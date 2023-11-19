Фінляндія закриває кордон з РФ, підготовка війни на Кавказі, Трамп виграв у суді: все за вихідні

Байден переконує Конгрес у необхідності підтримки України на тлі посилення протистояння між демократами і республіканцями менш ніж за рік до президентських виборів.

Головний претендент на участь у виборах від республіканців Трамп виграв ще один суд, де намагались завадити його обранню президентом США.

Спікер Сейму Латвії підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою.

Також, за її словами, Латвія щодня відчуває на своїх кордонах гібридну загрозу з боку Білорусі, яка підтримує російську агресію.

Гібридну загрозу, але напряму з Росії, відчуває і Фінляндія, яка через це, у ніч проти суботи, закрила чотири з восьми пунктів перетину кордону з Росією.

Ну а Орбан обіцяє протидіяти на шляху до членства України в Євросоюз.

Все важливе і цікаве за вихідні, 18 та 19 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Складна і делікатна "гра" у Конгресі

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії в суботньому зведенні зазначило, що зміни на лінії фронту в Україні в найближчій перспективі навряд чи очікуються.

У період невизначеності щодо фінансування Україні на наступний рік президент США Джо Байден не полишає надій переконати Конгрес у якнайшвидшому ухваленні пакету допомоги українцям.

От і на вихідних у виданні The Washington Post вийшла колонка Байдена, у якій американський президент переконує американців, що допомога Україні з боку його країни запобігає залученості американських військ у війни з Росією.

"Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю і економічну допомогу, щоб зупинити прагнення (президента РФ) Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі", – наголосив президент Сполучених Штатів.

За його словами, господар Кремля та терористичне угруповання ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію і скористатися наступним безладом, тому Америка не може і не дозволить цьому статися заради власних інтересів національної безпеки та заради блага всього світу.

Раніше Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, що не містить фінансування підтримки ні України, ні Ізраїлю.

Законопроєкт про витрати не включає прохання Білого дому майже на 106 мільярдів доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні.

Повідомляли, що об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватимуть у США 23 листопада.

Протистояння у Конгресі посилилося через вибори президента Сполучених Штатів, які мають відбутися менш ніж за рік.

Ескпрезидент США Дональд Трамп наразі є найпопулярнішим кандидатом на номінацію Республіканської партії для участі у виборах президента США у 2024 році. Але над ним нависають кілька кримінальних справ на федеральному рівні й у штатах Нью-Йорк і Джорджія, дві з яких стосуються його ролі у подіях 6 січня 2021 року.

В рамках однієї із справ, Окружний суд міста Денвер, що у штаті Колорадо, став на бік Трампа в позові, де вимагалось заблокувати його участь у партійному голосуванні в межах президентських виборів 2024 року.

Позивачі вимагали застосувати до експрезидента США 14-ту поправку до Конституції у зв’язку зі штурмом Капітолія 6 січня 2021 року й виключити його ім’я зі списків виборців на партійних виборах (праймериз) під час голосування за кандидатуру президента.

Спікер Сейму Латвії Дайга Мієріня назвала російську агресію глобальною загрозою, відповідь на яку також має бути глобальною.

"Ми маємо підтримувати максимальне посилення спроможностей України, щоб забезпечити поразку Росії на полі бою та якнайшвидше відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", – зазначила Мієріня.

За її словами, Латвія щодня відчуває на своїх кордонах гібридну загрозу з боку Білорусі, яка підтримує російську агресію.

Фінляндія закриває кордон з РФ

Гібридну загрозу, але напряму з Росії, відчуває і Фінляндія.

У ніч проти суботи, 18 листопада країна закрила чотири з восьми пунктів перетину кордону з Росією.

Із опівночі перестали працювати прикордонні пункти Іматра, Ніірала, Нуйямаа і Ваалімаа, розташовані вздовж кордону Східної Фінляндії. Обмеження діятимуть до 18 лютого 2024 року, але за потреби можуть бути продовжені.

У Фінляндії на прикордонному пункті Вартіус, що біля кордону з РФ, починається зведення тимчасових огорож у прикордонній зоні, фінські Збройні сили надають допомогу прикордонникам.

Біля будівлі парламенту Фінляндії в суботу близько 100 російськомовних громадян влаштували протест проти "закриття кордонів".

Як свідчать результати останнього опитування, фіни вважають РФ диктатурою і погіршили ставлення до "простих росіян". Крім того, понад 80% фінів вважають, що РФ має програти війну і забратись з України.

Інше щодо України

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан на з’їзді своєї партії "Фідес" у суботу повторив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".

"Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір "зеленим" ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства", – заявляв Орбан.

Він також заявив, що Угорщина повинна не виходити з Євросоюзу, а змінювати його, бо без "радикальних змін" ЄС, на думку Орбана, "просто розвалиться".

Блокада кордону з Польщею: черги – на десятки кілометрів, Україна створила штаб допомоги.

В уряді Німеччини закликають брати на роботу українців без достатнього знання мови.

Дві жінки та 6-річна дитина загинули внаслідок аварії автобуса з українськими пасажирами, що сталася в польскому селі Верешин Люблінського воєводства.

Що з паузою в Газі?

Президент США Джо Байден відкинув заклики до припинення вогню в секторі Гази, де військову операцію проти бойовиків ХАМАС проводить Ізраїль, заявивши, що це не призведе до досягнення миру.

Слід зазначити, що США продовжують "наполегливо працювати" над тим, щоб досягти угоди між Ізраїлем і ХАМАС, яка дозволить звільнити заручників в Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях, що проти ХАМАС веде Ізраїль.

Цій заяві передувала публікація у виданні The Washington Post, що угода передбачає припинення вогню щонайменше на п'ять днів, а перші 50 або більше заручників із 239 будуть звільнятися партіями кожні 24 години.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу закликав до гуманітарного припинення вогню в секторі Гази.

У Варшаві пройшла демонстрація на підтримку Ізраїлю, а у Берліні учасники пропалестинського "маршу у мовчанні" поводились гучно і агресивно.

Франція відправить друге судно-шпиталь до Гази. До речі, у Франції пенсіонеру дали тюремний строк за антисемітське графіті.

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