Patriot з Нідерландів, дозвіл ЄС на переговори з Україною, блекаут на Балканах: новини дня

Нідерланди, слід за Румунією, оголосили про передачу Україні ще однієї системи Patriot. А в Сполучених Штатах пояснили, чому ухвалили рішення про пріоритетне постачання Україні ракет для ППО. Це рішення польський президент назвав проблемою.

Нагадаємо, що країни "вісі зла" також посилюють співпрацю. У Сенаті США пропонують визнати Росію спонсором тероризму після угоди Путіна з Північною Кореєю.

Блінкен обговорив з главою МЗС Південної Кореї поглиблення співпраці між РФ і КНДР. Держсекретар США подякував підвеннокорейському колезі за незмінну підтримку України.

А ще 21 червня – черговий великий день на шляху до членства України в ЄС!

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Ще один Patriot!

Нідерланди спільно зі ще однією державою передадуть Україні систему протиповітряної оборони Patriot!

Голова нідерландського Міністерства оборони Кайса Оллонгрен відмовилась говорити, яка саме країна допоможе з постачанням системи.

Нагадаємо, Нідерланди наприкінці травня оголосили, що за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні Patriot у короткостроковій перспективі.

Україна говорила, що в найближчій перспективі потребує сім зенітно-ракетних систем Patriot для захисту неба від російських атак.

Після цього про передання своїх систем оголосили Німеччина, а вчора – Румунія. До речі, сьогодні стало відомо, що проросійські хакери атакували Румунію.

Нагадаємо, Білий дім 20 червня повідомив, що Сполучені Штати нададуть пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.

"Ми бачили, як російські військові атакують українські міста. Ми бачили, як вони націлюються на енергетичну інфраструктуру, даючи зрозуміти, що хочуть вимкнути світло і відключити тепло, коли повернеться зима.

Тому нам стало зрозуміло, що ми повинні зробити щось для посилення спроможностей протиповітряної оборони України", – пояснив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що таке рішення США є проблемою.

"Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги поставок, потрібно дивитися на те, що світ змінився", – додав він.

РФ – спонсор тероризму

У Сенаті США пропонують визнати Росію спонсором тероризму після угоди Путіна з КНДР.

"Той факт, що він (Путін. – Ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти "ва-банк" і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму", – заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Своєю чергою сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Владіміром Путіном та Кім Чен Ином є "глибоко лякаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

Речник Держдепу США Метью Міллер назвав "неймовірно тривожною" заяву глави Кремля Владіміра Путіна, який сказав, що не виключає надсилання Росією зброї Північній Кореї.

"Звичайно, це дестабілізує Корейський півострів і потенційно призведе до того, що, залежно від типу зброї, яку вони надають, це може порушити резолюції Ради Безпеки ООН, які підтримала сама Росія", – додав він.

Міллер запевнив, що США будуть продовжувати працювати з союзниками в регіоні – Південною Кореєю, Японією та іншими – щоб відповісти на загрозу з боку Північної Кореї.

Тим часом бос Міллера – держсекретар США Ентоні Блінкен – провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом.

Під час розмови Блінкен засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема поточні поставки зброї, які порушують численні резолюції Ради безпеки ООН.

Він також підтвердив життєво важливе значення міцного альянсу між США та Південної Кореї в просуванні миру та безпеки.

Держсекретар подякував південнокорейському міністру за незмінну підтримку України.

Як відомо, після КНДР Путін відвідав В’єтнам.

Сполучені Штати відправляють дипломата до В'єтнаму після візиту Путіна.

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк відвідає країну "щоб підкреслити тверду прихильність США до реалізації американо-в'єтнамського всеосяжного стратегічного партнерства".

У вересні США та В'єтнам підвищили рівень відносин до всеосяжного стратегічного партнерства, що є найвищим рівнем дипломатичних відносин.

Євроінтеграція України

Рада ЄС офіційно повідомила про початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня.

"Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для перемовин про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі", – йдеться у заяві головуючої у Раді ЄС Бельгії.

Міжурядова конференція з Україною запланована на 15:30 за місцевим часом, з Молдовою – на 18:00.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Ради ЄС.

"Дякуємо Раді ЄС та бельгійському головуванню за те, що ви творите історію", – написав у своєму Twitter міністр закордонних справ.

Кулеба зазначив, що Україна встановила рекорд за швидкістю просування від заявки на вступ до відкриття переговорів, зробивши це всього за два роки і без "знижок", виконуючи встановлені вимоги та реформи в умовах повномасштабної війни.

"Україна як член ЄС посилить безпеку і процвітання для усіх європейців, а також буде робити вагомий внесок у нашу спільну європейську оборону, зовнішню політику, зелений перехід економіки, цифровізацію, інновації… Процес переговорів займе час. Але ми переконані, що здолаємо цей шлях", – зазначив Дмитро Кулеба.

Тим часом, Україна працює над виконанням 11 вимог Угорщини щодо прав нацменшин, повідомив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

Він заявив, що Київ сподівається на "певні конструктивні позиції" Угорщини в питанні вступу України в Європейський Союз.

9 червня, нагадаємо, завершилися вибори до Європарламенту.

Партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана думає приєднатися до "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) у Європейському парламенті.

Найсильнішою у цій групі є партія голови італійського уряду Джорджії Мелоні.

Так от в цій політичній групі Європарламенту вже попередили, що якщо угорська партія "Фідес" захоче приєднатися до "Європейських консерваторів і реформістів", то має надати письмову заяву про підтримку України.

Другий Саміт миру

В Офісі президента України налаштовані провести другий Саміт миру до кінця року. Провести його хочуть в країні Глобального Півдня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що Київ не прагне прямих контактів із Росією, але її участь у другому Саміті миру можлива за форматом Чорноморської зернової ініціативи.

Різне щодо українців

В Іспанії затримали п’ятьох підозрюваних в сексуальній експлуатації українок, у Норвегії зарізали українського біженця на інвалідному візку.

У Німеччині затримали трьох людей, зокрема українця, за підозрою у шпигунстві.

Санкції проти "Касперського"

США наклали санкції на менеджмент російської "Лабораторії Касперського".

Біля берегів Німеччини помітили російський корабель-шпигун.

Вірменія

Вірменія визнала Палестинську державу.

20 червня лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська і міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян провели зустріч у Вільнюсі.

Ймовірно через це до Міністерства закордонних справ Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Вірменії.

На зустрічі, як розповіли у білоруському міністерстві, "обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва з Вірменією".

Крім того, вірменському представнику було вручено ноту.

Нещодавно прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його країна вийде з ОДКБ, стверджуючи, що його члени "не виконують своїх договірних зобов’язань, а планують війну проти нас з Азербайджаном".

Згодом Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки керівником цієї країни є Александр Лукашенко.

Решта новин

Трамп гарантував, що не відправить війська в Україну, і заявив, що Байден ніколи не мав обіцяти Україні членства у НАТО.

Одразу три країни Балкан залишились без світла. Згодом назвали причину масового відключення електрики на Балканах.

Президент Німеччини закликає захистити ідеали ЄС від екстремістів, а лідер німецької опозиції політав за штурвалом винищувача Eurofighter.

Данський міністр закликав людей "згадати радість готування їжі вдома".

В аеропорту Мюнхена відбулась спецоперація поліції через секс у літаку.

Влада Парижа виявила високий рівень фекальних бактерій у Сені перед Олімпіадою.