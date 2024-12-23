Patriot і танки з Німеччини, Трамп хоче зустрічі з Путіним, новий уряд Румунії: новини дня

Візит словацького прем’єра до Путіна розкритикували, як у Словаччині, так і за її межами.

Німеччина передала Україні новий великий пакет військової допомоги. Генсек НАТО вважає, що Зеленський несправедливо критикує канцлера Шольца.

Обраний президент США каже, що Путін хоче якнайшвидшої зустрічі з ним, хоча у Кремлі не бачать "імпульсів" до неї.

Також Дональд Трамп запевнив своїх прихильників, що у США буде "лише два гендери", а також зазначив, що не відмовився від ідеї купити Гренландію.

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Більше важливого і цікавого за понеділок, 23 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Досить Фіцо"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у неділю зустрівся з господарем Кремля Владіміром Путіним.

За словами Фіцо, ця зустріч була "відповіддю на заяву президента України Володимира Зеленського, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію".

"Президент Росії В. Путін підтвердив готовність РФ продовжувати постачати газ на Захід і до Словаччини, що практично неможливо після 1 січня 2025 року, враховуючи позицію українського президента", – написав словацький прем’єр на своїй сторінці у Facebook.

Він також дорікнув Зеленському за прагнення санкцій, щодо російської ядерної програми.

За словами Фіцо, такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на атомних електростанціях Словаччини, що є неприйнятним.

Прем’єр Словаччини також заявив, що лідери ЄС знали про його поїздку до Путіна.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні очікує від Роберта Фіцо більше інформації про результати його зустрічі з главою Росії Владіміром Путіним.

"Безумовним обов'язком прем'єр-міністра є захист національних інтересів Словаччини, включаючи постачання нафти і газу для потреб Словаччини і партнерів по трубопроводу через Україну, а також постачання ядерного палива", – заявив Пеллегріні.

З іншого боку, за його словами, переговори з російським лідером під час війни, яка ведеться проти України, мають особливо сильний зовнішньополітичний вимір, враховуючи членство Словаччини в ЄС та НАТО.

Словацька опозиційна партія "Свобода і солідарність" (SaS) розкритикувала зустріч Фіцо з Путіним, назвавши ці переговори зрадою країни і союзників.

Політсила заявила, що Роберт Фіцо – ганьба для Словаччини.

Перед будівлею уряду Словаччини в Братиславі у понеділок відбулася акція протесту у відповідь на поїздку прем'єр-міністра країни до Москви.

Організатори заявили, що недільна зустріч прем'єр-міністра з Путіним посилює російський вплив і використовує питання транзиту газу для просування співпраці з Росією. "Зрадник", – вигукував натовп на адресу Фіцо.

Після завершення акції протесту натовп також скандував "Досить Фіцо" та "Слава Україні".

За словами представників громадського об'єднання "Мир Україні", своєю поїздкою Роберт Фіцо міг порушити закон, оскільки він співпрацює з агресором. Сьогодні вони планують подати скаргу до Генеральної прокуратури Словаччини.

Тим часом, партія словацького прем’єра втрачає рейтинг. Вже друге опитування цього місяця показало падіння популярності партії Роберта Фіцо Smer. Але це не через поїздку до Москви.

Агентство AKO збирало дані в період з 16 по 19 грудня, тому вони вже відображають рішення уряду і можливість оголошення надзвичайного стану як вирішення ситуації з відставками лікарів.

"Плазування перед масовим вбивцею"

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Москви. Український президент вважає, що бажання словацького прем'єра Роберта Фіцо вести справи з Росією є питанням безпеки як для Словаччини, так і всієї Європи.

За словами Зеленського, Москва надає значні знижки на газ для Фіцо, але платить за них Словаччина.

"Такі знижки не безкоштовні – за них Росії платять суверенітетом або тіньовими схемами. Це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби", – написав він в X (Twitter).

Крім того, Міністерство закордонних справ України окремо відреагувало на візит словацького прем’єра до Москви.

У МЗС України заявили, що слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо створюють загрози для всієї Європи.

В українському зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Росія багато років використовує енергію як зброю, тому нині загальноєвропейським трендом є відмова від російських енергоносіїв і збільшення енергетичної незалежності.

У МЗС наголосили, що не приймуть "ганебної політики умиротворення", яка вже довела свою помилковість у минулому столітті.

"Закликаємо всіх європейських партнерів спільно працювати над зменшенням залежності від російських енергоносіїв та зміцненням енергетичної безпеки Європи", – заявили в МЗС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі поїздки Фіцо зазначив, що "чеський уряд забезпечив незалежність від російських енергоносіїв, щоб нам не довелося плазувати перед масовим вбивцею".

