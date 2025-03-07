Трамп погрожує Путіну, 15 млрд євро для України, деталі перемовин із США: новини дня

Євросоюз формує нову архітектуру безпеки і попередньо погодив ініціативу "Переозброїти Європу" – все через зміну зовнішньої політики Сполучених Штатів за президентства Дональда Трампа.

Консенсусу щодо збільшення витрат на оборону досягли і у Німеччині. Європейська компанія Airbus застерігає Берлін від замовлень зброї у американських компаній.

На закупівлі зброї у європейських компаній наголошує і президент Франції, який натякає на ненадійність Сполучених Штатів як союзника.

Зміною політики американців може скористатися Путін. Литовська розвідка попереджає, що впродовж 3-5 років РФ може розвинути військовий потенціал, достатній для початку обмежених воєнних дій проти однієї або кількох країн НАТО.

У Фінляндії, за даними ЗМІ, вже на 100% не покладаються на 5 статтю НАТО і готуються до захисту від потенційного нападу Росії без допомоги США. Це ж стосується і Польщі.

Все важливе і цікаве за 7 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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ЄС формує нову архітектуру безпеки

6 березня у Брюсселі пройшов позачерговий саміт Євросоюзу, на якому лідери держав-членів обговорювали лише два питання: підтримка України і європейська безпека.

Ближче до ночі (з четверга на п’ятницю) дипломати, що слідкували за зустріччю лідерів, почали повідомляти про "білий дим" – домовленість, на яку дали згоду лідери усіх 27 держав Євросоюзу.

І вона стосується європейської безпеки.

Зокрема, очільники держав ЄС підтримали ідею президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС Rearm Europe ("Переозброїти Європу") та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.

Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.

У Єврокомісії визнають, що це – оцінка коштів, які можуть бути задіяні у разі повноцінного використання усіх ресурсів нових програм країнами-членами.

Юридичні рішення, про які йшлося на саміті, ще належить ухвалити, але навряд чи це затягнеться.

Як раніше писало агентство Bloomberg, екстрене засідання Євроради 6 березня вважається стартом формування нової архітектури безпеки ЄС.

Очікується, що 19 березня комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс і глава дипломатії Кая Каллас представлять нову оборонно-промислову стратегію. До того часу переговори про розширення ресурсів блоку тривають.

А 20-21 березня у Брюсселі має відбутися саміт Євросоюзу.

Нагадаємо, у Німеччині партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит.

Тим часом в європейській компанії Airbus застерігають Німеччину від замовлень зброї у американських компаній.

"Якщо ми з цими більшими оборонними видатками продовжимо купувати готову продукцію у США – ми цементуємо свою залежність від інших. Данці з їхніми американськими F-35 вже особливо добре розуміють, що це, можливо, була не найкраща ідея, якщо б їм справді довелось захищати Гренландію", – зазначив керівник військового напрямку європейської компанії Airbus Міхаель Шольгорн.

На його думку, найкраще було б об’єднувати можливості оборонпрому різних європейських країн.

Євросоюз і допомога Україні

Виходячи із заяв європейських посадовців, можна стверджувати, що це фінансування допоможе також переозброювати ЗСУ.

І йдеться не лише про довгострокові наслідки, на кшталт розбудови оборонної промисловості, а й про термінове постачання для української армії, і президентка Єврокомісії на цьому окремо наголошувала.

А от одностайному схваленню рішень з прямою згадкою України завадив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Тому, 26 держав-членів ЄС підтвердили "непохитну підтримку територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Вони оголосили 5 вимог до мирного врегулювання.

А ще очільники 26 держав-членів закликали Раду ЄС пришвидшити роботу над ініціативою високої представниці Європейського Союзу з закордонних справ Каї Каллас щодо затвердження нового багатомільярдного пакета воєнної допомоги Україні від Євросоюзу.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також повідомив, що декілька держав-членів Європейського Союзу за результатами засідання оголосили про зобов’язання виділити до 15 млрд євро на додаткову допомогу Україні.

А ще він зазначив, що Угорщина, не підтримавши висновки безпекового саміту ЄС, ізолювала себе від загальноєвропейського консенсусу.

"Ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 країн вважають, що шлях до миру – це зміцнення здатності захищати Україну. Угорщина ізолювала себе від цього консенсусу, вона самотня", – наголосив Кошта.

Слід зауважити, що Словаччина не приєдналася до Угорщини. Справа в тому, що в документі щодо України, затвердженому Європейською радою 6 березня, закликають Україну, Словаччину та Європейську комісію посилити зусилля щодо пошуку рішення питання транзиту газу через територію України у Словаччину.

Раніше словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо виступив з вимогою, аби на саміті Європейського Союзу 6 березня було ухвалене рішення стосовно відновлення транзиту російського газу через Україну, інакше погрожував заблокувати висновки саміту.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан скаржиться, що Європі стає ще дорожче підтримувати Україну після зміни курсу США, а також анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС.

Тим часом головний суперник угорського прем’єра Петер Мадяр розкритикував витрати бюджетних коштів на опитування угорців щодо їхньої думки про членство України в ЄС.

"Усім відомо, що Україна – розорена війною країна, у якої немає жодних шансів стати членом Європейського Союзу в найближчі кілька десятиліть. Так само, як і Туреччина ніколи не стане членом Європейського Союзу", – заявив Мадяр.

Угорські вчені у п’ятницю оприлюднили спільну заяву на підтримку України та засудили позицію угорського уряду за нав’язування "миру" з агресором без жодних гарантій безпеки.

Трамп про зупинку допомоги Києву

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа після сварки з президентом України Володимиром Зеленським, яка сталася у Білому домі 28 лютого, і непідписанням угоди про надра різко обрізала американську допомогу для ЗСУ.

