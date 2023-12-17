План розмінування Чорного моря, санкційний шантаж Австрії, вибори у Сербії: новини вихідних

Сполучені Штати нібито знайшли дієвий спосіб конфіскації активів РФ, а міністр оборони Естонії представив довгострокову стратегію військової підтримки України.

Болгарське радіо зупинило трансляцію інтерв’ю з послом РФ, а прем’єр Фінляндії думає над постійним рішенням щодо кордону з Росією.

А ще: ДТП з українцями у Словаччині, перший єврозерновоз "Укрзалізниці", погроза Північній Кореї від Сполучених Штатів.

Все важливе і цікаве за вихідні, 16 та 17 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Щодо допомоги Україні

За даними Financial Times, Сполучені Штати в межах дискусій у "Групі семи" стверджують, що існує спосіб конфіскації суверенних російських активів, який відповідає міжнародному праву, й відповідні обговорення в останні тижні зросли.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час віртуальної розмови з українським візаві Рустемом Умєровим цього тижня запевнив його в непохитній підтримці Таллінном Києва в повномасштабній війні проти Росії.

Під час розмови Певкур представив Умєрову довгострокову стратегію військової підтримки України й пакет допомоги обсягом майже 80 мільйонів євро, який нещодавно отримав схвалення уряду.

Австрія розблокувала нові санкції проти РФ після поступки України щодо Raiffeisen, а Болгарія, Румунія й Туреччина в січні підпишуть угоду про розмінування Чорного моря.

Крім того, Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо будівництва каналу "Дунай – Чорне море".

Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки.

Протидія загрозам з РФ

Болгарське радіо зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення посольства України. Генеральний директор Болгарського національного радіо (БНР) Мілен Мітєв пояснив, що на Болгарському національному радіо існують редакційні стандарти, за дотриманням яких стежить Програмна рада.

Гендиректор БНР уточнив, що рішення ґрунтується на "виявлених фактах недотримання редакційних стандартів", й висловив "наївне сподівання", що цей крок не сприймуть як цензуру.

Фінський прем’єр-міністр Петтері Орпо вважає, що уряд повинен розробити постійне рішення проблеми напливу шукачів притулку на кордоні з Росією, через який Фінляндія закрила всі пункти пропуску.

На думку прем’єра Фінляндії, дії Росії на кордоні можна назвати гібридною атакою.

До речі, протягом неділі на східний кордон Фінляндії, який повторно закрили, не прибуло жодного нового шукача притулку з території РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що оборонна промисловість Європи повинна активно нарощувати виробництво з огляду на те, що в майбутньому вже не зможе покладатись на США для гарантування безпеки.

Щодо блокади кордону України

На польсько-українському кордоні помер вже третій водій. Станом на суботу в’їзду до України очікували 2400 вантажних автомобілів.

Крім того, польські перевізники відновлять блокаду на КПП "Дорогуськ" з другої половини дня понеділка.

Нагадаємо, минулого понеділка очільник польської гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників. Вони подали заявку на новий протест, але отримали відмову.

Після того перевізники оскаржили рішення. У п'ятницю Люблінський окружний суд задовольнив їхню скаргу і скасував рішення голови гміни Дорогуська.

На 15 грудня на розблокованому КПП "Ягодин-Дорогуськ" пропускали вже приблизно стільки ж вантажівок, як у період до блокади.

Історичне прохання Шольца

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що на саміті ЄС той вмовив угорського прем'єра Віктора Орбана не ветувати початок переговорів про вступ України в ЄС.

"Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на саміті, щоб усунути загрозу угорського вето, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи", – зазначив Кулеба.

За його словами, цього тижня очільник німецького уряду завоював багато щирого і заслуженого захоплення в серцях українців.

Раніше Шольц підтвердив, що перед голосуванням за початок переговорів про вступ України в ЄС у четвер запропонував угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану випити кави за межами зали.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав не довіряти повідомленням ЗМІ про те, що угорський прем’єр Віктор Орбан залишив залу на саміті ЄС під час голосування за переговори з Україною за порадою канцлера ФРН.

Він окремо повторив, що рішення лідерів ЄС про початок переговорів про вступ України "не має практичного значення".

Решта новин

МЗС повідомило деталі ДТП автобуса з українцями у Словаччині.

"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії.

У Сербії проходять позачергові парламентські вибори, керівна партія може втратити більшість.

США пригрозили КНДР "кінцем режиму" у разі ядерної атаки.

Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході.