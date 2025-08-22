Жалоба Орбана и Фицо на ВСУ, Лукашенко отказал Трампу, обыск у Болтона: новости дня

У центрі уваги п’ятниці – "Дружба", яка об’єднує Путіна з Орбаном і Фіцо. Нафтопровід знову зазнав атаки. Росіяни кажуть, що він буде виведений з ладу щонайменше впродовж п’яти днів.

Угорщина і Словаччина, які досі отримують нафту з Росії, поскаржилися у Єврокомісію через удари ЗСУ по об’єктах на території країни-агресора. А Орбан навіть поскаржився ще й Дональду Трампу.

ЄС виділив Україні 4 млрд євро підтримки напередодні Дня незалежності, а генсек НАТО відвідав Київ.

В Італії помер 6-річний українець, якого збило авто на пішохідному переході, а у вересні можуть екстрадувати українця, затриманого у справі про підрив "Північних потоків".

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 22 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Два рівні гарантій безпеки

Сьогодні генсек НАТО Марк Рютте, напередодні державних свят України, прибув до Києва.

На спільній пресконференції з Володимиром Зеленським Рютте пояснив, що партнери домовляються про два рівні гарантій безпеки для України.

Перший рівень, за його словами, – максимальне посилення Збройних сил України.

Другий рівень – це те, "що нададуть Сполучені Штати і Європа".

"Над цим ми, власне, працюємо. І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І нові наші гарантії не мають бути такими", – сказав він.

Рютте наголосив, що майбутні гарантії мають бути такого рівня, щоб "Владімір Владімірович Путін, сидячи у Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову".

Естонія готова відправити в Україну до роти військових, а Румунія готова надати НАТО військові бази в межах гарантій безпеки для України.

Путін не планує зустріч

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.

Лавров підтвердив, що наразі зустріч Зеленського й Путіна "не запланована".

Президент США Дональд Трамп у пʼятницю заявив, що волів би не брати участі в потенційній зустрічі Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

"Знаєте, вони неначе лід і полумʼя. Вони не дуже добре ладнають, з очевидних причин. Але подивимося. І тоді побачимо, чи доведеться мені бути там. Мені б не хотілось", – додав він.

За даними CBS News, директорка національної розвідки США Тулсі Габбард заборонила ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією навіть із найближчими союзниками.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія станом на сьогодні не хоче закінчувати війну та робить все, аби відтермінувати її завершення і не допустити нових санкцій США.

Висока представниця Європейської Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас і міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен також не вірять, що Росія щиро хоче миру.

Скарга Фіцо і Орбана щодо "Дружби"

Словаччина і Угорщина поскаржилися Брюсселю на удари України по "Дружбі".

Сьогодні вранці міністр закордонних справ Петер Сійярто повідомив, що вночі Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав нападу".

"Поставки нафти до Угорщини знову зупинено! Це черговий напад на енергетичну безпеку нашої країни. Це чергова спроба втягнути нас у війну", – заявив він.

Росіяни повідомили угорському міністру, що відновлювальні роботи триватимуть щонайменше п'ять днів.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський потролив угорського колегу після його скарг: "Петер, ти маєш стільки ж солідарності від нас, скільки ми від тебе".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", яким Росія постачає нафту до Угорщини та Словаччини.

Американський президент нібито відповів: "Вікторе, мені не подобається те, що я чую – я дуже злий через це. Передай Словаччині, що ти мій великий друг".

Уряд Словаччини розгляне можливість звернення до суду, якщо не отримає звільнення від мита або компенсацію за припинення імпорту природного газу з Росії.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні подякував Трампу за підтримку після атаки на "Дружбу".

Про те, як удари по "Дружбі" пов’язані з євроінтеграцією України і до чого тут Орбан, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Удар по "Дружбі" та дзвінок Трампа: все про загрозу розділення Молдови і України на шляху до ЄС.

Допомога Україні

ЄС виділив Україні 4 млрд євро підтримки напередодні Дня незалежності.

"Напередодні 34-ї річниці незалежності України, яка відзначатиметься 24 серпня, ЄС надав черговий потужний сигнал незмінної підтримки, перерахувавши країні 4,05 млрд євро. З них 3,05 млрд євро – у межах Ukraine Facility та 1 млрд євро – через виняткову макрофінансову допомогу (MFA) Європейської комісії", – йдеться у повідомленні комісії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів про будівництво тренувального полігону для ЗСУ.

Він повідомив, що 1 вересня буде завершене будівництво нового тренувального полігону для польських і українських військових.

Тренувальний табір будують у партнерстві з норвежцями.

Різне щодо українців

В Італії помер 6-річний українець, якого збило авто на пішохідному переході, а у вересні можуть екстрадувати українця, затриманого у справі про підрив "Північних потоків".

Підозрюваний у підриві "Північних потоків" українець відкидає звинувачення.

Міністерство закордонних справ України повернуло 65 українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні.

Лукашенко відмовив Трампу

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у п’ятницю розвіяв сподівання на масове звільнення в’язнів, про яке президент США Дональд Трамп просив його під час телефонної розмови минулого тижня.

Лукашенко розвіяв надії на звільнення всіх політв'язнів після розмови з Трампом.

"Хочете півтори чи дві тисячі (як вони там рахують)? Забирайте до себе, везіть їх туди. Розраховувати на те, що ми випустимо бандитів, які палили, підривали, і вони це визнають, (не варто. – Ред.). Ми їх випустимо, а вони знову проти нас війну вестимуть? Тут мене суспільство не підтримає", – сказав Лукашенко.

Обшук у Болтона

Агенти Федерального бюро розслідувань США у пʼятницю провели обшук у будинку Джона Болтона – колишнього радника з національної безпеки Дональда Трампа.

За словами джерела CNN, ознайомленого з розслідуванням, воно пов'язане з можливим приховуванням ексрадником Трампа інформації, що стосується національної безпеки.

Президент США неодноразово критикував Болтона, який працював його радником з національної безпеки у 2018-2019 роках і став одним із його помітних критиків з консервативного крила.

Решта новин

Лісові пожежі в ЄС випалили рекордну площу розміром з Кіпр.

У Вільнюському аеропорту вдруге за два дні повідомили про вибухівку.

Звіт: російські ЗМІ особливо популярні в Німеччині попри санкції ЄС.

Прем'єр Канади оголосив про скасування значної частини мит на товари США.

Литва інвестує 20 млн євро в центр оборонних інновацій.