Республіканці закликають американського президента відновити допомогу і обмін розвідданими з Україною.

Вони попереджають, що тривале зупинення американської допомоги у військових діях матиме серйозні згубні наслідки.

За даними CNN, США продовжують ділитись з Україною деякими розвідданими.

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан, який працював за кількох американських адміністрацій, звинуватив президента Дональда Трампа у шантажуванні України через припинення обміну розвідданими.

"Я ніколи не бачив нічого подібного за свій майже 35-річний досвід... коли розвідка США була зупинена з політичною метою, щоб спробувати примусити такого партнера, як Україна, виконувати побажання адміністрації", – сказав ексдиректор ЦРУ.

Він вважає, що це може мати катастрофічні наслідки на полі бою, якщо це залишиться в силі протягом тривалого часу.

Сам Трамп каже, що припинив поставки американської допомоги Україні, оскільки, на його думку, Київ "не хоче врегулювання".

"Я не знаю, чи вони (українці – Ред.) хочуть врегулювання. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми підемо звідти...Я роблю це, бо хочу зупинити смерті. Це важливіше за все інше", – каже американський президент.

І хоча Дональд Трамп лякає Росію санкціями та тарифами через удари, які росіяни продовжують завдавати по Україні, він визнає, що йому легше "мати справу" з Росією, а Путін хоче "миру".

За словами президента США, Путін "хоче завершити війну".

Наступного тижня у Саудівській Аравії відбудуться українсько-американські переговори.

"Порядок денний: українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. І звісно у центрі розмови – шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновлювати мир", – повідомив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

При цьому він додав, що Україні не відомо нічого про те, що у Саудівській Аравії будуть росіяни.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії повідомило, що переговори пройдуть у Джидді.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в понеділок поїде до Саудівської Аравії на зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом. Після цього його команда залишиться в країні для переговорів з американською стороною.

Директор литовського Департаменту державної безпеки Дарюс Яунішкіс переконаний, що Росія не покладатиметься на дипломатію, а лише на брутальну силу.

"Росію можна перемогти тільки військовим шляхом, а не дипломатією, на жаль", – підкреслив Яунішкіс.

США – ненадійний союзник?

Фактично Євросоюз переходить у режим "гонки озброєнь" на тлі зміни зовнішньої політики Сполучених Штатів, де до влади повернувся Дональд Трамп: покладатися на оборонний союз із США стало безглуздо; Україна опинилася під тиском і шантажем адміністрації Трампа; реальність нової військової агресії РФ проти інших європейських держав вже перестала викликати сумніви навіть у Західній Європі.

Литовська розвідка попередила в п'ятницю, що протягом трьох-п'яти років Росія може створити потенціал, достатній для обмежених дій проти НАТО.

"Росія може розвинути військовий потенціал, достатній для початку обмежених воєнних дій проти однієї або кількох країн НАТО", – йдеться в оцінці.

Фінське видання Iltalehti повідомляє, що Фінляндія готується до захисту від потенційного нападу Росії без допомоги США.

"Готовності Трампа протистояти Владіміру Путіну і Росії більше не можна довіряти. Це означає, що статті 5 НАТО не можна повністю довіряти", – повідомило одне джерело.

Ввечері 5 березня, під час звернення до нації, президент Франції Емманюель Макрон поставив під сумнів надійність Сполучених Штатів Америки як союзника.

"Я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці – та ми повинні бути готові й до протилежного", – заявив він.

Французький президент згадав про те, що США змінили свою позицію щодо війни в Україні, зменшили підтримку Києва і поставили під сумнів те, що буде далі.

З огляду на загрози Макрон запропонував європейським союзникам "ядерну парасольку" Франції. Він хоче до середини року розвідати можливості співпраці у Європі щодо ядерного стримування.

Прем'єр Литви Гінтаутас Палуцкас закликав до обережності у питанні "ядерної парасольки" Парижа: "Ми повинні дуже серйозно і відповідально зважити потенційні наслідки".

А німецькі ультраправі хочуть, щоб країна мала власну ядерну зброю.

Крім того, Дональд Трамп планує запровадити мита на європейські товари.

Нагадаємо, з 4 березня американський президент запровадив 25-відсоткові тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму 155 млрд доларів, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

З 10 березня канадська провінція Онтаріо почне стягувати на 25% вищу плату за електроенергію, яка імпортується до приблизно 1,5 млн американських споживачів.

Слід зауважити, що президент США Дональд Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.

А видання The New York Times дізналося, що під час розмови 3 лютого президент Сполучених Штатів сказав прем’єру Канади Джастіну Трюдо, що хоче перегляду кордону з Канадою.

Слід також додати, що США, за даними Reuters, можуть закрити до десятка консульств за кордоном, здебільшого у Європі.

Польща готується до оборони

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск констатував, що США коригують свою політику щодо війни Росії проти України, проте, за його словами, не можна "ображатися на реальність".

"Ніщо не змінить нашого підходу і ніщо не повинно підірвати надію на те, що трансатлантичні відносини є непорушними, але ми не можемо покладатися лише на надію", – зазначив глава уряду Польщі.

Туск заявив про те, що польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.

Для депутатів польського парламенту організують дводенний військовий вишкіл навесні.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Польща має озброюватися, має нарощувати свій ОПК, розвивати соціальну згуртованість та стійкість.

Президент країни Анджей Дуда передав спікеру Сейму проєкт поправок до Конституції, які передбачають обов'язкове виділення на оборону не менше 4% ВВП.

Крім того, Польща готується вийти із двох конвенцій щодо заборони застосування зброї.

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