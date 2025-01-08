Гренландію захистять від Трампа, Алієв погрожує війною, Придністров’я знайшло газ: новини дня

Маск назвав прем’єра Канади дівчинкою, а прем’єрка Данії скликає кризову зустріч після заяв Трампа щодо Гренландії.

Завтра у Німеччині пройде, ймовірно, останнє засідання у форматі "Рамштайн". Сполучені Штати готуються оголосити про надання Україні чергового пакета військової допомоги на $500 млн.

У Польщі і Румунії визначилися з датами президентських виборів, а Зеленський і Санду домовились спільно вирішувати енергокризу в Придністровʼї.

Більше важливого і цікавого за середу, 8 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Дівчинко, ти вже не губернатор Канади"

Обраний президент США Дональд Трамп у вівторок знову запропонував додати Канаду до складу Сполучених Штатів як 51-й штат, опублікувавши карти, на яких Канада зображена як частина США.

Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Переговори прем’єра Канади Джастіна Трюдо й Трампа на тлі цих погроз позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".

Трюдо категорично виключив, що Канада може увійти до складу США.

"Немає жодних шансів, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники й громади обох наших країн мають переваги від того, що ми є одне для одного найбільшими партнерами у питаннях торгівлі і безпеки", – заявив канадський прем’єр.

Американський мільярдер Ілон Маск публічно нахамив прем’єру Канади Джастіну Трюдо під його заявою, де той виключив приєднання Канади до США.

"Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш", – написав Ілон Маск.

До цього американський мільярдер атакував і європейських політиків. Докладно про це – в статті Штурм Європи: як та навіщо Ілон Маск втручається у політику європейських країн.

У тому числі, Ілон Маск публічно стверджує, що тільки ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" може врятувати Німеччину".

Більшість німців вважають, що заяви Маска позитивно вплинули на рейтинги цієї партії.

Франція закликає Єврокомісію рішучіше боротися з втручанням американського мільярдера в політику.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес різко розкритикував американського мільярдера Ілона Маска і його прихильників за "відкриті нападки на наші інститути, розпалювання ненависті та відкритий заклик до людей підтримати спадкоємців нацизму".

Президент Володимир Зеленський на тлі заяв американського мільярдера Ілона Маска сказав, що Україна концентрується не "на емоціях, а на контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу".

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, коментуючи заяви Маска, згадав про свободу слова у США.

"Приватні особи в нашій країні можуть говорити те, що хочуть, у що вірять, а інші можуть робити з цього власні висновки та займати власну позицію з цього питання", – зазначив Блінкен.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Крім того, Дональд Трамп зазіхає і на Гренландію, яка є частиною Данського королівства.

Наприкінці минулого року обраний президент США написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, що володіння і контроль над Гренландією є "вирішальним".

На прес-конференції у вівторок Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен не вірить у можливість того, що США застосують військову або економічну силу для забезпечення контролю над Гренландією.

"У мене не вистачає уяви, щоб уявити, що ми дійдемо до цього", – зазначила вона.

Глава уряду країни збирає лідерів партій на кризову зустріч щодо Гренландії.

Данський міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен заявив, що розуміє увагу Трампа до Гренландії.

За його словами, у зв'язку з таненням Арктики, яке відкриває нові судноплавні шляхи, "ми, на жаль, також спостерігаємо посилення суперництва між великими державами", як-то Росією та Китаєм.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре вважає, що заяви обраного президента США Дональда Трампа щодо зазіхання на Гренландію є проявом "дещо незвичного нового стилю".

"Як сказала прем'єр-міністерка Данії, Гренландія повинна зробити свій власний вибір. І Данське королівство, частиною якого є Гренландія, також включає Данію, яка також може говорити за себе", – зазначив він.

На запитання, чи не боїться він, що Трамп може висловити претензії на архіпелаг Шпіцберген, суверенітет над яким належить Норвегії на підставі договору від 1920 року, Стьоре відповів: "Я ніколи не чув про це".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

"Звичайно, це не варіант, що Європейський Союз дозволить іншим країнам світу атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були", – сказав Барро.

У Німеччині наголосили на дотриманні принципу щодо неприпустимості силової зміни кордонів.

"Як завжди, діє чесний принцип Статуту ООН і Гельсінських угод, а саме: кордони не повинні переміщатися силою", – сказав речник німецького уряду.

Німецький канцлер Олаф Шольц на тлі заяв Трампа щодо Гренландії нагадав про принцип непорушності кордонів.

"Принцип непорушності кордонів поширюється на кожну країну – незалежно від того, чи розташована вона на схід від нас, чи на захід", – сказав німецький канцлер.

В Єврокомісії нагадали, що суверенітет держав є ключовим для ЄС.

"Суверенітет держав для нас є ключовим принципом, він має поважатися – це також наша основана дипломатична цінність і принцип, над яким ми працюємо", – сказала представниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі запланували поїздку до Вашингтона незабаром після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає непотрібним витрачати час на обговорення ідеї Дональда Трампа про взяття під контроль Гренландії, чого, на його думку, "не станеться".

