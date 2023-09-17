Три країни блокують зерно з України, Ердоган погрожує ЄС, 3D-принтери для ЗСУ: все за вихідні

Однією з найактуальніших тем вихідних лишалася проблема українського агроекспорту до деяких держав-членів ЄС.

Генсек НАТО і президент Фінляндії закликають готуватися до довготривалої війни, та ще й з ризиками її подальшої ескалації. Хоча, не уточнюють, про які саме часові рамки йдеться.

Україна отримала від США 3D-принтери для друку деталей до військової техніки, а четверо сенаторів-республіканців закликають Байдена негайно дати ЗСУ ATACMS.

Хто зна, може саме наступного тижня, під час візиту Зеленського до США, американський президент і оголосить про передачу Україні цих ракет.

Президент Туреччини погрожує ЄС, а Польща забороняє в'їзд авто з російською реєстрацією.

Цікаво, що у Британії заборонять тримати одну з порід собак. Як думаєте, чому і про яку саме породу йдеться?

Всі важливі і цікаві новини вихідних 16 та 17 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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Три країни блокують зерно

Однією з найактуальніших тем вихідних лишалася проблема українського агроекспорту до деяких держав-членів ЄС.

ЄС закликає Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктиву в питанні зерна з України.

Зазначені країни з п’ятниці запровадили односторонні обмеження на імпорт сільгосппродукції з України попри досягнутий раніше компроміс.

"Зараз важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу та конструктивно взаємодіяли. Зараз ми зосереджені на тому, щоб запровадити і змусити працювати нову систему, про яку щойно оголосили", – сказала речниця Єврокомісії.

Вона додала, що зустріч із представниками країн ЄС у понеділок надасть можливість обговорити питання обмежень на імпорт українського зерна.

У п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

В уряді Німеччини привітали скасування ембарго на зерно з України.

"Україна продовжує потребувати нашої допомоги – і так довго, як це необхідно. Це також означає, що ми підходимо до викликів солідарно і не граємо на кризах один проти одного", – заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір.

Не повинно бути жодних національних поодиноких зусиль, а має бути об'єднаний підхід Єврокомісії та всіх 27 країн-членів, заявив політик "Зелених".

"Все інше просто грає на руку Путіну – і ставить під сумнів основні принципи нашого внутрішнього ринку", – сказав міністр.

Попри рішення Єврокомісії Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

За словами польського прем’єра Матеуша Моравецького, заборона імпорту українського збіжжя діятиме, допоки не буде вибудувано модель відповідної співпраці з Україною.

А польський єврокомісар домагатиметься, щоб саме Єврокомісія повернула заборону на український агроімпорт до п’яти держав-членів.

Заборона Словаччини на імпорт української агропродукції діятиме до кінця року.

Водночас Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна, а Болгарія скасувала заборону на імпорт ще до рішення на рівні ЄС.

Румунські фермери попросили уряд заборонити агроімпорт з України.

У понеділок болгарські фермери планують блокаду по всій країні, включно з прикордонними переходами, через рішення влади не продовжувати заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

Прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков порівняв цих фермерів із "терористами".

Тривала війна?

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг, що війна Росії проти України триватиме довго, й до цього потрібно бути готовими.

Він пояснив, що "більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося".

"Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас ми повинні усвідомлювати: якщо президент (Володимир. – Ред.) Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо президент Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир", – додав він.

Столтенберг підкреслив, що після завершення війни Україна повинна буде отримати гарантії безпеки, аби російська агресія проти неї не повторилась.

"Мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знову напала (на Україну. – Ред.). Ми не можемо більше дозволити Росії ставити під загрозу безпеку в Європі. Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО", – зазначив генсек.

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо також вважає, що війна проти України триватиме довго.

"Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть дуже сильно змінити ситуацію, і, на жаль, у гірший бік. У цьому полягає ризик такої широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", – сказав Нііністьо.

Він також виступив на захист обережної політики таких держав, як США й Німеччина, щодо надання Україні того чи іншого озброєння, зокрема для ударів по окупованому Росією Криму.

