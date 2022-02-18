Мюнхенська конференція з безпеки, нові провокації РФ, зброя від Нідерландів: головне за день

За даними США, РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордону України; у Варшаві пройшла акція солідарності з Україною; глава МЗС України заявив, що ніяких наступів та диверсій Україна на ОРДЛО не планує; Нідерланди вирішили надати Україні зброю і не тільки; Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки потролив німців подякою за шоломи; Словенський телеканал показав карту із "російським Кримом"; Польща закупить у США 250 танків "Абрамс".

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Подвійне збільшення військ

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявляє, що Росія нині зосередила поблизу України 169-190 тисяч військових. Він нагадує, що станом на 30 січня військових було близько 100 тисяч.

За його словами, у той час як Росія намагається применшити чи обдурити світ щодо своєї наземної та повітряної підготовки, російські військові анонсували широкомасштабні військово-морські навчання в Чорному морі, Балтійському морі та Арктиці.

За словами посла, зараз спостерігається найзначніша військова мобілізація в Європі з часів Другої світової війни.

Слід додати, що Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України і закликом до президента Джо Байдена накласти значні санкції, якщо Росія вторгнеться в Україну.

У п’ятницю о 23:00 за Києвом президент США Джо Байден виступить із заявою щодо російської кризи.

"Російська криза": заклики до деескалації

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала відмовитися від терміну "українська криза" щодо нинішньої напруги між Росією з одного боку та Україною й Заходом з іншого.

Вона зазначила, що Росія створила неприйнятну загрозу, погрожуючи військами не лише Україні, "а й нам усім, безпековій архітектурі у Європі". Тому, ця криза не "українська" і потрібно бути дуже обережними з визначенням.

За її словами, наразі прямо серед Європи назріває нова війна.

Міністерка закликала Росію негайно відвести війська.

Міністерство закордонних справ Британії закликало Росію припинити ескалацію, зауваживши, що розвідка попереджала про плани Кремля створити привід для нової агресії проти України.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас також наголосив на необхідності негайної деескалації напруженості довкола України.

Він також наголосив на необхідності дотримання Мінських угод всіма сторонами. Дендіас попередив, що конфлікт в Україні не буде мати жодного переможця, всі програють.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що нинішня ситуація довкола України є іспитом для західної спільноти.

За словами Дуди, Україна та її народ довели останніми роками і ще чіткіше в останні дні, що вони хочуть бути демократичними, поважати спільні західні цінності, бути частиною Заходу. Він також зазначив, що "Україна склала свій іспит".

До речі, у Варшаві пройшла акція солідарності з Україною.

А от держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Заходу вдалося здивувати президента РФ Владіміра Путіна своєю підтримкою України.

Блінкен зазначив, що країни Заходу, які зіткнулися з російською загрозою, зуміли об'єднатися у своїй солідарності довкола України.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що лідери ЄС дотримувалися єдиного сценарію щодо президента РФ Владіміра Путіна, зірвавши його спроби посіяти розкол.

Російська ескалація на Донбасі

18 лютого в ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення на територію Росії, аргументуючи це тим, що Україна нібито готує наступальну операцію.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам про "український наступ".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чутки про нібито підготовку Україною наступу на окуповані райони Донбасу не відповідають дійсності.

Він підкреслив, що Україна не проводить та не планує жодних наступальних операцій чи будь-яких диверсій на Донбасі.

Крім того, міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту відреагувати на підігрівання напруги Кремлем і окупаційною адміністрацією на Донбасі та дезінформацію про "український наступ".

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що по обидва боки лінії розмежування на Донбасі проживають українські громадяни і для України абсолютним пріоритетом є їхній мир, безпека та добробут.

За даними ОБСЄ, у четвер вранці на лінії фронту на сході України відбулися "кілька інцидентів з обстрілами".

У місті Станиця Луганська внаслідок потрапляння снаряду, який пробив дірку в стіні дитсадка, постраждали троє людей.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка у Станиці Луганській.

Уряд Канади закликав Росію до деескалації на Донбасі та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Також зазначимо, що Ірландія закликала своїх спостерігачів у місії ОБСЄ на Донбасі залишити Україну.

Зброя для України: відмова Німеччини, допомога Нідерландів

У п'ятницю в Україну прибули подаровані Естонією протитанкові ракети Javelin. Ракети Javelin одразу вирушать у військові частини та на лінію фронту.

Нідерланди вирішили надати Україні снайперські гвинтівки, боєприпаси, радари, каски ти протиосколкові жилети.

Зокрема, уряд вирішив надати Україні 100 снайперських гвинтівок та 30 тисяч боєприпасів.

Окрім снайперських гвинтівок, буде надано п’ять радарів для виявлення озброєнь, тридцять металошукачів, два радари спостереження на полі бою та два роботи для виявлення морських мін.

Крім того, до Києва буде відправлено 3000 бойових касок та 2000 протиосколкових жилетів.

На засіданні глав МЗС країн ЄС у понеділок міністри розглянуть додаткову підтримку України.

Цього тижня Київ звернувся до ЄС з проханням про екстрену допомогу, яка може включати медикаменти, генератори електроенергії та інше обладнання для надання першої допомоги, необхідне на випадок нападу з Росії, сказав Reuters чиновник ЄС.

За його словами, країни ЄС, які досі уникали надсилання зброї Україні, розглядають можливість дослухатися до цих запитів із застосуванням механізму цивільного захисту ЄС.

А у парламенті Німеччини відхилили ініціативу ХДС/ХСС про надання Україні зброї.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повторила позицію про те, що ФРН, з огляду на роль Німеччини у Другій світовій війні, не бажає відступатися від свого принципу щодо зброї для України.

Мюнхенська безпекова конференція

18-19 лютого у Мюнхені проходить щорічна безпекова конференція. Конференцію відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів та голів багатьох найважливіших міжнародних організацій, таких як ООН, НАТО та ЄС. Президента РФ теж запрошували, але він відмовився.

Натомість, 19 лютого Росія проведе навчальні пуски балістичних та крилатих ракет, на них буде присутній президент РФ Владімір Путін.

Як зазначається, навчання сил стратегічного стримування пройдуть під особистим керівництвом Путіна.

У Міноборони РФ уточнили, що навчання було сплановано раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил.

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції.

Заява Зеленського та подальша дискусія з ним заплановані на суботу о 17:30-18:00 за київським часом. Модератором дискусії під назвою "Пермакриза Європи: Україна та європейська безпека" буде журналістка CNN London Крістіан Аманпур.

19 лютого в рамках конференції Ялтинська Європейська Стратегія (YES) та Фонд Віктора Пінчука проведуть 5-й Український ланч у Мюнхені на тему "Безпека Європи вирішується в Україні".

А мер Києва Віталій Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки потролив німців подякою за шоломи.

Інше: Польща купляє "Абрамси", скандал у Словенії

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