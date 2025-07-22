Рада "убивает" евроинтеграцию, реакция ЕС, задержание Плахотнюка: новости дня

Головна подія дня – ухвалення Верховною Радою законопроєкту, який демонтує ключові запобіжники, що захищають незалежність НАБУ.

В ЄС закликають до співпраці з лівійським диктатором, щоб протидіяти Путіну, а в США пригрозили Китаю через "субсидування" вбивств, які Росія вчиняє в Україні.

Все важливе і цікаве за вівторок, 22 липня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Рада "вбиває" євроінтеграцію

Вчора ввечері посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро (НАБУ), під час яких було викрито підозрюваного агента РФ.

Уранці в понеділок СБУ провела обшуки в низки співробітників Національного антикорупційного бюро в межах операції з "нейтралізації російського впливу на НАБУ".

У НАБУ поскаржились, що до працівників Бюро застосували силу, а слідчі дії відбувались без ухвали суду. Там також заявили, що доказів участі затриманого працівника відомства в антидержавній діяльності немає.

Паралельно Спеціалізована антикорупційна прокуратура стверджувала, що СБУ отримала доступ до всіх спецоперацій НАБУ. У Службі безпеки України це пізніше спростували.

Посли країн "Групи семи" у спільній заяві зазначили, що уважно стежать за розслідуванням.

Вони нагадали, що підтримують "прозорість, незалежні інституції та належне врядування" та цінують партнерські відносини в Україні "для спільної боротьби з корупцією".

А сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, згідно з яким НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) стають залежними від рішень генерального прокурора. Наразі це незалежні антикорупційні інституції.

ЄС стурбований ситуацією, яка склалася.

"Ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", – наголосив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

За його словами, ЄС продовжуватиме стежити за ситуацією.

Він також зазначив, що Євросоюз наразі не розглядає можливість призупинки фінансування України через проблеми з НАБУ і САП.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що "серйозно стурбована" результатом голосування Верховної Ради за проєкт №12414.

"Демонтаж ключових запобіжників, що захищають незалежність НАБУ – це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС", – наголосила вона.

Новопризначений віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка запевнив відповідальну за розширення ЄС Марту Кос, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов’язань.

Докладніше про те, як українська влада "ламає" НАБУ та САП дивіться у свіжому відео "Європейської правди".

Щодо допомоги Україні

Литовська кампанія Radarom! придбала для України понад дві тисячі дронів, а Нідерланди готові зробити "істотний внесок" у поставки Україні Patriot.

В ЄС закликають до співпраці з лівійським диктатором, щоб протидіяти Путіну.

США пригрозили Китаю

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив, що Китай підтримує Росію в її агресії проти України, попереджаючи про потенційні заходи проти нього в разі відмови Москви від мирного врегулювання.

Американський дипломат вважає, що Китай потрібно "засудити за субсидування вбивств, які відбуваються на полях битв в Україні".

Він нагадав про погрозу президента США Дональда Трампа накласти вторинні тарифи на країни, які купують російську нафту, в разі відсутності прогресу в мирному врегулюванні.

"Вторинні санкції будуть значними. Вони вдарять по країнах, які купують російську нафту, будь то Китай, Індія чи Бразилія", – сказав Вітакер.

Міністр фінансів США Скотт Бессент анонсував перемовини з Китаєм щодо відтермінування дати, на яку планували запровадження високих тарифів, а також порушить питання про роль Китаю у війні РФ проти України.

"Думаю, ми вийшли на новий рівень з Китаєм, він діє дуже конструктивно", – зазначив міністр та висловив позитивні очікування щодо можливих домовленостей.

Тим часом Китай заблокував виїзд співробітника Бюро патентів США.

У Держдепі США заявили, що Китай не дозволяє виїхати співробітнику Бюро патентів і торгових марок США, який відвідував цю країну.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта цього тижня відвідають Азію.

Європейська делегація не очікує укладення жодних істотних угод за результатами зустрічі з китайською стороною, а прагне лише "відкритого, прямого та конструктивного діалогу", зазначив агентству Bloomberg один із посадовців.

Візит глави МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро сьогодні продовжив свій тур Україною.

Після візиту прифонтових Сум він відвідав Харків.

"Путін хотів, аби повірили, що він на сході України "як у себе вдома", тому що там говорять російською. Незламний Харків – вражаючий доказ протилежного: тут говорять російською, але невтомно борються із загарбником в ім'я свободи", – зазначив Жан-Ноель Барро у своєму X.

Нагадаємо, вчора Барро був у Києві та взяв участь у щорічній нараді українських послів в МЗС. Також він відвідав ЧАЕС, аби побачити наслідки російського удару.

Крім того, вчора президент України Володимир Зеленський нагородив французького міністра орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Барро під час візиту до Києва пообіцяв продовжити тиск на правителя Росії Владіміра Путіна.

Затримання "господаря Молдови"

Проросійські ліві у Молдові заявили про об’єднання, щоб скинути чинну владу.

Лідери Партії соціалістів, Партії комуністів, партії "Серце Молдови" та партії "Майбутнє Молдови" заявили про плани об'єднатися в виборчий блок для участі в парламентських виборах, що пройдуть 28 вересня.

До речі, Молдова планує відкрити на парламентських виборах лише дві дільниці у Росії.

Тим часом у Греції затримали колишнього "господаря Молдови" Влада Плахотнюка.

Глава поліції Молдови Віорел Чернеуцану повідомив, що молдовського олігарха Влада Плахотнюка затримали в аеропорту Афін по дорозі в Дубай – він перебував у Греції проїздом.

Міністерство юстиції Молдови розпочало процедуру екстрадиції олігарха Влада Плахотнюка, про затримання якого у Греції стало відомо у вівторок.

США про вихід з ЮНЕСКО

The New York Post повідомило, що американський президент Дональд Трамп ухвалив рішення про вихід США з ЮНЕСКО.

За словами державного секретаря Марко Рубіо, США повідомили генеральну директорку ЮНЕСКО Одрі Азулай про рішення вийти з Організації, бо членство в ній "не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про підтримку роботи Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) після рішення США вийти з неї.