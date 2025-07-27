Терпение США в отношении РФ иссякает, венгры спорят об Украине, шаг Австрии к НАТО: все за выходные

Рубіо каже, що у президента США вривається терпець щодо Росії: Трамп не дозволить заманити себе у цю пастку.

Орбан заявив, що Україна має бути "буферною державою", а також що Угорщина має бути присутньою в східній економіці.

Натомість головний суперник Орбана наполягає, що Угорщина не має дрейфувати, а має зайняти місце за "західним" столом.

У Польщі – скандал через заяву спікера Сейму про те, що його підбурювали до держперевороту.

Все важливе і цікаве за вихідні, 26 та 27 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Терпець США щодо РФ спливає

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп втрачає терпіння і бажання продовжувати очікувати від російської сторони кроків, які приведуть до закінчення війни в Україні.

"Він втрачає терпіння, він втрачає волю продовжувати чекати, поки російська сторона щось зробить, щоб завершити цю війну. Це не його війна, але він хоче привести її до кінця", – заявив держсекретар.

За словами Рубіо, Росія лише затягує час.

"Він (Трамп) не дозволить заманити себе у цю пастку. Він не збирається вести нескінченні розмови про розмови", – сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що під час переговорів між Україною та Росією у Стамбулі цього тижня було досягнуто згоди щодо важливості проведення саміту лідерів обох країн на території Туреччини.

Фідан зазначив, що бачить прагнення досягти "спільного рішення".

"Якщо так піде й далі – я вірю, що з'явиться проміжне рішення. У кожного є свій козир, який не розкривають. А ми намагаємось створити для цього сприятливу атмосферу", – додав глава МЗС Туреччини.

Щодо реформ

Президент України Володимир Зеленський у розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підкреслив важливість ухвалення законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів, вже наступного тижня.

"Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня", – написав президент у соцмережі Х.

Він також запевнив фон дер Ляєн, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

"Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів", – повідомив він.

Зеленський також повідомив, що провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном, в якій детально говорили про євроінтеграційний шлях України.

"Домовилися працювати над пошуком рішень, які дадуть змогу відкрити перший переговорний кластер найближчим часом. Важливо, щоб Україна й Молдова і надалі рухалися синхронно", – написав він.

В розмові йшлося також про роботу антикорупційної інфраструктури України. Він запевнив, що президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них.

Крім того, Україна синхронізувала свої обмежувальні заходи з 18-м пакетом санкцій ЄС проти РФ.

Володимир Зеленський у соцмережах уточнив, що йдеться про синхронізацію європейських санкцій в українській юрисдикції.

Також на вихідних стало відомо, що Литва виділить до 30 млн євро на Patriot для України.

Угорці сперечаються про Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре висловився проти вступу України до ЄС, заявивши, що це принесе війну до Євросоюзу.

" Україна не повинна бути прийнята до Європейського Союзу – що також принесе війну – навіть якщо весь Брюссель перевернеться догори дригом", – каже Орбан.

Угорський прем’єр заявив, що його країна пропонує українцям "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в Європейський Союз через побоювання бути втягнутими у війну.

"Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною країною під час Холодної війни", – сказав він.

Щодо зовнішньої політики Угорщини, то, на думку Орбана, "ми є частиною системи західного альянсу, але ми також повинні бути присутніми в східній економіці".

А ще прем'єр Угорщини пригрозив заблокувати новий бюджет ЄС.

"Затвердження нового семирічного бюджету вимагає одностайності, і поки ми не отримаємо решту (заморожених) коштів, не буде і нового бюджету ЄС", – сказав Віктор Орбан.

ЄС призупинив виділення мільярдів євро, призначених для Угорщини, поки триває суперечка про верховенство права.

Очільник угорського уряду також розкритикував ЄС за підтримку України і звинуватив Брюссель у планах встановити в Угорщині "проукраїнський і пробрюссельський уряд" на виборах наступного року.

Головний суперник Орбана, лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр сказав, що у російсько-українській війні немає сумнівів, хто є агресором.

Він вважає, що з нападом Росії на Україну "минуле пішло проти майбутнього" і немає сумнівів у тому, хто є відповідальним за війну.

Мадяр також вважає прийнятними контакти з Москвою, коли це може переконати Кремль укладати мир.

"Угорщина не має дрейфувати, а має зайняти місце за "західним" столом. Ми не маємо дрейфувати туди-сюди між Сходом і Заходом – наше місце було, є і буде у Європі", – наголосив Петер Мадяр.

Парламентські вибори в Угорщині пройдуть навесні 2026 року.

Крок Австрії до НАТО

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що відкрита до публічної дискусії на тему потенційної відмови країни від нейтралітету і можливого вступу до НАТО.

Міністерка при цьому зазначила, що думка "якщо ми нікого не чіпатимемо, то ніхто не чіпатиме нас" є наївною.

"Я принципово дуже відкрита до публічних дебатів про майбутнє австрійської політики безпеки і оборони. Хоча наразі в парламенті і серед населення немає більшості за членство в НАТО, такі дебати можуть бути дуже плідними", – додала вона.

Скандал у Польщі

25 липня спікер Сейму та лідер коаліційної партії "Польща 2050" Шимон Головня в інтерв’ю Polsat News заявив, що Польщі вдалося "уникнути колапсу держави".

За його словами, його нібито підбурювали заблокувати процедуру прийняття повноважень обраним президентом Каролем Навроцьким – якого підтримує опозиційна "Право і справедливість" – і побути у ролі виконуючого обов’язки глави держави.

"Мене запитували, чи готовий я вчинити держпереворот, тому що фактично йшлося про це", – заявив спікер Сейму.

Він не став казати, від кого нібито лунали такі заклики, та додав, що "настане час, коли ми будемо про це говорити".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував Головню.

Він вважає слова спікера надто необережними.

"Необдумані вчинки, необдумані слова можуть мати дуже серйозні наслідки. Ми це кажемо дітям, але так само це у політиці… Прошу зрозуміти, що політика – це серйозна гра, і з зовнішніх, і внутрішніх причин", – заяви польський прем’єр.

Згодом Головня опублікував пояснення на своїй приватній сторінці у Facebook, де ще раз підкреслив, що вжив слово "переворот" не у класичному його значенні, а як "політичний діагноз" – "щоб описати ситуацію, коли країну серйозно дестабілізують і підриваються демократичні принципи".

До речі, у Польщі опозиційна націоналістична партія "Право і справедливість" випереджає своїх суперників у владі на 4 процентні пункти.

Щодо визнання Палестини

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що британський уряд визнає Палестинську державу лише в рамках мирної угоди, досягнутої в результаті переговорів.

В Чехії заявили, що давно підтримують дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, але це має бути досягнуто шляхом прямих переговорів.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що визнання Палестинської держави до її створення може бути контрпродуктивним.

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