Президент Литви Гітанас Науседа також розкритикував візит прем’єра Словаччини Роберта Фіцо до Москви.

"Це не шлях Литви. Ми обираємо енергетичну незалежність і реальні ринкові ціни – без жодних політичних прив'язок!" – написав президент Литви у соцмережі X (Twitter).

Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс заявив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не має права дивитися українцям в очі.

Ауштрявічюс заявив, що російський газ все ще поєднує схожих за переконаннями автократів.

"Роберт Фіцо не має права повчати Україну і навіть дивитися в очі українцям!", – заявив європейський політик.

А у Єврокомісії не коментують візит Фіцо до Москви.

Patriot і танки з Німеччини

Німеччина передала Україні великий пакет допомоги.

У нього, серед іншого, увійшли 15 танків Leopard 1 A5, два зенітно-ракетні комплекси IRIS-T з ракетами, а також дві пускові установки Patriot.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що іноді різка критика президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца є невиправданою.

"Я часто говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Шольца, тому що я вважаю це несправедливим, – сказав Рютте.

Те, що Шольц зробив для України, вражає, вважає генсек.

Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що до України надходить 45-ий пакет допомоги від Польщі.

Що саме і в яких кількостях отримає Україна, наразі є закритою інформацією, сказав Боднар.

А ще він повідомив, що перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже поїхав в Україну.

ЄС виділяє 65 млн євро на обіди для українських учнів початкової школи.

Швейцарія долучилася до 15-го пакета санкцій ЄС проти РФ і до обмежень щодо Білорусі, а британський шоколадний бренд позбавили престижного статусу через роботу в РФ материнської компанії.

Трамп хоче зустрічі з Путіним

ОБраний президент США Дональд Трамп заявив, що Путін прагне якнайскорішої зустрічі з ним, щоб обговорити війну.

"Тож ми повинні почекати на це. Але ми повинні закінчити цю війну", – сказав Трамп.

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року.

Тим часом, у Кремлі кажуть, що "імпульсів" щодо зустрічі Трампа і Путіна поки не було.

Також Дональд Трамп запевнив своїх прихильників, що у США буде "лише два гендери", а також зазначив, що не відмовився від ідеї купити Гренландію.

"Гренландія – наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", – заявив прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде.

Інциденти і протести у Європі

У Німеччині посилка із запальним пристроєм спричинила пожежу в розподільчому центрі.

А кількість постраждалих внаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у німецькому місті Магдебург зросла до 235 осіб. За даними українського МЗС, стан пораненої у Магдебурзі українки залишається важким.

67-річного чоловіка затримали через відео з погрозами на різдвяному ярмарку. Він оголосив, що 25 грудня заріже ножем будь-кого, хто буде виглядати "арабським або південним".

Тим часом, ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") та їхні опоненти оголосили про мітинги у Магдебурзі після наїзду на ярмарок.

Повідомлялося, що в них візьмуть участь кандидатка у канцлери на очікуваних лютневих виборах Аліса Вайдель та кілька земельних політиків "АдН". У запрошенні "АдН" зазначено, що цей жахливий акт різко підкреслює небезпеку нинішньої імміграційної політики.

Паралельна акція "Не дай ненависті жодного шансу" закликала до створення живого ланцюга навколо Старого ринку. Саме там злочинець Талеб А. проїхав на автомобілі через різдвяний ринок, вбивши п'ятьох людей, в тому числі 9-річну дитину, і поранивши 200.

У неділю ввечері десятки тисяч людей вийшли на протест в Белграді проти влади, яку звинувачують в обваленні даху залізничного вокзалу минулого місяця, в результаті якого загинули 15 осіб.

До речі, в Україні почав роботу новий посол Сербії.

Тривають антиурядові протести і у Грузії. Прем'єр країни стверджує, що на 200-тисячний мітинг у Тбілісі 21 грудня "ледь" зібралося 3 тисячі людей.

За підрахунками Visioner, які наводить "Эхо Кавказа", проєвропейська акція на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі, що відбулася 21 грудня, зібрала близько 200 тисяч осіб.

У Парламентській асамблеї Ради Європи назвали неприйнятними погрози прем'єра Грузії на адресу президентки.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що для подолання кризи в країні є два шляхи: компроміс із партією влади "Грузинська мрія" та руйнування керівного режиму.

Зурабішвілі повідомила, що у майбутньому буде створено раду, мандат якої полягатиме в підготовці нових виборів. Відповідні документи найближчим часом підготує опозиція.

А у Франції оголосили день жалоби за жертвами циклону на Майотті.

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