Умови ракетних ударів по РФ, 4000 "міні-Таурусів", у Кремлі відмовили Ердогану: новини дня

Байден нарешті дозволив українцям використовувати американські ракети для ударів вглиб РФ.

Росія знову погрожує, а її європейські "посіпаки" перелякані.

Боррель вважає, що Євросоюз дуже повільний, а глава МЗС Литви взагалі заявив про провал європейської стратегії підтримки України.

У ЄС, тим часом, підвищують власну оборонну готовність і фіксують збільшення активності суден РФ, включно з кораблем-шпигуном.

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Про все важливе і цікаве за понеділок, 18 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Дозвіл на удари вглиб РФ

Вчора ввечері видання The New York Times повідомило, що влада України нібито отримала дозвіл США на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих в російському тилу.

Рішення про цей дозвіл нібито було ухвалено у відповідь на залучення солдат КНДР до бойових дій.

Очікується, що вперше ракети ATACMS далекобійністю 300 км застосують по території Курської області, у тому числі по розташованих там північнокорейських військових.

Досі щодо ударів американськими ракетами вглиб міжнародно визнаної території Росії діяла заборона. Через це Україна використовувала ці ракети лише по власній території під російською окупацією, зокрема по Криму.

Журналісти також зазначили, що це рішення розділило радників Байдена.

Згодом видання Axios повідомило, що рішення нібито стосується виключно Курської області РФ і задумане як реакція на залучення у війну військовослужбовців Північної Кореї.

Києву нібито повідомили про рішення три дні тому.

Пізніше у Білому домі відмовились прямо підтвердити дозвіл Україні на застосування далекобійних ракет по військових цілях, розташованих на території Росії, але згадали, що розробляли відповідь на залучення військ КНДР до війни.

"Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет", – сказав заступник радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер.

"Вирішальний момент" для України?

Президент Володимир Зеленський, коментуючи інформацію ЗМІ про наданий дозвіл на застосування далекобійних ракет по території Росії, заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов’язково", – прокоментував він.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не поспішає відкривати шампанське на тлі новин про дозвіл Україні бити вглиб РФ західною зброєю.

"Я поки що не відкорковую шампанське, тому що ми не знаємо реальних цифр того, скільки ракет є в українців, тож питання в тому, чи достатньо ракет надано… Другий момент – чи справді обмеження було знято, бо я бачив у повідомленні преси, що вони зняті лише частково", – вказав Ландсбергіс.

А президент Литви Гітанас Науседа назвав рішення США щодо далекобійних ударів "вирішальним моментом" у боротьбі України проти російської агресії.

"Цей день настав! Україна може завдавати ударів по військових об'єктах Росії за допомогою ракет дальнього радіуса дії. Це вирішальний момент у боротьбі з агресором Росією", – зазначив Науседа.

Він також підкреслив, що "мир не може бути досягнутий через слабкість", а є "нагородою сильних".

Президент Польщі Анджей Дуда привітав американський дозвіл на удари далекобійною зброєю по території РФ та наголосив, що це може стати переломним моментом у війні.

"Росія чітко бачить, що Україна отримує сильну, рішучу підтримку, і що ця сильна і жорстка позиція Заходу проти агресії проти суверенної і незалежної держави є тут абсолютно невблаганною і послідовною. Це дуже важливий, можливо, навіть переломний момент у цій війні", – заявив Дуда.

Також він наголосив, що ракети, які Україна зможе використовувати для ураження цілей в глибині Росії, допоможуть відсунути лінію фронту Росії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також схвально відреагувала на дані про те, що США нібито дали дозвіл Україні на удари далекобійними ракетами ATACMS для ударів по російській території.

Хоча Німеччина і Італія свою позицію з цього приводу не змінили.

Згодом високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що США дозволили Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів.

Він заявив, що російський лідер Владімір Путін не готовий до переговорів про мир після 4 тисяч днів війни проти України.

Путін обрав ескалацію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що вбачає у рішенні Байдена відповідь на залучення у війну сил Північної Кореї та останню масовану ракетну атаку по Україні, і це "мова, яку Путін розуміє".

Слід нагадати, що масовану атаку по Україні росіяни здійснили приблизно за добу після телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з Владіміром Путіним.

Нагадаємо, німецький канцлер визнав, що позиція Путіна щодо війни не змінилася.

А дії господаря Кремля після розмови довели: він не хоче переговорів і обирає ескалацію.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає помилкою телефонний дзвінок Шольца російському лідеру.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи розмову, наголосив, що Путін "не збирається змінювати свої цілі, тож ми маємо дуже рішуче підтримувати Україну".

"Телефонні дзвінки не роблять нашу позицію сильнішою, це зрозуміло", – констатував він.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішній удар російських терористів балістикою по Одесі, по житловому району, заявив: "Це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів".

За словами Зеленського, Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна.

"І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", – додав він.

Тим часом, президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що погодиться на розмову з Путіним.

У Кремлі відмовили Ердогану

Отже, судячи з усього, Путін не збирається припиняти війну.