Алієв погрожує війною?

Збудилися і у Баку. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна сусідить із "фашистською державою", маючи на увазі Вірменію, яку він назвав "джерелом загрози для регіону".

Заяви президента Азербайджану позначає чергову ескалацію у відносинах Баку та Єревана, які понад рік ведуть переговори про укладання мирної угоди.

Наприкінці серпня 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

Країни фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

Вірменський прем’єр Нікол Пашинян припустив, що подібними заявами "Баку намагається легітимізувати ескалацію в регіоні".

За його словами, такі "агресивні заяви" робляться з розрахунку, що реакція Вірменії також буде агресивною, "що дасть змогу Баку зробити власні заяви агресивнішими".

Останнє засідання "Рамштайн"?

У пресслужбі Пентагону підтвердили, що 9 січня у Німеччині відбудеться 25-а зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") – останній раз перед завершенням повноважень адміністрації Байдена.

"Зустріч буде фокусуватися на необхідності забезпечити безперервне постачання спроможностей ключового значення, зокрема систем протиповітряної оборони, артилерійських снарядів та бронетехніки, а також на зусиллях для покращення оборонно-промислової бази", – зазначили у комюніке Міністерства оборони США.

Очільник Пентагону Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей" в рамках формату "Рамштайн", на якій мають окресилити плани з підтримки України до 2027 року.

На питання журналістів про побоювання, що зі зміною адміністрації у Білому домі формат "Рамштайн" може опинитись під питанням, представники Пентагону зазначили, що багатосторонній характер цього майданчика і "коаліції спроможностей" у його рамках допоможуть підтримувати стійкість ініціативи у майбутньому.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш каже, що найближчий "Рамштайн" може стати останнім.

"Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", – повідомив він.

Президент України Володимир Зеленський також відвідає зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня.

Тим часом, до Конгресу США повторно внесли проєкт резолюції про визнання геноцидом дій Росії проти України під час повномасштабної війни, повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова. Це перший документ стосовно України у новому Конгресі.

Проєкт резолюції внесла двопартійна група членів Палати представників, з якими активно співпрацює українське посольство.

І Росія продовжує знищувати Україну і українців. Вдень у середу російські окупаційні війська завдали удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі, внаслідок якого загинули 13 осіб.

"Росія не думає про мир. Росія зосереджена лише на тому, щоб спричиняти смерть та руйнування. До тих пір, поки вона не буде змушена змінити курс", – прокоментував удар по Запоріжжю міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Після російського удару по Запоріжжю посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати із партнерами продовжують нарощувати допомогу Україні у сфері безпеки.

За даними ЗМІ, США оголосять про $500 млн військової допомоги Україні на "Рамштайні".

Журналістка "Голосу Америки" зазначила, що це буде останній пакет допомоги адміністрації чинного американського президента Джо Байдена.

Щодо допомоги Україні

США надали матеріали для відновлення газовидобутку у Полтавській області, Норвегія виділить 14 млн євро на розмінування в Україні з використанням собак-міношукачів, а Фінляндія передала Україні допомогу зі складу рятувальників ЄС.

Завтра прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час переговорів йтиметься про "сфери співпраці та спільні глобальні виклики, включаючи підтримку України, технології та штучний інтелект, економічне зростання та боротьбу з нелегальною міграцією".

Коаліція з ультраправими в Австрії

Австрійські консерватори погодились на пропозицію ультраправих про формування коаліції. Вони хочуть запевнень, що Австрія залишиться вільною від російського втручання.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг тимчасово очолить уряд з п'ятниці.

Різне щодо України

В Міністерстві закордонних справ України пояснили, що маніпулятивні заяви Угорщини про те, що Київ нібито поставив Європейський Союз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу, є частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання.

18 народних депутатів від "Європейської солідарності" зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через Україну під час воєнного стану.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто гнівно відреагував на зареєстрований у парламенті України законопроєкт.

Він натякнув, що Угорщина закриє Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту енергоресурсів.

На кордоні з Польщею модернізували пункт пропуску "Рава-Руська – Гребенне", а один з КПП на кордоні з Румунією обмежить роботу через ремонт моста через Тису.

Решта новин

У Придністров’ї кажуть, що мають газ ще на 24 дні. Це більше, ніж припускали у початкових прогнозах. До речі, Зеленський і Санду домовились спільно вирішувати енергокризу в Придністровʼї.

Італія добилася звільнення журналістки, затриманої в Ірані.

У Конгресі кажуть, що США не визнають режим "Грузинської мрії".

У Польщі визначилися з датою президентських виборів: перший тур президентських виборів відбудеться 18 травня, другий тур за потреби проведуть 1 червня. А у Румунії повторний перший тур президентських виборів відбудеться 4 травня, а другий – 18 травня.

У Румунії протестували поліцейські, обурені скороченням зарплати.

Польща закрила генконсульство у Санкт-Петербурзі після 53 років роботи.