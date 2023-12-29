Реакція Заходу на удар РФ, російська ракета в Польщі, нова заборона для Трампа: новини дня

Головна тема дня – масований ракетний удар по Україні, який здійснила Росія. Як відреагували на це на Заході? Тим часом, Україна ініціює скликання Радбезу ООН.

Під час обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір країни-члена НАТО – Польщі. І хоча ви, напевно, розумієте, що порушення російськими засобами ураження повітряного простору Альянсу стає звичною практикою, але в огляді новин п’ятниці є багато деталей і цікавинок.

А також, серед новин дня, – дипфейк проти президентки Молдови, страйк лікарів у Німеччині та протести проти результатів виборів у Сербії.

Все важливе і цікаве за останню п’ятницю 2023 року – у дайджесті "Європейської правди".

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Реакція Заходу на удар РФ

Безумовно, головна тема п’ятниці – масований ракетний обстріл України, який здійснила Росія в ніч на 29 грудня. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. Є десятки загиблих та поранених.

"Знову підлі атаки Росії на Україну цього ранку. За повідомленнями, пошкоджено пологовий, житлові будинки, торгцентри та залізничні станції – все у святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", – заявила посол Британії в Україні Мартін Гарріс.

"Масштабним воєнним злочином" цей обстріл назвали і в Естонії.

Європейські країни висловили солідарність з Україною і обіцяють продовжувати підтримку, щоб вона могла реалізувати законне право на оборону.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель запевнив, що ЄС буде з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Приблизно те ж щодо допомоги Україні заявив і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак: "Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети – викорінення свободи і демократії. Ми не дозволимо йому перемогти. Ми повинні продовжувати стояти разом з Україною – стільки, скільки буде потрібно".

Після масованого обстрілу РФ Британія відправляє Україні сотні зенітних ракет для британських систем протиповітряної оборони.

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні: "Навіть у 2024 році ми не відійдемо від України ні на сантиметр".

У німецькій опозиції після атаки РФ знову закликали надати українцям Taurus.

Міністерство закордонних справ Франції також "найрішучішим чином" засудило масовані російські удари і запевняє, що їхня країна продовжить допомагати оборонятися від російської агресії.

Закликали до всієї необхідної допомоги Україні: Нідерланди, Латвія, Литва, Молдова.

Президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

Він сказав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну впливає на весь НАТО, безпеку Європи і майбутнє трансатлантичних відносин.

"Путін не лише намагається знищити Україну, він також погрожує деяким нашим членам НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють грубо поводитися в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті в це", – вважає Байден.

Україна ініціює скликання Радбезу ООН через останній масований обстріл РФ.

Російська ракета на території Польщі

Під час обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір країни-члена НАТО – Польщі. Порушення російськими засобами ураження повітряного простору блоку НАТО стає звичайною практикою, а реакція членів Альянсу передбачуваною.

Польща привела сили ППО у стан підвищеної готовності.

Як повідомив оперативний командувач Війська Польського генерал Мацей Кліщ, порушення повітряного простору Польщі тривало близько трьох хвилин, об’єкт залетів на 40 кілометрів углиб польської території.

Кліщ додав, що ракета потім повернулася в повітряний простір України.

"У зв'язку з маневрами, які вона здійснювала, і її вильотом з польського повітряного простору, я, як Оперативний командувач, не ухвалював жодних рішень щодо цього об'єкта", – пояснив генерал.

У Польщі біля кордону з Україною не знайшли ознак падіння російської ракети, а також вимагають в Росії пояснень інциденту з російською ракетою.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у п’ятницю ввечері провів телефонну розмову з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сіверою і пообіцяв надати технічну допомогу в разі потреби.

Генсек НАТО заявив про солідарність з Польщею після інциденту з російською ракетою.

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