча на наступному тижні на саміті НАТО не відбудеться офіційної зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні лідерів, планується українська зустріч із Зеленським, Рютте та іншими європейськими лідерами в Гаазі безпосередньо після саміту НАТО", – повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Крім того, у Європейській раді розраховують на присутність президента України Володимира Зеленського на засіданні лідерів ЄС у Брюсселі 26 червня, але досі не отримали від Офісу президента офіційного підтвердження візиту.

Український президент поки не підтвердив свою участь.

Рух проти озброєння Європи

Уряд Швеції схвалив збільшення витрат на оборону.

Уряд країни разом з усіма парламентськими партіями досяг домовленості про безпрецедентне збільшення оборонного бюджету країни.

Основною метою є досягнення нового орієнтиру НАТО – 3,5% ВВП на оборону.

Іспанія протистоятиме планам НАТО щодо збільшення витрат на оборону.

А прем’єр Словаччини Роберт Фіцо на тлі вимоги Альянсу збільшення витрат на оборону задумався про нейтралітет.

Про те, навіщо Роберт Фіцо зробив таку скандальну заяву, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Вихід з НАТО заради перемоги: навіщо прем'єр Словаччини ризикує безпекою країни.

За день до саміту НАТО у Гаазі відбудеться "контр‑саміт", який скликає колишній глава уряду Італії та лідер "Руху 5 зірок" Джузеппе Конте.

У відкритому листі, який опублікувало Politico, Конте запросив до участі європейських політиків, "які виступають проти безрозсудної гонки озброєнь і відстоюють цінності миру та діалогу між народами".

Очікується, що учасники "контр‑НАТО" ухвалять спільну декларацію проти збільшення військових бюджетів і закличуть переглянути пропозицію про 5‑відсотковий показник, перш ніж її затвердить саміт НАТО в Гаазі.

Нова голова місії України при НАТО Альона Гетьманчук припускає, що в Альянсі, на відміну від України, часом більше бракує розуміння, що цей момент екзистенційний для них не менше, аніж для України.

За її словами, Україна не відмовиться від НАТО.

"Єдиною причиною, за якої Україна потенційно могла б відмовитись від амбіції стати членом НАТО – мала б бути відсутність самого НАТО. Або ж його руйнація зсередини чи ззовні настільки, що Альянс просто перестав бути привабливим та цікавим для українців", – наголосила вона.

Щодо санкцій

Європейський Союз планує залишати активи Росії на території ЄС у сумі 210 млрд євро замороженими для направлення надзвичайних прибутків від них на користь України, як мінімум, до кінця 2025 року.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна синхронізує санкції з партнерами та розширить тиск на російський енергетичний сектор.

Крім того, 14 країн Європи домовились посилити боротьбу з "тіньовим флотом" Росії.

Серед іншого, група європейських держав планує розробити керівні принципи "для сприяння відповідальній поведінці на морі, посилення дотримання міжнародного права та забезпечення прозорості морських операцій".

Різне щодо України

За даними Politico, глава Офісу президент Андрій Єрмак викликає роздратування у Вашингтона.

На кордоні зі Словаччиною тимчасово обмежено пропуск транспорту.

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