У зв’язку з цим логічною виглядає і реакція Кремля на "мирний план" президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який той, за даними агентства Bloomberg, збирається представитина саміті G20 у бразильському Ріо-де-Жанейро.

За даними співрозмовників агентства, пропозиція Ердогана передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін.

Турецький президент також пропонує відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку кремлівському правителю Владіміру Путіну, стверджують джерела.

Речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що пропозиції, які опублікували ЗМІ, є неприйнятними для Росії.

"Варіант заморозки по лінії бойового зіткнення апріорі є неприйнятним для російської сторони", – сказав речник Кремля.

Реакція РФ і її "групи підтримки"

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що використання Києвом далекобійних ракет для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії, а також радикальну зміну суті та природи конфлікту".

"Відповідь Росії буде в такому разі адекватною і відчутною", – сказала речниця російського міністерства.

Незадоволені рішенням Білого дому і в європейській "групі підтримки" Путіна – в урядах Угорщини та Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що рішення Джо Байдена нібито може "повністю зірвати або затягнути мирні переговори" і що це "безпрецедентна ескалація напруженості".

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував рішення США.

"Провоєнний мейнстрим зробив останню, відчайдушну атаку на нову реальність. Ці сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого: розширення війни в Україні до глобальних масштабів", – вважає Сіяйрто.

До речі, а Сійярто і Фіцо обурювалися тому, що північнокорейські солдати вже стоять у Європі? Або тому, що Північна Корея посилить свої спроможності завдяки співпраці з Росією?

Обраний Дональдом Трампом радник з національної безпеки Білого дому, конгресмен від Флориди Майк Волтц заявив, що дозвіл на удари ракетами ATACMS по території Росії веде до ескалації.

Син Трампа назвав "ідіотським" зняття далекобійних обмежень для України.

4000 "міні-Таурусів"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив про намір передати Україні партію з 4000 дронів, оснащених штучним інтелектом, і які можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані.

За словами німецького міністра, ці дрони можуть "певною мірою подолати систему РЕБ противника, облетіти її".

Вони здатні "діяти на відстані 30 або 40 кілометрів у глибині території, а потім атакувати командні пункти, логістичні вузли та інші цілі", додав Пісторіус.

"Це важливий додатковий актив для українських збройних сил", – зазначив він.

В індустрії ці дрони порівнюють з ракетами Taurus, які канцлер Олаф Шольц навідріз відмовляється надавати.

А Австрія виділяє 8 млн євро на гуманітарну допомогу для України та Молдови.

"Провальна стратегія" ЄС

Сьогодні у Брюсселі відбулося засідання Ради ЄС, на якому міністри закордонних справ країн-членів, серед іншого, обговорили останню масовану ракетну атаку Росії по Україні, ситуацію у Грузії після виборів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де висловив вдячність європейським партнерам за їхню підтримку.

"Ми маємо залишатися непохитними. Жодного послаблення міжнародної ізоляції Росії. Жодного умиротворення агресора. Нічого про Україну без України", – акцентував міністр.

Сибіга зазначив, що справедливого миру можна досягти лише силою та своєчасними рішеннями.

"Україна є і повинна залишатися фактором єдності. Наша боротьба – це ваша боротьба. Наша перемога буде вашою перемогою", – підсумував міністр.

Глава МЗС Литви заявив про провал європейської стратегії підтримки України.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед відставкою також розкритикував надто повільні рішення ЄС щодо підтримки України.

До речі, Євросоюз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів із запізненням на пів року.

Сьогодні стало відомо, що ЄС направить технічну місію в Грузію, де влада взяла антизахідний курс. А президентка країни оскаржить результати парламентських виборів у Конституційному суді.

Європа підвищує готовність

Тим часом, країни Північної Європи представили нові поради, як вижити в умовах війни.

Генсек НАТО Марк Рютте оголосив, що Альянс посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні.

Німеччина представить нову стратегію розвитку оборонної промисловості, а німецькі військові отримали новий ударний гелікоптер у рекордний термін.

Польща налагодить виробництво вибухівки для снарядів та відкриє снарядний завод.

ВМС Греції продовжили навчання, аби блокувати перевалку російської нафти.

Диверсії і активність РФ

Фінська компанія каже про несправність свого кабелю зв’язку під Балтикою.

18 листопада компанія Cinia, що створює та обслуговує оптоволоконні мережі, повідомила про проблему зі своїм кабелем C-Lion1, що сполучає Фінляндію з Німеччиною. Причина проблеми ще невідома.

Довжина кабелю складає 1173 км, він пролягає від затоки біля Гельсінкі до Ростока у Німеччині. Цей кабель, запущений у 2016 році – єдиний підводний кабель зв’язку, що пролягає напряму до Центральної Європи.

Нагадаємо, у Ростоку минулого місяця Німеччина відкрила новий багатонаціональний військово-морський штаб на Балтійському морі, який здатний керувати операціями НАТО.

У понеділок ввечері стало відомо, що у Балтійському морі пошкодили ще один кабель зв’язку.

Кабель між Литвою та Швецією був "перерізаний у неділю вранці, близько 10:00".

А у Португалії заявляють про збільшення активності суден РФ, включно з кораблем-шпигуном.

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