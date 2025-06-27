Орбан блокирует путь в ЕС, провал партии Туска, минные тральщики для ВСУ: новости дня

Угорський прем’єр блокує вступ України в Євросоюз, а його словацький колега – новий пакет санкцій проти РФ.

На щастя, ЄС хоча б продовжив ще на пів року вже запроваджені проти Росії обмеження. Але й є інші приємні новини з саміту лідерів Євросоюзу.

Тим часом посилюється конфлікт Орбана з Брюсселем через ЛГБТ-прайд.

У Грузії суд призначив двом опозиціонерам по 8 і 7 місяців позбавлення волі, а у Вірменії відбулися гучні затримання.

Румунія у 2024 році була "найдешевшою" для життя країною ЄС за вартістю продуктів, а рейс Wizz Air до Стокгольма здійснив екстрену посадку через влучання блискавки.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 27 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Орбан блокує шлях до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала всі завдання та заслуговує на відкриття першого кластера на переговорах з ЄС, що блокує Угорщина.

Вона наголосила, що під безперервним вогнем Україна ухвалює реформу за реформою.

"Це вражає. Саме тому Єврокомісія виступає за відкриття першого кластера переговорів. Україна виконала свою частину – тепер черга за нами. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує рухатися вперед", – заявила фон дер Ляєн.

На саміті Європейської ради, який відбувся у Брюсселі 26 червня, 26 держав-членів ЄС (крім Угорщини) письмово визнали те, що перший кластер у вступних переговорах готовий до відкриття, що Україна виконала всі технічні передумови для цього кроку.

Єдиною умовою, яка наразі лишається не виконаною, є політична згода з боку Угорщини, пояснили два джерела "ЄвроПравди".

Угорський прем’єр Віктор Орбан вихваляється, що Угорщина "зупинила" вступ України у ЄС на підставі "референдуму", який фактично є інструментом орбанівської пропаганди.

Орбан звинувачує Євросоюз у тому, що там "дурять Україну, обіцяючи неможливе".

Він вкотре повторив свої аргументи проти членства України у ЄС, зокрема, що приймаючи Україну до ЄС, Євросоюз "приймає і війну", та що в умовах війни і нестабільного фронту, мовляв, незрозуміло, якими є кордони і населення України.

"Де її кордони? Населення втекло. Ми не знаємо, скільки його є і скільки буде", – заявив угорський прем’єр.

Орбан також наголошує, що Україна до членства у ЄС мала б стати членом НАТО, як було з іншими країнами Центрально-Східної Європи, а оскільки це "небезпечно, бо спровокує Росію", то і її вступ у ЄС без військових гарантій безпеки "неможливий".

Про деталі саміту ЄС, за яким у Брюсселі спостерігали кореспонденти "Європейської правди", читайте в статті "Європа мінус Орбан". Як саміт ЄС шукав майбутнє для України та чому не здолали опір Угорщини.

Щодо санкцій проти РФ

На саміті 26 червня лідери Європейського Союзу досягли політичної домовленості про продовження санкцій проти Росії ще на пів року.

А сьогодні Комітет постійних представників Європейського Союзу (Coreper) фактично схвалив продовження секторальних санкцій проти Росії ще на пів року.

Водночас на саміті не вдалося погодити схвалення 18 пакета обмежень проти РФ через позицію Словаччини.

Але у ЄС упевнені, що подолають опір новим санкціям проти РФ з боку Словаччини.

Тим часом, Норвегія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а Німеччина готує механізм для блокування відновлення "Північного потоку-2".

Президент України Володимир Зеленський видав указ про введення в дію рішення РНБО щодо синхронізації санкційного тиску на Росію з боку України та її міжнародних партнерів.

Путін згадав про переговори

Після успішного для України саміту НАТО, який цього тижня пройшов у нідерландському місті Гаага, і угоди про "трибунал для Путіна" господар Кремля заявив, що Росія готова до наступної зустрічі з Україною у Стамбулі.

За словами Владіміра Путіна, предметом зустрічі може стати обговорення меморандумів сторін щодо припинення вогню.

Він визнав, що так звані меморандуми України та Росії з пропозиціями щодо припинення вогню – це "два абсолютно протилежні меморандуми".

А речник Кремля Дмитрій Пєсков назвав "небезпечними" плани Естонії приймати в себе літаки НАТО, здатні нести ядерну зброю.

Орбан і ЛГБТ-прайд

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що хоч і поліція може розігнати заплановий на 28 червня ЛГБТ-прайд, проте не буде цього робити, адже його країна – цивілізована.

Бельгія попередила своїх громадян щодо участі у Прайді в Будапешті: "Ми радимо всім учасникам проявити необхідну пильність і стежити за розвитком ситуації через ЗМІ та соціальні мережі посольства в Будапешті".

Ситуація довкола прайду у Будапешті давно набула загальноєвропейського розголосу.

Британія, Франція, Німеччина та 30 інших країн висловили підтримку ЛГБТ-спільноті Угорщини та Будапештському прайду.

Президентка Єврокомісії закликала Угорщину дозволити ЛГБТ-прайд.

До речі, у Чехії дозволили змінювати стать у паспорті без хірургічного втручання.

Трамп і мистецтво укладати угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що США підписали торгову угоду з Китаєм.

Трамп каже, що його адміністрація найближчим часом розішле країнам листи щодо тарифів.

"Дехто буде розчарований, бо їм доведеться платити мита", – зазначив він, не надавши додаткових деталей щодо тарифної політики чи переліку країн, яких вона стосуватиметься.

За даними Bloomberg, Євросоюз та США вважають, що зможуть укласти форму торговельної угоди до 9 липня.

Тим часом Іран відкинув заяву Сполучених Штатів про відновлення ядерних переговорів наступного тижня.

А американський президент попередив, що готовий бомбити Іран ще раз, якщо буде треба.

Судові рішення і кримінальні справи

В Грузії суд визнав винними опозиціонерів Ніку Мелію і Гіві Таргамадзе визнав винним у невиконанні вимоги тимчасової слідчої комісії парламенту.

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