Разом з тим не зрозуміло, про які саме часові періоди йдеться, коли кажуть про довготривалу війну.

Глава Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що проблеми на полі бою і в економіці штовхають Росію все далі в руки "ненадійних гравців".

Російські збройні сили втрачають все більше і більше позицій, а вся Росія страждає від наслідків економічних санкцій і дипломатичної ізоляції, заявив Бауер на щорічній конференції Військового комітету НАТО в Осло.

Президент Росії Владімір Путін нещодавно зустрівся з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином. Уряд США застеріг Північну Корею від постачання зброї Москві.

Північна Корея може збільшити постачання артилерійських боєприпасів Росії для війни в Україні, але це навряд чи матиме велике значення, заявив очільник Об'єднаного комітету керівників штабів США Марк Міллі.

Сучасні дрони та 3D-принтери для ЗСУ

Білий дім відчуває двопартійну підтримку у Конгресі для додаткової допомоги Україні.

Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Салліван висловив впевненість у тому, що і Республіканська, і Демократична партії в Конгресі США підтримують продовження підтримки України попри обіцянки деяких республіканців заблокувати подальшу допомогу.

Разом з тим він визнав, що "є різниця між цим Конгресом і тогорічним Конгресом".

"І нам доведеться боротися з цим, коли ми будемо продовжувати дискусії, які триватимуть у наступні дні, про те, як надати Україні необхідні їй ресурси", – підкреслив Салліван.

До речі, група з чотирьох сенаторів від Республіканської партії США в суботу скерували президенту Джо Байдену листа, в якому закликали його надіслати тактичні ракетні комплекси ATACMS Україні для захисту проти російської агресії.

"США цілком здатні надати цю зброю без будь-якого помітного ризику для власної боєздатності. Україна значно послабила російську бойову міць і потребує лише невеликої частини наших накопичених ATACMS. Крім того, США мають можливість виробляти сотні ATACMS і високоточних ударних ракет на рік і поповнювати свої запаси в найближчій перспективі", – зазначають вони.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, зустрінеться з усіма американськими сенаторами в Конгресі й виступить із промовою, а після цього проведе зустріч із Джо Байденом у Білому домі.

Хто зна, може саме під час візиту до США наступного тижня американський президент і оголосить про передачу Україні ракет ATACMS.

А ще Україна отримала від США 3D-принтери для друку деталей до військової техніки.

Німецька компанія Quantum Systems передасть Києву 100 тактичних дронів нового покоління.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у п’ятницю.

"Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі, як президент Китаю? Тому Україна повинна виграти цю війну", – сказала Бербок.

Канада пожертвує понад $24 млн фонду для закупівлі військової допомоги Україні.

А ексглава британського уряду Борис Джонсон раніше розкритикував Захід за повільні поставки зброї Україні. В уряді Британії не погодились із критикою.

Слід додати, що у Чехії у суботу відбувся антиурядовий протест, учасники якого критикували і допомогу Україні.

Ердоган погрожує ЄС

Президент Туреччини Таїп Ердоган заявив у суботу, що Анкара може "порвати" з Європейським Союзом, якщо це буде необхідно.

Європейський парламент цього тижня ухвалив звіт про те, що процес вступу Туреччини до Євросоюзу за нинішніх обставин не може відновитися, й закликав ЄС вивчити "паралельні і реалістичні рамки" для своїх зв'язків з Анкарою.

Туреччина вже 24 роки є офіційним кандидатом на вступ до ЄС, але в останні роки переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Євросоюзу щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

"ЄС намагається відірватися від Туреччини. Ми будемо оцінювати ці події, і якщо буде потрібно, ми можемо порвати з ЄС", – сказав Ердоган журналістам перед поїздкою до США.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Євросоюз у "лицемірстві".

Угорського міністра обурило те, що ЄС критикує його державу й Туреччину за недемократичність, а насправді – "заздрить".

За словами Петера Сійярто, Євросоюз заздрить Угорщині та Туреччині через те, що їхні політичні системи стабільні, а їхні лідери користуються підтримкою громадськості.

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