Екстрена зустріч з США, підписання першої угоди про надра, зброя проти дронів: новини дня

Сьогодні високопосадовці України, Європи та США зустрілись у Парижі, щоб обговорити шляхи до припинення вогню. Келлог повідомив про "дуже продуктивні" зустрічі у французькій столиці.

Речниця МЗС Росії Захарова каже, що Вашингтон став краще розуміти російські аргументи, а Зеленський вважає, що посланець Трампа Стів Віткофф прийняв стратегію російської сторони.

Президент Сербії Вучич хоче прийїхати у Москву на парад 9 травня, в якому візьме участь одна з сербських військових частин.

А от Бундестаг виключив послів Росії та Білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання 8 травня, присвячене 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

Все важливе і цікаве за четвер, 17 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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На стороні Росії?

16 квітня Сполучені Штати проголосували проти резолюції ООН із засудженням війни проти України.

Представник США при ООН Джонатан Шрієр каже, що резолюція "не сприяє просуванню справи миру".

Зазначимо, що це вже другий випадок, коли США голосують разом із Росією проти резолюції Генасамблеї із засудженням російської агресії проти України.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що завдяки контактам між Росією і США Вашингтон став краще розуміти російські аргументи щодо "усунення першопричин української кризи".

Захарова сказала, що РФ продовжує "довірчі контакти" з американською стороною.

"Ми зараз тільки на початку шляху", – додала Захарова.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф раніше назвав свої переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним "переконливими", а також згадав про "п’ять територій", які мають бути частиною "мирної угоди" з Росією.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що посланник Трампа Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у "мирну угоду" поширює російські наративи.

"Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він – свідомо або несвідомо, я не знаю – розповсюджує російські наративи", – додав він.

Крім того, коментуючи м’яку реакцію Дональда Трампа на російські удари по українських містах в останні тижні, наголосив, що удар по Сумах не можна назвати "помилкою".

До речі, більшість чехів негативно сприймають нове президентство Дональда Трампа у США і не вважають Штати надійним союзником своєї країни.

Екстрена зустріч з США

Сьогодні вранці українська делегація прибула до Парижа для переговорів із представниками "коаліції рішучих", а також – з представниками США.

Вчора стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо разом із посланником президента Стівом Віткоффом відвідають Париж для переговорів щодо війни в Україні.

Вдень міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Х повідомив, що у французькій столиці пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Британії. За його словами, в ході неї йшлося, зокрема, про повне припинення вогню, багатонаціональний контингент та гарантії безпеки для України.

Як зазначили в Офісі президента, у переговорах взяли участь дипломатичний радник Президента Франції Еммануель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Спецпредстваник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив про "дуже продуктивні" зустрічі в Парижі.

"Радий був зустрітися в Парижі з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо зусиль, спрямованих на припинення українсько-російської війни", – зазначив Келлог.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що меморандум зі США щодо мінералів може бути підписаний онлайн сьогодні.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що в найближчі дні Росія передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про "припинення вогню" в Україні.

А президент Франції Емманюель Макрон прийняв Рубіо та Віткоффа у Єлисейському палаці.

На зустрічі, у якій також брали участь глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро та дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн, йшлося про мирні переговори, спрямовані на припинення російської агресії в Україні, а також про роботу "коаліції рішучих".

Президент Франції також запросив Джонатана Пауелла, радника з національної безпеки Великої Британії, взяти участь у дискусії.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що метою його візиту у Париж в четвер є досягнення реальних рішень для припинення російсько-української війни.

Крім того, на зустрічі у Макрона обговорювали тарифи між Європою та США, а також ситуацію на Близькому Сході.

До речі, американський президент Дональд Трамп обіцяє, що торгова угода з Євросоюзом "100 відсотків" буде укладена.

Вучич їде на парад у Москву

Президент Сербії Александар Вучич відвідає парад очільника Кремля Владіміра Путіна з нагоди 9 травня. Більш того, одна з сербських військових частин візьме участь у параді.

Як передає агентство AP, Вучич заявив, що поїде до Москви разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

Раніше сербська влада запросила російських ефесбешників, аби розслідувати звинувачення у використанні так званої звукової гармати – пристрою, який використовує звук для розгону людей.

У Белграді згодом повідомили, що російські слідчі нібито встановили, що звукова зброя не використовувалася правоохоронцями для розгону масового протесту в березні.

Офіційний Берлін, на відміну від Сербії, не прагне контактувати з російським агресором на заходах, присвячених 80-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

Бундестаг виключив послів Росії та Білорусі зі списку запрошених на спеціальне засідання 8 травня, присвячене річниці.

Ракети ППО з Німеччини, зброя проти БПЛА

Уряд Німеччини 17 квітня оновив перелік військової допомоги, яку передав Україні за останні дні.

Серед іншого, Німеччина повідомила про передання 66 машин MRAP із захистом від мін і засідок, чотирьох мобільних систем ППО Kinetic Defence Vehicle і трьох гаубиць Zuzana 2.

Також Україна отримала боєприпаси для танків Leopard 2, зенітних комплексів Gepard і систем IRIS-T SLM, 27 тисяч снарядів калібру 155 мм і тисячу – калібру 122 мм.

У переліку також згадані 70 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами, 150 ударних безпілотників HF-1 і 10 надводних дронів, шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами і чотири танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами.

До речі, Британія успішно випробувала нову зброю RapidDestroyer, яка "спалює" рої дронів.

Тим часом у Німеччині зростає кількість заявок на вступ до Бундесверу.

У 2024 році кількість охочих вступити до Бундесверу зросла майже на п'яту частину порівняно з попереднім роком.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, як і раніше, ставить собі за мету досягти до 2031 року чисельності армії у 203 тисячі військовослужбовців. За словами міністра, для того, щоб бути готовими до війни, насправді потрібно близько 230 тисяч солдатів.

А Польща збільшить свій військовий контингент у Латвії.

Протидія впливу Росії

Суд у Парижі надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів групи "Нафтогаз" в окупованому Криму на 5 млрд доларів.

У межах цього процесу український "Нафтогаз" вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро – що називають першим кроком до примусового виконання рішення арбітражу.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що країна вперше в своїй історії стала повністю незалежною від поставок російської нафти.

У Польщі набула чинності заборона фотографування стратегічних об’єктів.

Нагадаємо, минулого року у Польщі оголосили вироки українцю і білорусу, що шпигували для РФ за залізницею і аеропортом.

Сейм Литви ще на рік продовжив санкції проти громадян Білорусі та Росії.

Глава МВС Естонії Ігор Тар видалив акаунт з російської соцмережі на тлі уваги ЗМІ.

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